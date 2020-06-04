【美國示威】失聲的中立者與兩端的瘋子

一位白人警察殺了一位黑人，很多黑人和支持者在很多城市示威，乃至暴亂。對此，又有很多人出來反對這些暴亂者，甚至是反對示威者。

人們的分歧很深。這是美國社會的現況。

一方面，如果一個人表態稱「那位警察的做法很不對。且美國一直存在警察過當執法和濫用暴力的問題，這很嚴重」，那麼就會有一大波人上前指責：「你怎麼可以這樣講話？警察是正義的！警察冒着他們的生命危險保護我們的人身及財產安全，維護法治和秩序。你難道看不見那些暴徒破壞公物，擾亂社會秩序嗎？你就是無政府主義者！你就是極左ANTIFA！」

另一方面，如果一個人表態稱「這些示威者不應該放火，不應該破壞公私財物，那些超市店鋪和餐廳的業主又犯了什麼錯？不應該受到示威者的洗劫和破壞」，那麼也會有一大波人上來指責：「你怎麼可以這樣講話？示威是正義的！你難道支持警察嗎？警察就有權利濫殺黑人嗎？警察暴力難道不嚴重嗎？黑人的生命就不重要嗎？美國種族歧視不嚴重嗎？你就是特朗普支持者！你就是極右納粹！」

5月29日，喬治亞州亞特蘭大市，示威者聚集於CNN中心。（Getty）

……此時，對兩種態度都不認可的人，該當如何？可以表態嗎？可以。應該表態嗎？應該。但願意表態嗎？恐怕大多數處於這種情況的人，都不願意——哪有正常人會願意因自己的表態而被辱罵？乃至與他人陷入衝突？更嚴重的是，在社會愈發撕裂，各個群體講究各自「政治正確」的美國，「講錯話」的代價可能是失去工作、被排擠、生活方式巨變。

表態是有代價的。這也是美國社會的現況。

或許，美國大部分人都處於中間，既不認可警察暴力和種族問題，又不認可破壞財物和社會無序。問題在於，在極左那一端有一群瘋子，在極右那一端也有一群瘋子。兩群瘋子都不怕表態，不怕罵人，也不介意被罵，乃至樂意以暴力衝突的方式來應對分歧。

而當那些既希望改變現狀，又不認可極端方式的「中立者」選擇沉默，不講出他們認為更合適的問題解決方式，那麼，世面上豈非僅剩下極左和極右的方案？事情豈非僅由瘋子解決？瘋子提出的解決方式，有可能是好的嗎？

這是美國社會的難題。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

+ 14 + 13 + 12

一個多元的社會必然會有各種聲音，有各種聲音就會有各種分歧。美國尤其多元，其分歧也尤其多。而面對這些分歧，兩端的瘋子們往往只給出缺乏包容性，不考慮對方的方案。當社會按照這個軌跡推進，撕裂必然愈發嚴重，人們也就面臨更大的站隊壓力，瘋子也變得愈來愈多，愈來愈激進。兩個乃至多個陣營之間的分歧，甚至可以惡化到你死我活的地步。

這時，有些話語和建議，會被極左的人批為「極右」，會被極右的人批為「極左」，無論任何一方都無法完全認同。但這往往才是解決問題的最好方式。

究竟是要頂住被各方辱罵、排擠乃至攻擊的風險，講出該講的話？還是明哲保身，拒不發聲，任由這個世界由瘋子決定？這是每一個「中立者」都需考慮的問題。

系列文章：

既被低估又被高估的種族問題：美國社會萬惡之源？

【美國示威】美國警察執法致死率何以居高不下？

國民警衛隊、憲兵、州警：美國各大執法部門的分別

【美國示威】特朗普口中的Antifa：美國如何定性國內恐怖組織

法律與秩序：特朗普止暴制亂的選舉牌

積年矛盾緣何突然爆發 美國示威對各國的啟示