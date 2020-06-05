疫情下的中美航線之爭　中國「撤僑」面臨何種挑戰

自新冠狀病毒的疫情在全球爆發後，由於中美航線的限制和鋭減讓「在美中國留學生有家不能回」、「天價回中國機票」成為了國際輿論和的熱門話題。

中國民航局6月4日對國際客運航班計劃進行了調整，放寬了外國航空公司國際客運航線航班限制，並宣布從6月8日起，實施航班獎勵和熔斷措施。值得一提的是，就在前一天（6月3日）美國交通部宣布，將從6月16日起禁止中國客運航空公司的航班飛往美國，直到北京允許美國航空公司恢復中美航線。

但有華府和航空公司官員透露，當局計劃在未來幾天修訂命令，或容許部分中國航空公司恢復赴美班次。

此前美國主要的航空公司，其中包括美國聯合航空（United Airlines）、達美航空（Delta）和美國航空（American Airlines）早在2月份時已經中斷了飛往中國的航線。之後隨着美國疫情的全面爆發，中國政府也採取了限制中美航線相應措施，導致美國航空公司的中美航線直到如今還未恢復。中美航線在近期已經出現了緊缺的情況，這也讓在美的中國留學生和僑民的「回國」問題顯得更為突出。

在「撤僑」問題上，西方部分國家顯然不如中國突出，這其中原因除了因為歐美國家海外人員人數遠遠小於中國之外，也與他們國家本身在撤僑體系的建設有着莫大關聯。以德國為例，新冠疫情導致約20萬德國人滯留海外。但該國僅用5周的時間將24萬僑民全部撤回，這也是德國曆史上最大規模的一次撤僑行動。

2020年3月4日特朗普在白宮與航空公司首席執行官舉行會談。坐在特朗普左手邊第二位的是美國航空公司的首席執行官道格·帕克（Doug Parker）。（AP）

為了此次撤僑，德國政府和人民可謂費勁財力和物力。在航空調配和人員上該國聯邦外交部聯合旅行社和航空公司在3月17日正式啟動了撤僑行動，並啟動了260架次，從65個國家接回了總計66,000人。為了實現這一計劃，外交部2,000多名員工為此做出了前所未有的努力，日以繼夜的工作，其中還包括不少志願者。

而在花費上，即便返回德國的人員承擔了部分的費用，德國政府在此次撤僑行動上還是花費了超過1億歐元（1歐元等於1.12美元）的資金。

除了德國，印度也正在全力投入「撤僑」行動。據悉，目前已有約20萬滯留海外的印度公民登記申請回國。印度也啟動了第一階段計劃，將派出64架次專機，從美國、英國、新加坡、馬來西亞等12個國家接回約1.5萬名印度公民。印度政府預計此次「撤僑」計劃將會讓高達百萬的海歸人士回到印度。

至於美國在此次的「撤僑」行動中也較有成效。武漢爆發疫情之後，美國便在2月開始在中國等地緊急撤僑，4月國務院更是發佈了全球緊急「撤僑令」。迄今為止，美國已在全球100多個國家撤僑64,000餘人，目前還留在海外的美國公民大概不到2萬人。

在「撤僑」問題上，中國外交部曾多次在公開場合上表示對海外留學人員，秉持不拋棄、不放棄的原則。該國政府也採取了相應舉措接回了部分中國公民和留學生。截至4月20日，中國共執行臨時航班11架次，2,009名中國公民回國，其中包括留學生1,734人。但即便如此，「中國留學生難回國」的情況依舊存在，根據中國教育部4月份的數據，目前還有大約41萬的中國留學生留在美國。

分析認為，影響中國撤僑效果的關鍵主要與以下兩點有關。

第一，想要回中國的留學生和僑民顯然遠遠多於德國、美國等其他國家的留學生與僑民，但中國在「撤僑」上的投入目前還不及德、美。從上文可知，僅是中國在美留學生的人數就達到了41萬，這還是未有加上其他國家留學生及海外務工人員的數字。如此龐大的人數是德美印等其他國家不可相比的。再加上中美之間航線的限制，在缺少正常商業購票的途徑和渠道下，導致了大量中國留學生和僑民想要回國的需求無法在短期內得到滿足。

歐美疫情嚴重，大量中國留學生希望回到中國，但由於航班有限，這一訴求並不能順利實現。圖為4月2日，中國駐德國大使吳懇（前右）將「健康包」交給中國留學生代表。（ 新華社）

第二，中國需要顧及「撤僑」對國內疫情的影響。就目前形勢而言，中國一方面是希望能夠接回想要回中國的留學生和僑民，一方面也擔憂疫情管控和接受歸國人員能力的問題。要知道，中國的防疫政策比西方大多數國家都要嚴格，若要接回大量的海歸人士，中國政府勢必要在檢測、防疫和安置海外人員上比其他歐美國家投入的更多。疫情的來襲本就讓中國的經濟和社會環境受到了一定的衝擊，接收大量海歸人士的計劃極有可能為中國經濟和社會再次增添重壓。

更重要的是，即便海歸人士願意在經濟上為中國的「撤僑」計劃分擔資金壓力，但北京也需要對國內的疫情進行考慮。中國目前的疫情已經出現了緩和，國內日增病例趨於零。各個地區都在逐漸開始恢復社交和經濟，在這個時候，大量的海歸人士湧回中國極有可能會提高中國的疫情再次爆發或封城的風險。所以，在接受回國人士的計劃上，中國如此謹慎也是基於疫情的現實。

不過，作為世界的大國之一，中國還是需要提高接回僑民的能力，這不僅是為了對標自身大國形象的考量，更是為了讓想要回國的海外中國公民提供一個萬全的保障，畢竟一個國家的公民想要回自己國的願望是需要被尊重的，更是他作為一國公民所享有的基本權利。