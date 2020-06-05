【中印對峙】從中印邊境到克什米爾　莫迪繼續遭遇兩線作戰

僵持了一個多月後，中印西段邊境對峙到6月5日開始陷於沉寂。在加勒萬河（Galwan River）河口到什約克河（Shyok River）河谷的前線上，中印兩軍沿什約克河為界，彼此後退一公里築壘。

隨着兩軍戰機先後從班公湖、拉達克等地上空掠過，印軍第14集團軍司令也要在6月6日與中方同級高官商討善後機宜，這場被中、印媒體大事渲染的風波似乎就過去了。

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但當外界環顧在2019年8月後被莫迪（Narendra Modi）當局強制拆分的印控克什米爾地區時，情況就大不一樣。中印兩軍在邊境大打出手時，印度軍警也在印控克什米爾與「叛軍」和游擊隊展開激戰。這意味着印度在該地區的「兩線作戰」狀態仍在繼續，莫迪當局近一年的佈局並沒有起到應有的效果。

按新德里方面的計劃，自2019年10月31日後，在八萬軍警進駐後，印控克什米爾地區分裂為具備地區立法能力的「查謨和克什米爾」和不具備地區立法能力的「拉達克」兩地。印度此舉意在分割過於龐大的印控克什米爾地區，讓原先印控克什米爾地區在中、巴之間雙線作戰的局面得以緩解。

新德里看來，印控克什米爾地區的中印、印巴矛盾雖存在，但兩者都可以得到解決。

首先，就中印矛盾來說，中國在中印西部邊境具有壓倒性優勢，印方僅佔有巴里加斯一地的小部分地區。新德里與北京之間的關係就因此平穩且可以預料。

巴基斯坦雖然在2019年3月的空戰中擊敗印軍，但巴方的陸軍、海軍隨即遭遇了全面壓制，其艦隊甚至被印度潛艇和航空兵壓制在港內。這使得巴基斯坦國內也只能動輒以焚燒莫迪畫像方式泄憤。（美聯社）

其次，就印巴矛盾來說，印度在克什米爾地區對巴基斯坦的作戰能力很有底氣。印度在1999年頂住了巴基斯坦對卡吉爾地區的大規模滲透與特種作戰，這場衝突的結局讓策劃行動的巴基斯坦謝里夫（Nawaz Sharif）當局在同年倒台。

到2000年，巴基斯坦三軍情報局（ISI）在當地慘淡經營的「聖戰者黨」又遭印度「調查分析局」（RAW）策反，多名指揮官被發現是印度特工。這一系列失利大大削弱了巴基斯坦滲透克什米爾的能力。

但領土問題在中國的政治話語體系中不容敷衍。從南海到中印邊界，中國「一點都不能少」。新德里借拆分印控克什米爾，將包含巴里加斯的拉達克一地也強行轉化為印度領土，這種行為人為改變了邊境現狀。加之新德里還在2019年於邊境爭議地區加築橋樑、戰備公路等防禦措施，這一系列行動讓北京採取了應激對策，把工事推進到1962年控制線。

作為軍方強人，時任陸軍參謀長（即陸軍總司令）巴基斯坦前總統穆沙拉夫（Pervez Musharraf）對謝里夫當局強行發動卡吉爾衝突的做法十分不滿。他愛惜巴軍士卒的言行也使之在民間廣受好評。（路透社）

同理，印度在軍管印控克什米爾地區之後，該國視聯合國38、39號決議以及印巴1972年停戰協議為無物的行為，讓巴基斯坦方面不能輕易放下。

在印度於2019年10月後就開始在該國全境招募移民，試圖強行改變當地人口比例，進而實現該地的「印度化」後，巴基斯坦方面也斷然採取措施，援助並恢復重建了當地的「抵抗軍陣線」、「獨立陣線」等組織。進而從2020年3月開始破襲等行動。

不可否認，相對於中印的對峙，巴基斯坦重建的游擊隊等組織力量不足，加之印度軍警、情報人員在克什米爾地區已經營多年，這使得巴方對印控克什米爾的滲透屢遭損失。

在5月6日至7日的戰鬥中，印方在得到線報後，偷襲了重建的「聖戰者黨」秘密指揮部，炸燬多所民宅，打死了該組織首腦奈古（Riyaz Naikoo）。到5月27日，印方又挫敗了一起針對印度軍警的爆炸襲擊，並打死三名襲擊者。但這一系列行動也證明了莫迪的後方並不安穩。

說到底，新德里在克什米爾的經略僅證明了莫迪當局只能在有把握的地方得分，不代表他能把印度國內面對的「2.5條戰線」問題簡化到只剩印巴對峙的程度。當北京暫時以「西線無戰事」的態度應對新德里時，莫迪才有了在印控克什米爾問題上突破的可能。一旦新德里試圖改變邊境相對穩定的局勢，莫迪得分的空間就喪失了，兩線作戰也將繼續成為他不可迴避的選擇。