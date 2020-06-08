李顯龍的喟歎　中美誰都不比誰更重要

這幾日新加坡總理李顯龍頻繁發聲，先後就新加坡經濟和中美關係表態。

6月7日，李顯龍發表演講警吿，受新冠疫情衝擊，新加坡或迎來有史以來最大幅度經濟萎縮，這也將帶來更多衝突與紛爭。6月4日，他在美國外交雜誌（Foreign Affairs）上撰文談及中美關係，指出亞太地區成為了世界勢力變化的重要舞台之一，而亞太國家並不希望在中美之間做出選擇，希望雙方能夠培養良好的關係。他還說，若該地區緊張局勢加劇，或發生衝突，亞太國家會盡自己一份力去捍衛國利益。

李顯龍之所以會對亞太地區有此擔憂，誠然與中美近年在該地區的摩擦有關，但更因為中國在亞太地區日漸提升的影響力。隨着中國的軍事實力和影響力在亞太地區不斷提升，中國與美國及周邊國家在不少問題上也出現了較大的分歧和摩擦。

此外，亞太地區本身就存在這不少地域糾紛和矛盾。

李顯龍發表全國講話稱，疫情導致經濟衰退，會產生更多紛爭。（新華社）

中美在亞太的糾葛

比如在台海問題上，台灣一直期望能夠得到美國的幫助抑制中國在台海的軍事力量，台軍在2020年便規劃向美國採購魚叉反艦導彈岸防系統，美國國務院在5月20日宣布將銷售約1.8億美元的魚雷等軍武給台灣。台海問題的緊張也讓美國軍艦也增加了在台灣海峽航行的頻率。6月4日，第七艦隊驅逐艦拉塞爾號（USS RUSSELL，DDG-59）再次穿越台灣海峽，這也是美軍今年第7次通過台灣海峽，中美雙方在台海問題上也陷入了緊張。

除了台海，還有南海問題。雖然南海局勢目前已經出現緩和，但南海問題並未得到解決，不少聲索國對中國在南海地區的軍事十分忌憚，尤其是越南與菲律賓。

為此，美方逐步增加與南海島嶼爭端國的軍事聯繫。譬如美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2019年3月1日與菲律賓外長會面時表示，如果菲律賓在南中國海受到攻擊，美國將根據聯防條約保護菲律賓。這也被視為美國官員針對菲律賓在南海安全問題之上作出最明確的表述。

不僅有口頭保證，美菲兩國在軍事上也一直保持實質交流。美菲此前曾計劃在1月份共同舉行「肩並肩聯合軍事演習」（Balikatan），但因新冠疫情爆發，只能將其取消。

越南方面，美國2019年已經決定向越南再提供一艘巡防艦和無人機，教練機等防務設備，目的是要增強越南軍隊在海上的能力。

+ 3 + 2

至於在東海之上，日美也不斷與中國發生摩擦。日本多次對中國海警船進入釣魚島附近海域一事提出「嚴正抗議」，並聲稱中國軍隊計劃於8月舉行旨在奪取東沙群島的大規模軍事演習。5月時，還說服了美國與其重啟「環太平洋」大規模軍事演習（美國原意是因疫情取消）。

美國陸軍也乘勢宣布在2021年在太平洋所謂「第一島鏈」附近，部署了一支裝備高超音速導彈的「全域作戰部隊」，以此提升美日在東海之上的軍事能力。

不可否認，中國與美國在亞太地區的許多事務上確實存在摩擦和分歧，但從亞太地域存在的問題看，美國作為亞太地區的域外國家，與中國其實並不存在直接的軍事和地域衝突，兩國之所以會在這個區域出現諸多爭端，主要是因為中國與不少亞太國家的糾紛影響到了美國在該地區的同盟利益，再加上這幾年來中美結構性矛盾的凸顯，這才導致了亞太地區出現的不平靜。

2017年10月，李顯龍時隔一年後再次訪美，首次與特朗普在白宮見面。（Getty）

中美在亞太：一個都不能缺

中美在亞太地區沒有直接利益和地域的衝突也意味着，雙方在該地區的爭端和分歧其實是可控的。而美國的軍事力量，無論是對亞太國家還是中國而言，是目前不可缺少的。

首先是在維護亞太海域安全上。美國在亞太地區有着較強的軍事影響力，該國在印太海域部署的第七艦隊，其作戰區域十分廣，東至西的太平洋和印度洋，西至非洲東岸紅海（不包括波斯灣），南達印度洋及南極，北至白令海峽。這一艦隊的存在除了與亞太盟友國進行軍事合作，其在印太海域的安全維護，例如反海盜、反走私等起到了一定的積極作用。

雖然目前中國的航母和艦隊已經建設得頗有成效，但想要在短時間內趕超，並取代美國在亞太地區的海軍力量的做法並不現實。所以，美國的軍事存在依舊是印太海域維穩的必要因素。

新加坡李顯龍（左）2017年9月的訪華被外界視為新中兩國關係回暖的開端。（新華社）

其次是平衡除中國和印度外，亞太地區各國的情緒和實力需要。正如上述文章所言，隨着中國的崛起，和該國海上力量的不斷增強，不少亞太國家都對此感到忌憚和擔憂，甚至乎滋生出了恐懼感，認為中國的崛起極有可能會對亞太地區產生威脅，這也是日本、越南等國家希望美國軍事力量留在亞太地區的原因，能夠及時給予他們一定的庇護。

在這樣的情緒氛圍下，若美國軍力突然從亞太地區撤離，美國在亞太地區的盟友和部分國家對中國的恐懼感和力量的失衡感將會被進一步放大，亞太地區的利益關係將會面臨重塑，而美國此前維持的勢力天平也會因此發生傾斜，出現爭奪亂像。基於此考慮，美國軍事力量對於亞太地區局勢的穩定和勢力的平衡也還是起到了一定的作用。

正如李顯龍長文所言，中美兩國對於亞太地區十分重要，亞太地區的經濟離不開中國的加持，美國與各個亞太國家的利益關係註定將他們綁在了一起，在這樣的利益糾葛之下，中美兩國的爭鬥加劇只會讓亞太其他國家陷入糾結和搖擺之中，這不僅不利於亞太地區的發展，更會有可能會對中美兩國的經濟、政治利益起到難以預計的消極影響。