【專家有話說】美國全面施壓給中國民眾好好上了一課

種族矛盾一直是美國社會的一大頑疾，許多社會矛盾似乎都能從中找到根源。當前，弗洛伊德（George Floyd）之死引發了美國數十年未見的社會運動，加之疫情與失業的背景因素，這都對2020美國總統大選添加諸多變數。 不過，選舉之餘，這些事件又會給美國社會帶來哪些改變？隨着美國兩黨內鬥加劇，中美關係又將面臨怎樣的未來？同樣值得關注的是，中國學者對於美國的演變又有怎樣看法？ 圍繞以上問題，《香港01》專訪了中國社會科學院美國研究所副所長袁征。以下為訪談實錄，此為下篇。

上篇：【專家有話說】北京學者：不必指望特朗普對黑人抱有同情

01：對於在美國發生的示威事件，中國官方批判種族主義歧視是美國社會的頑疾。這也引起美國方面的不滿，美國國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）指責中國因美國爆發的遊行感到滿意和安慰。

圍繞該事態，中美之間再度出現了輿論較量。在你看來，中國在輿論上應該做什麼，又不應該做什麼？

袁征：我認為中國官方的回應比較克制，並沒有像美國國會那樣，直接立法幹預香港、新疆、西藏、台海兩岸事務。中國一旦發生事情，美國官方少不了在一旁指手畫腳，一邊發聲譴責，一邊立法干預。到目前為止，中國的全國人大沒有發聲，中國的政協也沒有指責美國。中國當前只不過是表明一個基本立場，也就是就與聯合國憲章一致，反對種族歧視，這些表態並不過分。

回顧香港反修例遊行以來美國的所作所為，對比之下，中國並沒有插手任何美國的國內事務。美國似乎做不到換位思考，只願自己指責別人，接受不了別人的任何批評。美國已經不再是以往充滿自信的美國了。

中美關係的現狀是，中方想推動中美關係平穩發展，通過對話和談判來解決分歧，求同存異，而美國單方面行為幾乎讓所有對話機制陷入停擺。美國政府採取全面施壓的對華政策，在多個問題上對中國指手畫腳、立法干預、動不動就施加威脅和制裁的大棒。

中國從官方到民間，或許以前還有人對美國還有期望，但在特朗普政府的強硬態度之下，越來越多的人士已經不抱太多期望。特朗普政府的所作所為表明，美國的目的就是要打壓中國，不允許中國超越，遏制中國的快速發展。這種霸權思維很難讓中國的普通民眾接受，美國在中國的形象一落千丈。

在華盛頓白宮前，示威者抱着假屍體袋以示抗議。（AP）

01：疫情大流行以來，中美關係經歷了多次惡化。在你的觀察中，如何看待未來的中美關係？

袁征：中美關係或有多種可能，但現在是朝着半脱鈎和新冷戰的方向發展，如果美方不做出任何努力，一直單方面施壓的話，我認為最壞的結果難以避免。

中方不可能屈服。我強調的是，出於維護中美關係的大局，中國一直在忍讓，美國怎麼對待中國的？美國在步步緊逼，特朗普誤認為他可以完勝，沒有任何收手的意思，在這種情況下，中美關係能健康嗎？這種可能性幾乎不存在。

中美關係的維護需要雙方從政府溝通到民間交流以及各個層面的努力，相向而行，求同存異。但現在美方根本無視中方的努力，反將中國的忍讓視為軟弱可欺。一旦有這樣的思維存在，中美關係朝着更糟糕的方向發展，也不令人感到奇怪。

目前來看，特朗普政府在國內事務和對外問題上的手法沒有本質區別，就是強硬再強硬。美國很強大，目前還經得起折騰，但一次又一次的折騰最終還是會耗盡自己的氣力。我相信美國國內的有識之士已經認識到了這一點，但至少當下無能為力。

特朗普執政沒有任何套路和策略，我感覺很奇怪，就算美國十分強大，但僅憑美國一家可以完全打壓中國嗎？這幾乎不可能。中國做的任何讓步，美方都不會善意解讀，他們只會認為中國扛不住壓力退讓了。但事實並非如此。

在中美談判的過程中，劉鶴副總理曾當着美國人的面感歎「我不知道美國到底想要什麼」。那個時候，中方還在揣摩美方到底是要錢，還是要命？現在已經變得越來越明確，美國一方面想從中國獲得利益，一方面想徹底打壓中國，甚至是既要錢也要命，中國能接受嗎？

所以我們看到的是，隨着美國的步步緊逼，中方也會變得越來越強硬。由此中美關係呈現我們看到的螺旋下墜的狀況。甚至美方學者公開表示，當下中美關係呈現自由落體下墜式不斷惡化。

作為研究中美關係的學者，我對於現狀感覺很遺憾，也很無奈。我不希望中美關係到這樣的境地，希望兩國能夠和平相處、友好往來，就算競爭也應是一種良性的競爭。現實卻非如此，讓我們感到憤怒的是，美國不顧一切後果，近乎失去理智的全面施壓。

單靠美國一家的力量，不可能壓垮中國，但美國赤裸裸打壓中國、遏制中國發展的姿態卻暴露無疑，給中國民眾好好上了一課。一旦美國的所作所為把中國的怒火完全激起之後，會是什麼後果？中國還會退讓嗎？

本來全球疫情給中美兩國合作共同抗疫提供了機遇，但讓人失望的是，特朗普政府將自身抗疫不力歸咎於中國、推卸責任的做法進一步惡化了中美關係。所以短期來看，中美關係很難有轉機。美國若不改變當前對華戰略，中美關係根本不會好起來，而且中方也只會變得更加強硬。我非常擔憂中美關係的未來走勢。