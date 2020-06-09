打壓無用　美國應繼續調整對華政策

目前中美關係有陷入「新冷戰」的風險。

有知情人士6月8日向路透社透露，美國總統特朗普（Donald Trump）計劃簽署《維吾爾人權政策法》以制裁中國官員。

美國商務部6月5日將奇虎360、網易考拉、雲從科技、烽火科技、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、公安部法醫科學研究所等33家中國企業及機構列入「實體清單」，特朗普6月4日簽署備忘錄要求限制某些中企在美上市，加之此前美國要求中國放棄「中國製造2025」到制裁中國兩大電信企業中興和華為、要求加拿大扣押華為副董事長孟晚舟，美國對中國高新技術企業的打壓不斷升級。

科技戰之外，美國還在對中國發起媒體戰和輿論戰。據媒體透露，特朗政府正在考慮將央視在內的4家中國媒體駐美分支機構列為「外交使團」。新冠肺炎（COVID-19）在美國爆發後，特朗普政府不斷炒作新冠病毒是「中國病毒」「武漢病毒」，並多次以此為由宣揚「中國賠償論」。

以往中美博弈的香港、台灣、南海等話題也持續成為兩國摩擦的核心：美國以中國通過「港版國安法」為由擬取消對香港的特殊貿易地位；美國軍艦頻頻通過台灣海峽、蓬佩奧（Mike Pompeo）首次以國務卿名義祝賀蔡英文連任台灣總統就職、支持台灣出席世界衛生大會等；在南海問題上，美國軍機、軍艦巡航的次數遠超以往。

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與此前美國政府處理中美關係時是合作與競爭並存不同，將中國定義為「戰略對手」的特朗普政府正在處處針對中國。

中國的崛起引發了美國的警惕，美國的第一反應便是打壓。目前華府在對華強硬上已經取得了共識，不惜冒着中美脱鈎、兩國擦槍走火的風險來處理中美關係。但美國除了打壓之外就沒有其他對華政策嗎？在「接觸」中國失敗後，如果「打壓」中國也失敗的話，美國又該如何抉擇？

打壓不是萬能匙

要意識到的是，只要中美之間的力量還未完全失衡之前，美國不會放棄憑藉自己的主導地位來壓制中國。在對華政策問題上，特朗普政府不認可此前歷屆政府「對華接觸」的方針，遂愈發積極地採取打壓政策——可是，打壓就有效嗎？

從特朗普過去三年裏的對華極限施壓來看，美國的施壓並未奏效。對華貿易戰沒有讓中國像1980年代的日本那般「更公平」地對待美國，反倒變成了中美之間的拉鋸戰。疫情之下，美國想要借病毒拉攏全球對中國發難，結果響應者寥寥可數。美國對「港版國安法」表示不滿，只有英國、澳洲和加拿大三國與之發表聯合聲明，連日本、新西蘭等也拒絕聯袂發表，選擇以自己的方式表達「關切」和「憂慮」。

美國施壓中國的同時傷及自身，對華貿易戰、制裁香港等決定，都讓美國企業受損。美國振臂一揮便能應者雲集的局面正在成為過去，諸多對華政策反被批評為虎頭蛇尾，並無實質性的結果。

這說明，縱然中國對美政策引發爭議，被國際輿論批作「民族主義日盛」，縱然不少國家也對中國外交抱有憂慮，但特朗普政府對中國採取的打壓手段已經難有收效，誠可謂是消耗自身實力、挫傷自己形象的「七傷拳」。終了，美國遲早要面對如何與中國打交道、如何以良性的方式處理與北京的關係。

中國不是蘇聯

走過冷戰的美國以警惕和敵對的眼光看待中國不難理解，但中國不是蘇聯。與冷戰時期蘇聯與美國各個層面的對抗不同，中國固然要成為世界第一強國，但這是因為中國人口眾多，並非因為中國要與美國爭鬥至你死我活。中國領導人也多次強調「中國無意取代美國」。蘇聯已是前車之鑑，中國不會走上它的老路。

如果說中美之間是「攻防」之勢的話，現在的中國是「防」的一方。面對美國的頻繁出招，甚至有讓中美關係擦槍走火的可能，中國依然強調要管控好兩國關係。這與冷戰時期，蘇聯與美國的硬碰硬、對美國的咄咄逼人之勢形成了鮮明的對比。

對待美國，中國是希望與之交好，但美國頻頻將中國視為威脅，中國也在以「鬥爭求和平」。圖為特朗普與習近平在2019年的大阪G20峰會期間會晤。（Reuters）

再者，蘇聯時期過於強調與美國的對抗，重軍事的同時忽略了經濟。中國自改革開放以來強調「經濟」，注重維持國內產業的平衡。與蘇聯時期的封鎖、對抗相比，中國與全球各國之間的聯繫超越以往，是全球100多個國家的第一大貿易伙伴，這其中包括美國。中國已然成為全球化中的一部分，更讓經濟成為維繫中美關係的重要因素。

以中國的發展勢頭來看，美國不能期待像打壓蘇聯那般將中國拖垮，也不能期待中國會像蘇聯一樣「和平崩潰」。恰如新加坡總理李顯龍近期在《外交事務》撰文所言，中國與蘇聯解體前夕近乎崩潰的計劃相去甚遠，如果美國箝制中國崛起，會引發數十年的衝突。

美國要回答的是：如何應對一個不同於蘇聯的中國？除了打壓之外，留給美國的選項恐怕就只有一個：承認中國的大國存在，並尋求與之發展良性關係。美國越早認識到這一點越好。只是，在美國依然認為打壓是一個可行的方案時，它不會甘心棄之不用。等到打壓手段屢屢碰壁之後，或許美國才能真正意識到這一點。