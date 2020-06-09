特朗普眼中只有選舉　美國人自救求走出困局

「特朗普作為總統而不嘗試去團結美國人，甚至連假裝的嘗試也沒有，這是我一輩子第一次遇見……沒有他，我們也可以藉我們公民社會中的內在力量而團結起來。」2018年底因中東撤軍問題與特朗普意見不合而請辭的前國防部長馬蒂斯（James Mattis）於上周三（6月3日）罕有發表聲明，批評現任總統。

在反種族歧視的全國性示威騷動持續兩周未止之時，特朗普卻在Twitter上對已退休的馬蒂斯作人身攻擊，聲稱將他解僱是「榮幸」，批評馬蒂斯是「全世界最被高估的將領」。

自5月25日非裔男子弗洛伊德（George Floyd）被明尼阿波利斯市（Minneapolis）警員紹文（Derek Chauvin）跪頸近九分鐘致死後，全美50個州份超過650個城市陸續爆發反種族不公、反警暴的示威，往後數天更發生大規模的無差別破壞、縱火與搶掠，明尼阿波利斯第三警區警局被焚毀，各地不少商店同樣遭殃。各級政府部門與媒體紛紛發現，無論是極左的反法西斯人士、無政府主義者，還是極右白人至上主義者、主張加速引爆第二次內戰的人，甚至是趁火打劫的投機份子，都參與其中。

明尼阿波利斯市早在5月29日開始落實宵禁，以圖平息騷亂。從東岸紐約市到西岸洛衫磯，其他城市其後也陸續實施宵禁，國民警衛隊亦出動協助平息亂局。

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雖然示威民眾普遍不顧宵禁令而繼續上街，可是自上周一（6月1日）晚紐約與洛衫磯再發生搶掠與縱火事件後，人數未見減少的示威已普遍恢復和平，宵禁令也逐步撤回。至今，與示威相關的死亡人數已接近20，全國有過萬人曾被拘捕。

目前，紹文與案發時在場的其他三名警員已被免職，其中紹文被控二級謀殺，其餘三名警員也被控協助和教唆二級謀殺，兩者刑期均可高達四十年。然而，當局的回應未能平息高呼「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）的民眾怒火，而各區警方對和平示威者甚至記者使用過份武力的場面，更與早前各州白人帶槍參加反封鎖示威、一度圍困州長卻未被干預的情況形成強烈對比。雖然一些州份已迅速懲治部份違規警方人員，卻未能撲熄這場燎原之火。

自導自演製強人形象

在美國陷入五十年未見的種族騷亂之際，總統理應以全美國人無分彼此的最高代表身份出面，試圖團結國人。然而，特朗普卻一直在火上加油，只顧趁亂大打「法律與秩序」（Law and Order）牌，為自己營造強硬止暴制亂的形象，意圖重演1968年共和黨總統候選人尼克遜（Richard Nixon）的止亂勝選舊路，向「沉默大多數」招手。

從一開始，特朗普有意無意的使用「開始搶掠就會開槍」（When the looting starts, the shooting starts）等帶有針對黑人種族歧視執法色彩的用語評論事件，又將暴亂責任全數歸咎於左派，激化了全國街頭示威者的情緒。

特朗普政府在這次運動中將面對以往更大的挑戰。圖為6月1日特朗普發表演講之前走過一段被抗議者塗鴉的牆壁。（AP）

到上周一，特朗普更接連出招，企圖為自己建立強人形象，置街頭民情、美國憲法權利於不顧。當日，在與各州州長的通話期間，特朗普要求各州長要「壓制」示威者，將他們拘捕、檢控，並長久關進監獄，直批各州長若不強硬起來，將被當成「一班飯桶」（a bunch of jerks）。

到了傍晚，特朗普在白宮玫瑰園發表講話，自稱是「法律與秩序的總統」，將暴亂定性為「國內恐怖活動」，又威脅如果各地方政府拒絕動用足夠的國民警衛隊「雄霸街頭」（dominate the streets），他將會出動美軍「為他們迅速解決問題」。

當時，白宮外正有人群聚集示威，未有出現暴力事件，而且華盛頓特區當晚7時起的宵禁令尚未生效。可是，在講話中自稱是「和平示威者盟友」的特朗普，卻早已指示司法部長巴爾（William Barr）下令動用聯邦政府人員和國民警衛隊以催淚彈、橡膠子彈等武器驅趕示威者。在電視直播裏，特朗普在一個畫面中大談止暴制亂，另一畫面則是聯邦人員強力驅逐示威者，時間配合得絕佳。

講話後約15分鐘，示威者被清出白宮外的拉斐特廣場（Lafayette Square）。早前被嘲逃進白宮地下碉堡躲避的特朗普，由國防部長埃斯珀（Mark Esper）、身穿軍服的參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）、巴爾、「第一女兒」伊萬卡（Ivanka Trump）、女婿兼白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）等人陪同步出白宮。在催淚彈氣味充斥的氛圍下，特朗普走過牆壁被塗鴉的拉斐特廣場，走到旁邊被稱為「總統教堂」、日前地下室曾被縱火的美國聖公會聖約翰教堂門前，手舉一本聖經讓人拍照，希望將自己的「強人形象」烙印在民眾心中。

美國抗議浪潮愈演愈烈撕裂國家，大批示威者包圍白宮（點擊圖集放大觀看）：

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特朗普如此不顧華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser）反對，聚集至少10個聯邦執法部門的人力，配合完全聽命於陸軍部長的駐華盛頓特區國民警衛隊去清掃和平示威，只為營造公關場面，除了進一步激怒示威人群外，也造成美國政壇的大地震。

共和黨與國防部軍心動搖

首先，普遍對特朗普幾乎絕對忠誠的共和黨人都開始有微言。參議院司法委員會主席格雷厄姆（Lindsey Graham）說：「走去拜訪教堂沒有問題，不過揮舞聖經-我不知道這是出於什麼理由。」共和黨唯一一位非裔參議員斯科特（Tim Scott）反問：「你應不應該用催淚彈去開路給總統一個拍照機會？答案是，不。」另一共和黨參議員薩斯（Ben Sasse）直言：「我反對只為了將上帝的文字當作政治舞台道具的拍照機會，而清空一場和平示威。」

立場向來較為中立的阿拉斯加參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）更指，她正在掙扎是否投票支持特朗普，並稱有感共和黨人此時「可以對自己內心可能埋藏的擔心更加誠實，並以我們自身的信念為勇氣去發聲」。對此，特朗普則回應：「很少人知道自己兩年之後身在何方，不過我知道，我將會在偉大的阿拉斯加州進行反對參議員穆爾科斯基連任的活動。」

最讓特朗普不知所措的大概是軍方的表態。備受軍人尊重、有「修道者戰士」（Warrior Monk）之稱的馬蒂斯直言自己沒有想過宣誓守護憲法的美國軍人會被命令去阻止人民行使和平示威的憲法權利，更稱「我們正見證三年沒有成熟領袖的後果」，用詞極不客氣，一些軍隊前高層也紛紛作出類似表態。

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上周三，埃斯珀更明言反對使用1807年的《反叛亂法》（Insurrection Act），由總統派軍隊到各州壓制騷動。此前，他曾以「戰場」形容示威場地，被狠批是支持特朗普出動美軍的用詞；如今，他則特別為此道歉。

埃斯珀也與特朗普「保持距離」，聲稱上周一隨同特朗普走出白宮之時，不知道他們確切會走向何方，也不知道特朗普等人到達聖約翰教堂後有什麼計劃。埃斯珀更為與其職責無關的全國性種族問題開腔，直言「種族主義在美國真實存在，我們要盡最大努力去認清它、對抗它和消滅它」，彷彿暗示特朗普並沒有做這句話中的行動。

面對埃斯珀的高調「挑釁」，特朗普說現在未有必要派出軍隊，但白宮發言人麥肯阿尼（Kayleigh McEnany）拒絕正面回應特朗普是否仍信任埃斯珀。

白宮以外的努力

正當特朗普繼續沉淪於政治鬥爭之際，美國各方有影響力的人士正竭盡全力希望平息民憤，讓示威者不再冒着感染新冠肺炎的風險上街。卡特、克林頓、小布殊、奧巴馬四位在世的前美國總統已為騷亂發聲。其中，奧巴馬更呼籲全美各市市長與當地社群一起重新審視警方使用武力的政策，指出這場悲劇可以是所有人一起解決問題的機會。

賓夕法尼亞州、密歇根州的州長親身走到前線，與示威者一同遊行；華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser）也將對準白宮的第十六街改稱為「黑人的命也是命廣場」。在2013年曾經歷大規模警隊改革的新澤西州小鎮肯頓（Camden），其首席警官更帶着標語，在示威隊伍之中領頭遊行。

作為特朗普競選對手的前副總統拜登則重新拉起「美國國家靈魂」的大旗，宣示：「我不會為仇恨煽風點火，我會盡力治療長久纏繞我國的種族傷口，不會以之尋求政治利益。我會做我的工作，我會承擔責任，我不會責怪他人。」

根據民調網站RealClearPolitics的綜合民調，拜登的全國支持度現已領先特朗普約7個百分點，自種族騷動爆發以來增加了近兩個百分點。相較於劇情高潮迭起的特朗普施政，拜登的平實無味此刻也許更具吸引力。

正如馬蒂斯所言，美國人大可拒絕「那些把我們憲法當成笑話的為政者」，不過大選距今尚餘大約五個月，要在短期內讓示威平復，美國人只得寄望於白宮以外的努力。

上文節錄自第217期《香港01》周報（2020年6月8日）《特朗普眼中只有選舉 美國人自救求走出困局》。

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