巴西疫情爆炸　美國居高不下：民粹領袖收到「疫情賬單」

全球疫情依舊面臨惡化，其中美國、巴西的疫情狀況尤為令人擔憂。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）6月8日在記者會上說，各國目前已向該組織報吿近700萬例新冠病例，近40萬人死亡。而美國和巴西的疫情尤為嚴峻。

↓↓↓美國、巴西、俄羅斯為當下全球疫情最為嚴重的三個國家。下圖為三國每日新增病死人數（Our World in Data）

根據世界衛生組織6月8日最新數據統計，美國新冠肺炎（COVID-19）確診病例為全球首位，超過200萬例，累計死亡病例超過11.2萬例，日新增感染病例26,314例。

巴西的情況也不容樂觀，該國目前疫情確診總數已經超過了71萬，死亡案例接近4萬人24小時內新增新冠確診病例達到了1,5654例，如此增長速度讓該國迅速超過了意大利，成全球新冠肺炎累計死亡人數第三多的國家，僅次於美國和英國。

更令人在意的是，美國如今各地因「弗洛伊德」案件爆發的示威遊行還在繼續，這極有可能會對美國的疫情產生較大的影響。而巴西目前暴增的日確診人數還在持續攀升，毫無緩和的迹象。美巴疫情難控誠然與兩國社會制度、文化有關，但兩國領導人在防疫中的「表現」也是影響疫情失控的重要因素。

巴西抗疫工作困難重重，目前巴西確診病例已躍居全球第二。圖為巴西帕拉伊索波利斯（Paraisopolis）的居民揮舞着國旗，要求聖保羅州政府關注貧民窟疫情。（AP）

民粹領導人的抗疫「成績單」

每當談到美國和巴西的領導人：美國總統特朗普（Donald Trump）和巴西總統博索納羅（Jair Messias Bolsonaro），外界總是會將兩人與「民粹主義」掛鈎。要知道，特朗普和博索納羅的政治理念、言論都極具民粹色彩，他們更是憑藉多個富有民粹性的政見獲得了大量民眾的支持，從而登上了總統之位，外界還一直調侃博索納羅是「巴西特朗普」。

值得一提的是，兩人在面對此次疫情的表現也極為相似。在疫情爆發初期，特朗普和博索納羅並沒有積極的對疫情進行防控，而是選擇一直試圖淡化新冠型肺炎的嚴重性，頻頻公開表態，新冠更像流感。疫情在全球爆發後，特朗普不僅將罪責推諉給中國，還在疫情還未控制的情況下堅持重啟經濟，並於5月30日宣布美國退出了世界衛生組織。

另一邊，博索納羅也要堅持要重啟巴西經濟，同樣對世界衛生組織將拉美和巴西視為全球疫情的震中表示了不滿，揚言要步美國後塵，退出世界衛生組織。近日，他又做出了一個令人詫異的決定，那就是停止公布巴西確診總人數，因為在他看來，累計確診數字不能反映巴西疫狀態，這樣羅列數字毫無意義。

除了特朗普和博索納羅之外，英國首相約翰遜（ Boris Johnson）同樣也是一位被打上民粹標籤的西方領導人，這位領導人當選之時，也被外界戲稱為「英國特朗普」。從他初期的防疫工作看，確實也存在着與特朗普相似的「套路」。

此前疫情爆發初期，約翰遜就說，新冠肺炎疫情持續時間較長，並且有可能成為「季節性流感」一樣的流行病，因此戰勝病毒的「終極方式」是讓英國民眾通過患病來獲得「群體免疫」。約翰遜「集體免疫」的結果是讓英國的死亡人數達到了40,542，位居世界第二。自己也因感染新冠病毒住院，一度輾轉重症病室。雖然最終康復，約翰遜也再沒提「集體免疫」一事，最終投入了積極抗疫之中。

真正的抗疫「典範」

就在這三位領導人還在為防控疫情手忙腳亂之時，中國、韓國、德國和新加坡等國的防疫工作早已進入了另一個階段。

美國經濟在疫情之下突然陷入蕭條，圖為美國KOHL's商場門口的停車場空空蕩蕩。（AP）

先看中國，中國疫情目前已經得到全面控制，全國各省境內病例也趨近於零，各地從3月開始逐步實現了復工復產，這與政府在1月23日全國只有17例病死案例（全為湖北病例）時就嚴格實施全國封城停工政策密切相關。即便中國當時因該政策、受到了外界的批判，但該政策的效果還是顯而易見。

在疫情得以控制後，中國如今依舊嚴把管控，預防第二波疫情高峰。新冠疫情上海醫療救治專家組組長張文宏教授6月7日接受採訪時表示：「國際上第二波疫情已呼之欲出，很多國家的高峰都不知道什麼時候到來，而中國目前的防控目標是——不受全球第二波疫情影響。」

而韓國的防疫成果一直被西方輿論標榜為「防疫典範」。此前疫情爆發初期，在沒有全面實施嚴格的封城政策下，韓國政府僅用兩周的時間就將疫情緩和，即便5月的「梨泰院夜店」事件讓韓國疫情面臨再次爆發的危機，但韓國政府的嚴格防疫把控將這樣的風險降到了最低。韓國目前也已經開始轉入正常生活和防疫工作並行的「生活防疫階段」。此前5月13日，習近平還與文在寅通電話，就中韓開通「快捷通道」一事達成了共識。

至於德國，在意大利死亡人數和法國接連「失手」的情況下，德國雖因反應較晚而疫情比中韓等國更為嚴重，但相較之下尚算把控較好。最近5周以來，新增和活躍病例數持續下降，痊癒病例增加，目前餘約8,100例。德國也開始恢復「國家之間的合作」。6月3日，德國總理默克爾（Angela Merkel）與習近平通話，從中國外交部官網發布的通稿看，兩人主要通話的主要內容便是圍繞着中德「快捷通道」。

還有新加坡，從疫情爆發以來，該國的疫情情況一直趨於緩和，死亡人數僅維持低位僅為25人。該國總理李顯龍自6月5日也開始出面頻頻發聲，談及新加坡和世界經濟。李顯龍政府的領導人更是決定從6月7日起至6月20日開始，輪流透過電視和網絡平台，就疫情後的新加坡發展與未來，向該國國民發表系列講話。

選舉可靠出口術 抗疫需要真實力

從以上四個國家領導人近期的行動看，要麼是準備經濟的復甦，要麼是緩解社會壓力，疫情的管控早已不是其國家的唯一重點。中德韓新的抗疫節奏早已超出了美國英國巴西那些疫情還未控制的國家，這是一個不可爭辯的現實。文在寅和默克爾的民調大漲也是最好的體現。

由於文在寅政府在此次防疫表現受到好評，其支持率不斷攀升。據韓國民調顯示，文在寅重支持率高達70%以上，創下了歷屆總統執政三周年時的支持率新紀錄。

與此同時，韓國國會選舉在新冠肺炎疫情條件下如期舉行，文在寅所在的共同民主黨在選舉中斬獲180席，獲得60%的席位，這是自1987年韓國推行民主選舉以來，首次由單一政黨佔據國會五分之三的議席，這也充分證明了韓國民眾對文在寅政府防疫政策的認可。

而默克爾因其防疫的成效也讓其支持率猛升至80%，她所在的中右翼政黨基民盟的支持率更是從疫情之初的28%上升到了39%。

文在寅和默克爾的例子足以說明，在面對選舉之時，民粹主義的政策和言論或許可以幫助一位政客上位，獲得民眾的支持紅利，但是在面臨大災大難之時，僅憑民粹主義根本難以解決問題，唯有應對危機的處理方式和能力才是鑑證領導人是否有真本事的途徑。而那些依靠民粹主義上位的領導人們，或早或晚的都會在這次疫情中收到需要償還的代價，以及自身能力檢驗的最終結果。

另一方面，雖然各國政府在疫情爆發初期一直對「封城的經濟代價」爭吵不斷，尤以瑞典、英國等拋出「全民免疫」的國家為甚。然如今的事實證明，實施嚴厲管制，全面扼殺病毒，反而才能將疫情對經濟的衝擊變為最小化。