經濟衰退　為何納斯達克指數猶創新高？

美國納斯達克（NASDAQ）股指在6月10日再創歷史新高，上漲至10020.35點，此前一天，納指首次盤中破10000點。美國總統特朗普（Donald Trump）也很興奮，在Twitter上喊道「納斯達克創下歷史新高。巨大的進展正在取得，遠遠超出了計劃。USA！」民調落後於大選對手拜登（Joe Biden）的特朗普，此時非常需要股指的提振。

新冠疫情和美國近期發生的大規模抗議活動，似乎都無法阻擋美國股市的強勢。經歷過去一週的上漲後，標準普爾500指數從3月19日的低點上漲了43%，道瓊斯指數則從最低點一度上漲48%，離疫情之前的高點都只有一步之遙，信息技術板塊尤其突出。美股從3月下旬的狂瀉，到現在的屢創新高，讓特朗普政府開始標榜「美國經濟迅速恢復已經開始！」

美股自3月觸底以來，持續大漲。圖為紐約證券交易所的交易員。（路透社）

5月份美國失業率出人意料地下降至13.3%，非農就業增加250萬人，讓外界對美國經濟復甦更加期待。然而，13.3%的失業率仍然是在美國歷史上極為罕見的情況，截至5月30日，因經濟停擺，美國失業救濟的申領人數達到了創紀錄的4,260萬人，美國第一季度GDP萎縮4.8%，製造業在5月繼續萎縮，消費支出在4月跌幅13.6%，創1959年以來最大降幅。這種情況讓股市的飄紅顯得詭譎。

在美國經濟衰退的陰影之下，是什麼仍然在不斷推動美國股市的增幅？要從五個方面分析。

第一，量化寬鬆（QE）使得大量資金湧入股市，導致股市走向與基本面背離。3月，美股以有史以來最快的速度跌入熊市，全球經濟停擺推動投資者進行恐慌性拋售。但在過去的3個月，聯儲局通過無限量量化寬鬆（QE）措施釋放逾3萬億美元流動性，眾多對衝基金正大舉湧入美股買漲套利，不少激進的對衝基金已將資金槓桿倍數放大到8倍。

2008年美國次貸危機引發全球經濟危機，採取了「大放水」政策，美股自2009年走出了11年的牛市。而現在，美聯儲「無底線」的救市政策，史無前例地直接將利率降為零，力度比2008年尤甚。加之財政方面美國政府2.2萬億美元的救市法案，也帶給大企業額外的流動性，進一步推升股價。

亞馬遜創始人及首席執行官傑夫·貝索斯（Jeff Bezos）在疫情發生之後身價倍增。（AP）

其次，市場「領跑者」保持增長。六大科技股Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Microsoft、Google在6月9日普遍攀升，其中Amazon與Apple均創2月下旬以來最高水平，並抹去了2020年幾乎所有跌幅。這些科技公司都是疫情蔓延、美國「封城」的受益方。在二級市場上看，美股最大跌幅來自於能源股，今年跌幅一度達到35%，之後有所收窄，然而其權重僅佔到3%左右，所以對指數的總體拖累有限。

第三，二級市場炒作預期。此前，面對大蕭條以來最高的失業率數據，仍然有很多投資者願意押注於V型復甦，認為「利空兑現」或者「已經到了最差的時間」。而5月失業率的下降、製造業指數的微幅上升，加之白宮不斷釋放對經濟復甦的信心，讓這些投資者對此深信不疑。

的確，美國新冠肺炎（COVID-19）確診病例數量有所減少，各州陸續「解封」、經濟重啟計劃、企業復工，對經濟有一定的提振作用。然而，不少市場人士其實已在擔憂科技股被高估，第二波疫情給經濟帶來更大不確定性。但即便如此，投資人們在仍然認為不能錯過底部投資的機會。

第四，美聯儲的政策支撐。雖然6月10日美聯儲的利率決議將不會進一步降低利率，但是正如上文所述，美聯儲的零利率政策已經是史無前例。

特朗普對股指飆升很興奮，他亟需美國經濟復甦的證據，以為自身連任積攢成績。（AP）

除此之外，美聯儲還在疫情之下為拯救經濟而出台多項措施：如提供2.3萬億美元新貸款；無限制購買國債，政府擔保和商業抵押支持證券；向「主要交易商」金融機構提供短期貸款，以換取抵押品，包括投資級債務；支持貨幣市場共同基金；通過購買投資級公司債券和商業票據，直接貸款給銀行，家庭，消費者，小公司和公司；降低銀行吸收虧損的資本和準備金的要求……

6月8日，美聯儲宣布擴大「主街貸款計劃」（Main Street Lending Program），表示已放寬條款以允許更多的企業參與其中。正因美聯儲的支撐政策，投資者更唯恐錯過經濟反彈，不斷湧入美國股市中來。

最後，除了害怕錯失良機，投資者在近年來，似乎也沒有別的太好選擇。美國10年期國債收益率9日收於0.829%，仍然在低位徘徊，高評級公司的債券回報率同樣很低，一些投資者甚至開始押注美國將實行負利率。一邊是債券市場回報率的下滑，一邊是持續攀升、不斷反彈的股市，投資者自然不想錯過。

當然，美國銀行對全球基金經理的最新調查顯示，只有10%的人預計經濟將出現V型復甦，且基金經理持有大量現金，配置比例為5.7%，高於4.7%的10年平均水平，現金水平接近20年來的最高，這顯然是一個反向信號。調查還顯示，管理者認為目前的股市反彈不會持續。美國銀行的民意調查是華爾街最廣泛關注的投資者調查之一，而經濟疲軟的基本盤也和以上的預期相符。