示威抗議漸平息　民主黨的下跪默哀為哪般

距離美國黑人弗洛伊德（George Floyd）被警察暴力執法死亡的時間已有兩周，美國多個城市的遊行抗議逐漸平息。不過，兩個星期的示威遊行，對美國的疫情管控也造成了一定影響。據CNN 6月10日的報道顯示，美國目前有12個州因感染新冠病毒住院的人數出現了攀升，其中亞利桑那州的疫情形勢較為嚴峻，該州的重症監護病床使用率達78％。亞利桑那州衛生服務部門總監克萊斯特（Cara Christ）提醒醫院恰當安排手術日期。

美國國內情況很不好，美國總統特朗普（Donald Trump）也因此承受了不少輿論壓力。部分政客甚至出面指責特朗普，還有共和黨人出現了倒戈的情況。

特朗普的前國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）譴責特朗普分裂美國，沒有成熟的領導力。美國參謀長聯席會議前主席馬倫（Michael Mullen）和鄧普西（Martin Dempsey）也批評特朗普出兵鎮壓示威的言論。

美國共和黨籍前國務卿鮑威爾（Colin Powell）6月7日接受CNN訪問時，形容特朗普「經常說謊」、「背離了美國憲法」，危害美國民主制度。他還表態自己將支持民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）。

除了「自己人」對特朗普批判，民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）也用自己的膝蓋對特朗普發起了攻擊——6月8日，佩洛西、參議院少數黨領袖舒默在內的多位民主黨議員在國會大廈單膝跪地，向弗洛伊德默哀。

長達近9分鐘的跪地默哀，讓80歲高齡、着高跟鞋的佩洛西難以重新起身，最終還是在助手攙扶下才重新站立，這一幕也令各界為之動容。不過，佩洛西率民主黨人在鏡頭前以下跪這種方式為弗洛伊德默哀，為美國少數族裔發言，其中卻又夾雜了多少政治目的？

11月的總統大選臨近，民主黨人正在全力備戰此次的大選。此次美國疫情的爆發和弗洛伊德的事件雖然讓美國社會陷入了動盪，也為共和黨和民主黨設下了難題，無論是共和黨/白宮還是民主黨，若無法將社會動蕩轉化為對自己有利的政治宣傳，那麼就會成為對自己不利的致命傷。

在默哀會結束之後，佩洛西和一眾民主黨召開了記者會，在記者會上佩洛西表示，「（對於弗洛伊德的悲劇）一些共和黨參議員已經承認存在嚴重的錯誤，但很少有人表示要採取必要的行動」，她的發言顯然是有意將輿論的重壓引向了掌握參議院的共和黨，繼而挑起民眾對特朗普政府和共和黨的不滿。

再有，民主黨還想借現下形勢對選民打出感情牌，為黨派候選人在大選中造勢。弗洛伊德的死不僅引發了美國人民對警察暴力執法的憤怒，更激起了種族矛盾，黑人對特朗普政府的不滿也到達了頂峰，特朗普的民調也隨之出現了波動。

根據CNN今年6月8日公布的民調數據，特朗普支持率已經降至38%，是2019年1月以來最差水平。美國全國廣播公司（NBC）與《華爾街日報》於5月28日至6月2日期間舉行的民調顯示，特朗普支持率為42%，落後於拜登7個百分點。這對民主黨而言也是拉攏黑人選民的絕佳時機。

所以，民主黨在這一時期舉辦一場默哀會，可以展現自己與共和黨的不同，是一個負責的黨派，並以此吸引人心，獲得選民的支持。畢竟看着耄耋之年的佩洛西下跪九分鐘，無論是視覺還是話題上都帶有較強的議論性，更容易引起民眾的共情之心。

但歸根究底，佩洛西和其他民主黨人所做的一切都是為實現黨派利益的政治騷，他們的做法與特朗普政府召開記者會悼念弗洛伊德無疑，既是不做不行的工作，也更是選舉工程。問題是，這些下跪的人，究竟是為弗洛伊德的死傷心多一些，還是為了自己的選情更在意多一些呢？