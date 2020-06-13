美國選舉觀察：投票「不正常」成常態

大選年疫情之下，美國初選投票或多或少都會受到影響。隨着一些因為疫情而被推遲的多個州舉行初選，加上兩黨總統候選人基本已經鎖定，大家關心的似乎不再是誰贏誰輸，而是選民能否「正常」投票，以及這種情況是否在大選投票日重演。

6月9日，佐治亞州和西維珍尼亞州總統初選正式舉行。和之前賓夕法尼亞州和印第安納州初選一樣，佐治亞州也出現了投票混亂的情況，而且問題更為突出，疫情社交距離、投票機器故障、長線排隊或推遲投票，加上打壓選票的指控，讓該州總統初選和聯邦參議院席位初選都受到全國的關注。6月9日內華達州的地方選舉也面臨同樣的問題。

機器的問題還是人的問題

在佐治亞州，亞特蘭大大都會區的富爾頓（Fulton）、迪卡爾布（DeKalb）兩個縣的問題最為嚴重，要麼投票機故障，要麼是票務人員忘記密碼，或者有些投票點根本沒有投放投票機。在6月7日亞特蘭大早期投票地點，參加該州聯邦民主黨參議員初選的奧索夫（Jon Ossoff）排了3個多小時長隊才完成投票。該州參議員、州民主黨主席威廉姆斯（Nikema Williams）申請郵寄投票，但遲遲沒有收到選票，最後排隊投票時間則超過5小時。

據《紐約時報》報道，6月9日投票日當天，至少43個縣的投票點延長了投票時間至晚上7時之後。比如，迪卡爾布縣甚至延長到了晚上10時。

一些人指控該州共和黨籍州長和州務卿草率引進新的投票系統，而且沒有足夠的臨時選票，以備在機器故障時使用。該州前民主黨州長候選人艾布拉姆斯 (Stacey Abrams)說，這是本該可以阻止的一場災難，凸顯了該州存在全面、深層次的問題。她認為，該州管理無能和濫權行為很嚴重，選民很受傷。

2020年6月9日，美國佐治亞州選民在投票延長後排隊投票至當夜。(Reuters）

佐治亞州共和黨籍州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger ）則認為，投票故障和自己無關。他認為，該州159個下轄縣， 其中150個縣都並沒有出現這種問題。富爾頓縣面臨的問題是個例。

而事實上，除了富爾頓，在亞特蘭大以外的其他一些縣也在當天延長投票時間，問題基本上和富爾頓縣一樣，大多是新投票機故障。一些縣的投票時間被迫延長至晚上10時甚至12時。比如，查塔姆縣（Chatham County）就有35個投票點開放至晚上9時。

富爾頓縣選舉主任巴里（Rick Barron）認為，問題大多和設備有關，也和票務人員接受的培訓不足有聯繫，但州務卿拉芬斯伯格也難辭其咎。而且，州務卿在投票當日就宣布調查投票延遲的問題，加上郵寄投票的需要，只會令該州資源更為緊張。

投票機產業背後的利益鏈

多年來，該州一直希望改革選舉當中過時的投票技術和投票系統。佐治亞州這次初選首度使用新投票機，也有紙本選票作為備案，但還是未能杜絕這次投票混亂的問題。

根據美國媒體的報道，該州2019年花費1.07億美元從總部位於科羅拉多州丹佛市的Dominion Voting Systems公司購買了3萬台新的投票機。該公司和總部位於內布拉斯加州奧馬哈的Election Systems and Software LLC以及總部位於德克薩斯州奧斯汀的Hart InterCivic公司並稱美國投票機的三大巨頭，基本上佔據了美國90%的選舉系統業務。

根據《紐約時報》爆料，該公司說客之一湯姆斯（Jared Samuel Thomas）和該州共和黨籍州長坎布（Brian Kemp）關係深厚。坎布在2002年競選州參議員席位時，湯姆斯曾擔任競選經理。後來坎布擔任州務卿期間，湯姆斯擔任他的幕僚長。坎布和特朗普（Donald Trump)關係不錯，之前甚至爭取特朗普將共和黨全國委員會大會遷至佐治亞州舉行。

2019年12月的該州農村及個別縣選舉中曾使用過這些機器，出現過投票延遲等問題。這些機器很有爭議。有人嫌太昂貴，有人則認為不安全。由科赫兄弟支持的非盈利保守組織自由工作（FreedomWorks）以及專注於選舉安全的全國選舉防禦聯盟（National Election Defense Coalition）在2019年2月曾聯合致信該州參議院倫理委員會，提醒佐治亞州不要購買這款投票機。它們提到很多擔憂，其中之一就是很難在選舉前投入使用。一些選舉安全觀察人員曾建議該州採用手記紙質選票，不但安全而且性價比高。

2019年4月24日，佐治亞州州長坎布到機場歡迎美國總統特朗普到訪。（Reuters）

但該州共和黨政府依然訂購了這款投票機，此次佐治亞州初選是這些新機器首次在全州投入使用。今年3月，共和黨籍州務卿拉芬斯伯格甚至在聯邦選舉援助基金的幫助下，花費40萬美元刊登電視廣吿，推銷新的投票機將「保護投票公正和確保不遺漏一張選票」。

最後，一些人指控共和黨籍州長和負責選舉事務的州務卿打壓選票，這是一種選舉腐敗。

截止6月8日，投票人數為127萬，遠低於2016年初選早期投票的水平。《紐約時報》稱，主政的共和黨人負責監督該州選舉，但多次被指控存在打壓選民的行為，比如在民主黨選區關閉投票站和從名冊清除上千選民。2017年，坎布辦公室就將50萬選民從選民冊移除，被稱是美國曆史上最大規模的一次選民打壓行為。

分析稱，經歷抗議示威以及警察暴力和種族歧視等問題的集中辯論，選民似乎都願意通過選舉帶來一些改變。但是，這種熱情或者意願能否一直持續到11月並轉變為實實在在的選票，則是一個未知數。

而且，打壓投票的爭議和技術障礙的問題一時間也不太可能得到解決。在大選投票日前對投票系統進行切換可能時間上也不允許，加上疫情的影響，一些州也面臨選務人員配備上的不足。這也為可能的大選投票爭議埋下了隱患。