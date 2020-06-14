又一大州恐由紅轉藍　喬治亞會否成為「第二個加州」

6月9日，推遲了近3個月的喬治亞州初選正式舉行，民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）毫無疑問獲勝，共和黨方面也是特朗普（Donald Trump）無懸念勝出。雖然該州初選無關拜登和特朗普的直接對決，但對今年11月大選則有某種警示或象徵意義，也就是選民如何在疫情背景下投票、雙方如何鼓勵投票率、強化彼此的選民陣營。

特朗普在2016年曾以5個百分點的優勢贏得該州。現如今，該州2個參議院席位改選，加上大選中16張選舉人票的分量，加上該州人口結構的快速轉變，4年後的它已是名副其實的「戰場州」，地位堪比民主黨想要翻盤的威斯康星州和密歇根州。

兩個聯邦參議院席位危矣？

在9日該州民主黨參議員初選中，33歲的奧索夫（Jon Ossoff）勝出，他將在11月對決聯邦共和黨參議員佩杜（David Perdue)。奧索夫已經獲得民主黨民權領袖路易斯（John Lewis）的支持，希望打破尼克遜（Richard Nixon）以來共和黨人在南部白人選民的優勢。他希望藉助選民在種族、年齡的多樣化和城鄉、農村的跨區域性，擊敗佩杜。

該州聯邦共和黨參議員羅夫勒（Kelly Loeffler）由該州州長坎布（Brian Kemp）任命，於2020年1月1日上任，接替因為健康問題於2019年卸任的共和黨參議員艾薩克森（Johnny Isakson）。接受任命前，羅夫勒曾是加密交易平台Bakkt首席執行官。

2017年6月20日，民主黨人奧索夫在該州聯邦眾議員選舉失利後向自己的支持者致意。此次進軍參議院，奧索夫抱着必勝的把握。（Reuters）

按照喬治亞州法律，雖然艾薩克森任期2023年1月才滿，但羅夫勒要想繼續任職，就必須參加今年11月3日的選舉。也就是說，該席位不舉行初選，直接公開競選，各黨所有競選者都會接受投票，得票過半者即為勝者，否則將於2021年1月舉行補選。民主黨希望能夠擊敗羅夫勒，拿下這一席位。

佩杜和羅夫勒兩位共和黨參議員和特朗普關係緊密，但兩人都在疫情期間被指控參與股市內幕交易。雖然美國司法部停止了這方面調查，兩人也指控這種指控完全「是出於政治動機」，但民主黨必然抓住不放，並且希望能夠藉助新選民優勢拿下這兩個席位。

就連佩杜也承認該州選舉處於全國的風口浪尖，但他只能把自己和特朗普捆綁，比如在應對疫情方面，佩杜和他所在州的共和黨籍州長及其整個團隊都會嚴格追隨特朗普政府的語調。

紅色優勢逐漸消失

快速人口變化以及移民政策的影響，曾讓美國加州在1990年代由紅色州轉變為藍色州，之後一直成為民主黨的票倉。而位於美國東南部的喬治亞州也在經歷這種變化，共和黨享有的選舉優勢也在逐漸消失。

2020年6月1日，在喬治亞州亞特蘭大市區，警官和抗議示威者通過下跪相互表達立場。（Reuters）

喬治亞州是美國人口增長速度最快的州。根據美國人口普查局2019年公布的信息，該州人口已經達到1,061萬，其中非洲裔人口占32.4%，白人佔52.4%。20年來，該州聯邦參議員都是由共和黨贏得，自克林頓（Bill Clinton）之後就一直是紅色州。

在該州大片小鎮縣區和農村地區，特朗普在白人當中的支持率仍然很高。四年前他之所以能在該州擊敗希拉里（Hillary Clinton），就是得益於這方面的強大支持率，完全彌補了自己在該州城鎮及郊區選民當中的劣勢。

但隨着該州城市擴建，比如亞特蘭大大都會地區，大量郊區選民湧入，民主黨的票倉逐漸擴大。民主黨寄望快速新增的年輕人口，尤其是城市地區的新選民，幫助他們登記和投票。

比如，民主黨人姆茨巴特 (Lucy Kay McBath）2018年就從共和黨人手中贏得了該州第六國會選區的聯邦眾議院議員席位。在2018年州長選舉中，民主黨州長候選人艾布拉姆斯（Stacey Abrams）僅僅以1.4%（5.5萬張選票）的劣勢輸給現任共和黨籍州長肯普（Brian Porter Kemp）。在民主黨看來，由於存在壓制選票的行為，這種小小差距就是一種勝利。

而且，2020年，喬治亞新增年輕註冊選民高達70萬。民主黨堅信這些年輕選民種族多樣，很有可能會支持民主黨。

民主黨希望藉助郊區選民數量的增加，疫情和抗議示威對投票率的影響，希望能夠拿下該州兩個聯邦參議員席位。拜登競選團隊經理狄龍 (Jen O'Malley Dillon)明確將喬治亞州、亞利桑那州和德州視為三個從共和黨人手中奪回的州。《紐約時報》分析說，雖然喬治亞州多年為紅色州，但當前民眾對特朗普的不滿，加上持續的種族衝突和兩個參議院席位前景堪憂，都有可能轉藍的風險。

2020年6月10日，美國總統特朗普在白宮內閣會議室與非洲裔美國人支持者舉行圓桌會議。（AP）

民主黨如此有野心，特朗普自然也會對該州兩個聯邦參議院席位的競選多加關照，預計共和黨方面的資金也會大量注入。

據《紐約時報》報道，2016年大選結束後，特朗普競選團隊也沒有放鬆在喬治亞州的政治運作，目前任然有近90人在該州活動，而民主黨方面則只有40多人負責聯繫選民和專注選民保護等事宜。該州民主黨官員也在呼籲民主黨全國委員會和拜登競選團隊將更多資源和視線轉向該州，加大資金和人員的投入。

喬治亞州州參議員、該州民主黨主席威廉姆斯（Nikema Williams）認為，隨着該州人口數量的增長和多樣化發展，加上特朗普糟糕的執政表現，都預示着它有可能是一個改變大選形勢的臨界點。共和黨民意調查員艾爾斯（Whit Ayres）也就此警示特朗普，稱如果他不能贏得喬治亞州，那麼他就會在全國多個州遭遇滑鐵盧。

這種判斷有一定的道理。雖然當前民調顯示拜登大幅領先特朗普，但大選輸贏關鍵還是看選舉人票，也就是關鍵幾個戰場州的輸贏，而非民調所暗示的普選票多少。尤其在選情焦灼的情況下，戰場州的作用就顯得尤為重要。而喬治亞州由「紅轉藍」的風險增加，也為特朗普競選團隊在其他戰場州的選情敲響了警鐘。