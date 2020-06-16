炸毀朝韓聯絡大樓、軍隊集結南境：金正恩要做什麼？

６月16日下午14時50分，一聲巨響的爆炸聲，從朝韓邊境開城工業區的朝韓聯絡辦公室大樓傳出。 韓國統一部迅速證實，位於朝鮮開城工業園內的朝韓聯絡辦公室大樓被炸。而後，朝鮮中央通訊社官方表態，稱朝韓聯絡辦公室已經被爆炸「完全摧毀」。

朝中社報道指，韓國為了迎合民意，讓「人渣」（意指脫北者）和默許「人渣行為」（此前朝鮮批韓國縱容脫北者向朝鮮散播傳單）的人付出應有的代價，在繼切斷韓朝所有通信聯絡渠道之後，朝方決定完全摧毀韓朝聯辦。

如此情景不僅讓人聯想到了朝鮮勞動黨第一副部長金與正幾日前在談及朝韓關係時的表態：「在不久的將來，韓方將會看到毫無用處的朝韓聯辦坍塌成一片廢墟的情景。」

朝韓聯絡辦公室大樓被毀的同一天，朝鮮人民軍總參謀部發表了新聞公報稱，將在朝韓已實現去武裝化的地區重新部署兵力。

與此同時，金與正6月13日稱，朝鮮與韓方「一刀兩斷」的時刻似已到來。她還說，朝鮮下一步行動的行使權將交由朝鮮人民軍總參謀部。這一表態並不尋常，《韓聯社》 解讀認為，這樣的指示意味着勞動黨批准朝鮮軍方對南韓採取軍事行動的舉措。

對此，韓國統一部6月14日就朝鮮勞動黨第一副部長金與正前一天發表談話暗示將關閉韓朝聯絡辦公室並採取軍事行動一事深表憂慮。他們還認為當前的情況十分嚴峻，並重申韓朝應共同努力遵守雙方簽署的所有協議。

而待得6月16日，朝鮮人民軍總參謀部更發表新聞公報稱，將在朝韓去武裝化地區重新部署兵力，並向韓方散發傳單。

事實上，早在6月4日，朝鮮對韓國的態度就發生了轉變。金與正當天發表題為「切勿引火燒身」的談話，強烈譴責「脱北者」從韓方向朝方散佈反朝傳單。還威脅稱，若韓方對以上不當行為不採取措施，朝方可能在禁止金剛山旅遊後，拆除開城工業園區或關閉朝韓共同聯絡辦公室，再或者廢除朝韓軍事協議。

之後6月8日，朝鮮勞動黨中央副委員長金英哲金英哲和金與正當日對韓國工作部門的工作總結會議上強調把對韓國工作全面轉換為對敵工作。6月9日，朝方便單方面宣布切斷一切朝韓通訊聯絡線。

勞動黨一系列的操作實在讓人費解，此時向韓國發難到底有何目的？

韓朝關係：金與正6月13日暗示將拆除韓朝聯絡辦公室，並認為現在是與韓國一刀兩斷的時刻。圖為她2019年3月2日在越南河內出席活動。（Reuters）

值得注意的是，金英哲此前曾是朝方與美國進行溝通的主要官員，然而在越南特金會談崩之後，他被調任，外界一度認為這是「鷹派人士失勢」的表現。現如今，金英哲的再次出現，和金與正一起負責對韓事務，也預示着朝方在對待韓國，乃至對待美國的態度上，立場轉硬。

朝鮮對韓國立場轉硬無疑與朝美關係有莫大關聯。自越南特金會金正恩和美國總統特朗普（Donald Trump）無果而終之後，美朝之間的談判進度就陷入了停滯的狀態。這也意味着朝鮮與美國達成和平協定，從而確保國家安全保障，以便全面轉向經濟發展的時間，將會被無限拖延。

朝鮮領導人金正恩對此一直十分不滿，此前2019年2月，金正恩在最高人民會議發表施政講話時表示，朝鮮與美國之間的對峙具有長期性特徵。他還稱，朝鮮願意與美國進行第三次領導人會談，但美國需要「端正態度」。但金正恩對美國的施壓顯然沒能起到作用。

在進入2020年之後，隨着新冠病毒疫情的爆發，以及美國總統大選的臨近，美朝問題早已不再是特朗普目前的重點議題。

在這樣的情況之下，朝鮮持續承受制裁壓力，一方面只能無奈等待各大國調整政策重點，另一方面也需要自己發力促成這種調整，而韓國自然就成為朝鮮的着力點。

+ 3 + 2

朝鮮以脱北者為由切斷與韓國所有聯繫，還以軍事活動為威脅，看似是在針對韓國，實則是「指桑罵槐」，依舊是為了督促美國推進美朝談判的政治操作。

當然，朝鮮的態度轉硬也是基於自身顏面考量。在對待美朝問題上，金正恩一直以來都是以強硬姿態示人，此前還與特朗普展開過罵戰，在棄核問題上，朝鮮也一直沒有鬆口，顯示出了朝鮮應對美國的強勢。然而，近一年來美方可以說是將美朝事務置於一旁，遭到美方「冷落」的朝鮮自然會覺得有損顏面。這時，金正恩也需要通過向韓國「擺姿態」來展現自己的強勢。很大程度上，朝鮮近期的舉措也是其對國內鷹派及民眾的「表演」。

然而，這樣的政治操作手段效果十分有限。先不說全球疫情還在不斷發酵，即便疫情得到了控制，特朗普政府目前頭等大事就是總統大選、美中關係等，根本無暇顧及美朝事宜。

基於以上，朝鮮目前施壓韓國的做法，很難會對推進美朝談判產生影響，而朝鮮本身也不得不考慮對韓國發動軍事行動的後果，若朝鮮真有此舉，這意味着美朝談判將全面破裂，此前的所有努力將付之東流。