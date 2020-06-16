初選亂象為「特朗普拒認大選結果」埋隱患

最近在喬治亞州等多個初選州出現的投票問題絕非個例。尤其在新冠肺炎疫情的影響下，左右兩派針對選舉投票的公正性爭論更為激烈。為了緩解爭議，更多州可能會鼓勵郵寄投票的方式。

在過去20年，很多州都已經完全採取了郵政投票的模式，或者至少明顯擴大了郵寄投票的範圍。這些州包括科羅拉多州、猶他州、華盛頓州、俄勒岡州和夏威夷州。雖然郵寄投票在兩黨中並無大的爭議，鮮有選票欺詐等指控，但從喬州初選的現狀來看，疫情影響下的郵寄投票也存在問題，後勤上難保萬無一失。喬州就有選票抱怨自己發出申請後遲遲未收到郵寄選票的問題。

從目前的選情來看，民主黨總統假定候選人拜登（Joe Biden）在多個州的民調領先特朗普（Donald Trump），但考慮到特朗普現任總統參選的先天優勢，加上保守派堅定選民的支持，今年大選投票中，兩人很可能在多個州出現選情膠着的狀態。

而在選情膠着的情況不下，投票率就顯得非常關鍵。在保障缺席投票模式的情況下，也不能忽略傳統投票點的必要性，畢竟有些選民還是傾向於到投票點履行自己的憲法權利。這就需要各州確保社交距離，讓選民安全、快捷地投票。根據《華爾街日報》的報道，此次喬州初選，因為疫情的原因，數百個投票點被迫移除。

目前，疫情已經導致特朗普支持率下跌、落後於拜登，其舉行大型競選集會鞏固選票的策略也大打折扣。兩黨總統候選人提名大會也被迫推遲，易地舉行。疫情的蔓延也促使國內自4月以來就出現了有關特朗普是否會或能否推遲大選的討論，包括拜登甚至在一次採訪中也擔心特朗普可能會推遲選舉。

雖然從法律和憲法層面看，特朗普不可能單方面推遲或取消大選，但當前疫情下初選投票暴露出的各式問題，都讓左派憂心特朗普可能會在投票結果不利於自己的情況下拒絕承認大選結果。

大選日，50個州同時投票選舉總統和聯邦議會席位，外加10,000多場地方選舉，多種形式的投票，加上疫情導致的混亂，都有可能給選舉結果的「認定」帶來問題。任何一個州存在的投票疑點或問題，或者數百數千的選票差距，都有可能被任何一方放大和聚焦。尤其是特朗普在面對不利於自己的結果時，最擅長利用這種隱患或者缺陷。

四年前和時任民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton）辯論時，特朗普就曾拒絕承諾承認選舉結果，而且在競選過程中一直強調選舉「被操縱」，提前為自己否認選舉結果準備好合理「證據」。目前，「選舉被操縱」和「彈劾剝奪寶貴時間」等仍然是特朗普為自己可能選舉失利找好的藉口。

目前距離大選還剩下4個多月的時間，民調中拜登領先特朗普10個百分點。但是，特朗普單方面的選民基礎並未崩塌，支持者勢力依然強大，加上總統的先天優勢，不排除今年大選出現投票結果膠着的狀態。

而且，即便是現在，特朗普及其競選團隊也在指控「左派勢力操縱選舉」，或者「深國集團意圖扳倒自己」。之前的通俄門調查和通烏門引發的眾議院彈劾，特朗普也曾抱怨「自己被剝奪了三年總統時光」，為自己應當連任找藉口。

特朗普2016年和希拉里舉行總統候選人辯論時曾拒絕承諾承認大選結果。（AP）

拜登是挑戰者，如果挑戰失敗，他承認敗選的可能性相對較大。假如今年大選投票中，拜登以絕對的普選票和選舉人票優勢贏得大選，特朗普發揮的空間就會小很多，抵賴的底氣也不足。但是，如果拜登普選票和選舉人票都只是微弱領先特朗普，特朗普就有可能以投票誤差、機器故障或者選舉被操縱等理由，拒絕接受結果。這就和小布殊（George W. Bush）和戈爾（Al Gore）2000年的爭議類似。戈爾雖然以50萬的普選票優勢領先小布殊，但選舉人票卻落後於小布殊，最後戈爾要求對佛州重新計票，最後在州最高法院和聯邦最高法院介入後才承認敗選。

比20年前更嚴重的是，此次疫情未得到有效防控，讓全國多個州都出現了投票混亂的狀況，特朗普到時候會借多個州「投票舞弊」或機械故障等各種理由，不承認選舉結果。這樣的話，最終不得不由最高法院介入的有關重新計票、驗票之類的官司可能再次登場，最後耗時1個月左右才能得到解決。

而且，和「小布殊對決戈爾」不同的是，特朗普是現任總統，掌控一定的話語權和資源，在野黨任何可疑的操作都會被無限放大。如果現任總統否認選舉結果，必然會引發美國歷史上最大的憲政危機，考驗三權民主制衡體系的韌性和效力。