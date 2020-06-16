中美官員料在夏威夷秘會　為什麼是楊潔篪？

連日來不斷有媒體釋放出中美高級官員即將會晤的消息。

此前6月12日美國政治媒體Politico曾引述兩名不願具名知情人士的說法，稱蓬佩奧（Mike Pompeo）將與中方官員會晤，但當時並未指明蓬佩奧要見的中方官員究竟是誰。

《南華早報》13日披露，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪將與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在夏威夷會面。

路透社6月16日引述「知情人士」透露，蓬佩奧將於當地時間6月16日離開華盛頓、前往夏威夷，6月17日與楊潔篪舉行會晤。路透引述另一名不具名外交官透露，兩方代表團會晤地點將在夏威夷希卡姆空軍基地（Hickam Air Force Base）。

彭博社亦引述兩名「知情人士」稱，蓬佩奧將於16日前往夏威夷，與楊潔篪舉行會晤。據彭博引述「不願透露姓名的知情人士」稱，蓬佩奧與楊潔篪計劃中的會面一直處於保密狀態。他們說，蓬佩奧與楊潔篪計劃在希卡姆空軍基地（Hickam Air Force Base）舉行會談。其中一名知情人士稱，是中國主動要求舉行此次會晤。

楊潔篪蓬佩奧2018年以來多次會晤，點大圖瀏覽：

多方媒體報道，中美官員會晤的時間、地點、人物似乎都已非常清晰。媒體普遍認為蓬佩奧同楊潔篪會晤，是為了給兩國因疫情和香港問題而引發的關係緊張降温。

如果以上媒體報道的消息屬實，那麼此次中美官員的會晤則很不同尋常。

首先，中美官員為什麼選擇在夏威夷會晤，為什麼選擇在夏威夷的軍事基地會晤？夏威夷是美國領土，中美高官的上次會晤是2020年1月中國副總理劉鶴赴美簽署貿易協議。此次中方官員再次前往美國是否符合外交慣例？中美高級官員的溝通為何選擇夏威夷而不是在華盛頓？為何蓬佩奧不能到中國會晤楊潔篪？

2020年6月10日蓬佩奧在國務院新聞發佈會上講話時，屏幕上顯示着「美國是民主的捍衛者，在新的人道主義和醫療援助方面，美國為1.9億美元的民主事業而努力」。（AP）

其次，為什麼是楊潔篪同蓬佩奧會晤？楊潔篪是中共中央政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任，他卸任國務委員後，不在中國政府框架內擔任職務。

以往同美國國務卿級別官員打交道的是中國國務委員，在以往的中美戰略與經濟對話機制中，中方參與人員是國務委員、副總理，美方參與人員是國務卿、財長。

現在中國外長王毅兼任國務委員，但同美國國務卿打交道的仍然是楊潔篪。楊潔篪今年以來至少三度同蓬佩奧通話。處理中美關係是重中之重，楊潔篪會不會是中方負責對美事務的高級專員？

蓬佩奧多次說有「大量證據」指向「新冠肺炎病毒源於武漢實驗室」。（Reuters）

第三，截至本文刊布，中美官方均未證實和會晤相關的各項細節。中國外交部發言人趙立堅6月15日被記者問及時稱，「中美外交渠道保持着溝通。如果有進一步消息，我們將及時發佈」。既沒有否認，也沒有確認。

按照一般流程，中美官方會提前通報高官會晤情況。為什麼此次事件直到媒體報道蓬佩奧16日已經啟程亦未有官方聲音？此次會晤到底有何敏感之處以致於雙方三緘其口？中美在迴避什麼？是媒體報道有誤，中美有一方在釋放煙霧彈，還是中美擔憂對方在會晤事件上臨時變卦？

種種疑問有待解開，中美官員是否會晤我們將拭目以待。