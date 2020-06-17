示威、解封、選舉：美國註定將爆發「第二波疫情」？

5月底，美國示威伊始，便有衞生專家們擔心抗議活動會導致新冠肺炎病例急劇增長。 兩周後的今天，新冠肺炎潛伏期已過，美國也確實面臨了新的病例激增。6月14日當日，美國新增確診逾2.5萬人，6月15日，新增確診1.9萬人。對比示威前的疫情數據，整體情況其實並未惡化。 這些疫情數據，是說明示威對疫情沒有影響嗎？還是有其他原因？而這些問題的答案，對即將到來的2020美國總統大選，又有何影響？

在大型抗議活動中，幾乎不可能與他人保持安全距離，也不可能避免示威者之間的飛沫傳染。有一些證據表明，這導致新冠肺炎註定會在弗洛伊德（George Floyd）示威中傳播。

華盛頓特區（Washington DC）和明尼蘇達州（Minnesota）的國民警衞隊成員，在應對抗議活動後，其中有些成員的新冠檢測呈陽性。考慮到抗議活動的高漲，美國抗疫工作人員在追蹤密切接觸者時，也會詢問確診患者有無參加過抗議活動。畢竟，歷史上並不缺乏「病毒通過大型公眾集會傳播」的先例。

1918年9月28日，費城人在一戰期間舉行支持戰爭債券的遊行。當時，20萬人的聚會再次引發西班牙流感疫情，導致數千人在後續數周內死亡。

一架機體在費城的遊行路線上行駛。（美國海軍歷史與遺產司令部）

麻木的社會 不再受關注的數據

美國疫情近來似乎有了些積極的消息。然而，過去14天以來，確實有愈來愈多人生病。

從媒體報道來看，美國疫情近來似乎有了些積極的消息。紐約州，作為美國疫情的始發地和震中，與新冠肺炎相關的住院和死亡人數已經降到新低。

然而，美國不同州的疫情卻大不相同。根據covidexitstrategy.org網站的地方當局數據，過去14天以來，有26州的病例數出現上升。而且不僅僅是病例數上升，住院率和檢測陽性率也在上升。這表明，病例數的增長並不只是因為檢測次數增多，確實有愈來愈多人生病。

有些州的情況特別令人擔憂。譬如亞利桑那州（Arizona）和密西西比州（Mississippi）的每百萬居民中新增病例數最多，是新冠肺炎正在快速傳播的重要跡象。還有六七個州的情況與亞利桑那州和密西西比州類似，它們主要集中在美國的「太陽地帶」（sun belt），從南加州（California）經德克薩斯州（Texas）延伸到佛羅里達州（Florida）。

Arizona pic.twitter.com/9S41g2AM8l — Chris Hayes (@chrislhayes) 2020年6月14日

可是，不僅國際社會不再如過去數月那般關注美國疫情，便是美國人自己，也將注意力更多放在種族歧視、警隊改革、美國大選、重啟經濟等問題上——人們對疫情數字已然有些麻木。

激增是否由於抗議活動造成的？

如今，有些確診案例被追蹤到抗議活動，但它們只佔新病例的一小部分，衞生官員尚未將最近新冠肺炎的爆發與抗議活動聯繫起來。

但是，這並不意味着抗議活動沒有造成病例激增，只不過衞生官員需要措辭嚴謹，目前的證據還不足以證實示威是疫情加劇的直接原因。其他潛在原因包括弗洛伊德事件同一天發生的紀念日（Memorial Day）慶祝活動，監獄、食品包裝廠和護老院近期的群體感染病例，以及社交疏離措施的放鬆。

最近幾周，美國各州都在「解封」，企業在重新開業。專家們卻一直警告說，過早開放經濟會帶來疫情的新一波。今天有專家擔心，開放經濟所帶來的社會交往，比抗議活動要危險得多。

2020年6月15日，芝加哥千禧公園因疫情關閉後部分重新對外開放。(Getty)

重新開放是個好主意嗎？

雖然有些州從未做到聯邦建議的防疫準則，但大多數州都已經在5月取消封城令，並重新開放經濟。

雖然美國不同州的疫情嚴重情況不一，有些州甚至從未做到聯邦建議的防疫準則，但大多數州都已經在5月取消封城令，並重新開放經濟。亞利桑那州於5月16日放寬封城令。其他疫情嚴重的州份，諸如德克薩斯州或阿肯色州（Arkansas），也從5月初就開始營業了。

即使是那些在重新開放過程中比較謹慎的州份，也很難限制社會交往。在數萬違反抗疫規定的行為被報道後，紐約州長庫莫（Andrew Cuomo）警告說，他可能會在違反防疫規定的地區重新落實抗疫管制措施。

那麼，過早開放是最近激增的最重要原因嗎？雖然早期數據似乎證實這一點，但相關性並非因果性。也有些州早就開放，但並沒有出現病例的大量增加，譬如4月底已經重新開放營業的喬治亞州（Georgia）。

是什麼原因導致美國確診病例激增，這個問題專家們還需要進一步比較各州和各個城市的數據。

這個問題為什麼很重要？

如果美國近期病例激增的原因取得專家共識，將產生深遠的影響。

如果新病例與各州重新開放有關，那麼那些推動更嚴厲的社交疏離措施的呼籲很可能會佔上風，美國經濟也可能重新凍結。如果新病例與抗議活動有關，這可能會使社會運動提前停止，抗議者不會繼續上街，政客們也會把注意力轉向其他地方。

無論如何，這個問題將是即將到來的選舉的核心。隨着11月3日選舉的日益臨近，共和黨和民主黨都將集中精力為他們的參選人爭取支持。然而，在很大的程度上，美國人認為的、導致病毒傳播的因素，會限制政治家能採取的手段。

疫情下的選舉會令政客頭疼

但相較於政客們「到底何時才能舉行集會」、「經濟再不解封，遲早會影響選情」等考量，最憂慮的其實還是醫務人員和防疫專家。

6月12日，美國著名免疫學家、國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）主任福西（Anthony Fauci）表明，抗議活動和政治集會都有傳播病毒的風險。他提醒說，避免病毒的最好方法還是遠離大型政治動員。

在最近的一次採訪中，塔爾薩（Tulsa）縣的最高衞生官員甚至告訴記者，特朗普即將在塔爾薩會舉行的集會是不安全的，並敦促總統推遲6月20日的集會。（特朗普至今仍決定維持這次集會。）

民主黨的參選人拜登（Joe Biden）有嘲笑特朗普維持集會，不過他自己的團隊也一直對當下他在線集會有限的效果感到憂慮。再者說，抗議活動一定程度上推高了拜登的民調支持度，如果是次社會運動因新冠肺炎風險而減少，拜登也很難維持他民調榜首的勢頭。當這種情況發生時，他終極也需要盡快舉行現實集會。

@TheFive Joe Biden fails on virtual rally. What a failure: https://t.co/OFtJld6L1q — Mark Weber (@web61) 2020年5月8日

如果各州再次封城，本已嚴重的經濟負擔繼續加重，也將帶來另一種政治不確定性：特朗普究竟是會受到指責？還是像2016年美國經濟遇挫一樣，反而加強特朗普的選民基礎？

如果各州再次封城，本已嚴重的經濟負擔繼續加重，也將帶來另一種政治不確定性。

其實，弗洛伊德示威只是一個開始。隨着病例的上升和選舉的臨近，美國將不得不學會平衡政治和公共衞生。若不將一切精力放在防疫，優先解決這個問題，那麼疫情只會一直存在，一直影響經濟，隨時再度爆發成更嚴重的棘手狀況，各國也不會與美國復關。

不過，選舉臨近，政治人士是否會寧願犧牲政治利益來捍衞公共衞生，這是另一個問題。當2020年大選只有不到四個半月的時間，當兩黨爭執空前激烈，無論是拜登還是特朗普，又有誰能將疫情擺在政途之前呢？美國的「第二波疫情」，或許註定是難以避開的前景。