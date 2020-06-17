【專家有話說】韓國學者：朝鮮已將南北關係倒退回冷戰的敵對狀態

隨着《4.27板門店宣言》重要成果之一的韓朝聯絡辦公室被炸毀，該建築從歷史上徹底消失。

12天之前，朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長金與正發表談話，提及關閉韓朝聯絡辦公室的可能性。

一天之後，朝鮮黨中央委員會統一戰線部於6月5日宣布「一定會廢除朝韓聯絡辦公室」。

6月13日，金與正再次發表談話，預告「將會看到朝韓聯絡辦公室倒塌、面目全非的悲慘場面」。

朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長金與正與接連發表談話，預告朝鮮將對韓國採取進一步敵對行為。（Reuters）

金與正還在4日警告稱將會完全拆除開城工業園、廢除韓朝軍事協議，預計朝鮮的下一步行動將是迅速、完全拆除開城工業園。

在韓國前總統金大中及朝鮮前最高領導人金正日簽署《6.15共同宣言》20周年紀念日的第二天，朝鮮強行炸毀韓朝聯絡辦公室，這一舉動是對《6.15共同宣言》及《4.27板門店宣言》的全面否定。

儘管在金與正6月4日發表談話後，韓國政府明確表態稱將嚴格管理脫北者對朝發傳單的行為，但朝鮮仍堅持將韓朝關係恢復到冷戰時期的敵對關係，並採取一系列行動，這說明朝鮮不再對文在寅政府抱有期待。

金與正在13日發表的談話中稱，「如果有能力和骨氣立即完成兩年來沒能做到的事情，朝韓關係還能如此嗎？」從朝鮮的立場來看，韓國現政府完全無法提供重啟開城工業園的解決方案，因此朝方不願繼續擱置「毫無用處、被丟棄的開城工業園」。

因此，朝鮮會藉「韓國政府應為脫北者對朝發傳單負責」，將其炸毀韓朝聯絡辦公室的行為正當化，並迅速將開城工業園完全拆除。朝鮮可以通過廢除現有的軍事協議，將開城工業園改造，再次用於軍事用途。

但朝鮮這樣的行為不僅會令韓國社會對朝鮮的輿論惡化，也會令朝鮮被國際社會進一步孤立，反而對其造成負面影響。

2018年4月韓朝首腦會談舉行之前，國際社會普遍認為金正恩是「處死姑父、暗殺同父異母兄弟的殘忍人物」。但在韓朝首腦會談及美朝首腦會談舉行之後，金正恩作為「可以對話和協商的領導人」的正面形象廣泛擴散。但像朝鮮單方面粗暴撕毀《4.27板門店宣言》、將韓朝關係倒退回冷戰時期的敵對關係等一系列行為，會令國際社會對金正恩的印象迅速轉變為「隨時可能推翻協議、不可信賴的領導人」。

朝鮮已經正面否定現有的韓朝軍事協議，並將兩國關係轉換為敵對關係，若韓國政府仍固守非戰略性對朝政策，必然會受到朝鮮的無視和嘲笑。為適應朝鮮對韓政策的轉變，韓國政府也應徹底檢討當前的對朝政策及路線，並認真探索，以從根本上轉變對朝政策，更新路線。