蓬佩奧與楊潔篪在美軍太平洋基地會見　重修友誼抑或遞戰書？

中國官方6月18日證實，6月16日至17日中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪應約同美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在夏威夷舉行對話。美國官方也證實蓬佩奧6月17日與楊潔篪在夏威夷希卡姆空軍基地（Hickam Air Force Base）閉門會面，副國務卿、對朝政策特別代表比根（Stephen Biegun）亦有出席。

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中方通稿說，雙方就中美關係和共同關心的國際與地區問題深入交換了意見。雙方充分闡明瞭各自的立場，認為這是一次建設性的對話。雙方同意採取行動，認真落實兩國元首達成的共識。雙方同意將繼續保持接觸和溝通。雖然整體內容較為模糊，但傳達了一個關鍵信息那就是中美溝通順暢，中美關係可以有良性的運轉，可以有靈活多樣的接觸，不必局限於正式會晤，也可以是特殊安排的對話。

中方說會晤地點在夏威夷，而美方提供的信息更具體，說地點是在夏威夷的希卡姆空軍基地。

夏威夷州是美國唯一的群島州，由太平洋中部的132個島嶼組成。位居太平洋的「十字路口」，是亞、美和大洋洲間海、空運輸樞紐，具有重要的戰略地位。圖為2018年朝鮮移交的55具美軍遺骸由運輸機運往夏威夷。（路透社）

該基地北鄰珍珠港海軍造船廠，與珍珠港海軍基地一起構成珍珠港-希卡姆聯合基地，是美國在太平洋的後勤保障中心。二戰期間，該基地不僅是美軍訓練飛行員和組裝飛機的中心，也是美軍太平洋空中網絡的樞紐，負責運送部隊和輸送物資到前線，有「美國跨太平洋大橋」之稱。現在在太平洋防禦計劃方面，希卡姆空軍基地、關島的安德森空軍基地以及阿拉斯加的埃爾門多夫空軍基地，共同組成美國空軍在太平洋戰略中的三個支點。

中美高級官員在這裏會晤說明什麼？是重申中美在二戰時期同屬盟軍的友誼嗎？美方願意在軍事基地迎接楊潔篪，是表明太平洋足夠大可以容得下中美？還為了給楊潔篪下馬威，向中方表明自己在太平洋的核心位置？

中美關係在疫情問題以及台海局勢、「港版國安法」的加持之下已經跌到谷底。不少人士認為中美關係已經開始部分實質性脱鈎。楊潔篪願意去夏威夷足以說明北京方面同美國緩和關係的誠意。如何避免中美關係無底線惡化始終是北京方面關心的問題。

楊潔篪同蓬佩奧此前多次會晤，但在太平洋島嶼舉行屬於非正式會晤的對話還是首次，點大圖瀏覽：

特朗普政府的對華言論攻擊有着深刻的選舉因素影響，是對中美結構性矛盾的政治利用。特朗普深知貿易協議若有變動意味着重啟貿易戰，這對於正經歷着大蕭條以來最嚴重失業問題的美國不是好事。穩住中美關係以及對華強硬是一對矛盾體，需要把握好平衡。

蓬佩奧和楊潔篪會晤，很大程度上是解釋過去一段時間的對華強硬，哪些是實，哪些是虛，盡最大可能避免中方誤解美方意圖。在軍事基地會晤則是特朗普政府向國內繼續展現對華強硬的說辭，是特朗普政府避免被民主黨攻擊對華軟弱的選擇。