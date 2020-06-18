【夏威夷密會】楊潔篪不求成果　蓬佩奧不忙滅火

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6月16日至17日在夏威夷檀香山和珍珠港之間的希卡姆空軍基地 （Hickam Air Force Base）同中國中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任楊潔篪舉行了近7小時的閉門會晤，其中包括一場晚餐。這是2019年8月紐約會晤以來，兩人首次舉行面對面對話。

會晤後，雙方均發佈了簡要聲明。美國國務院聲明說，蓬佩奧向楊潔篪強調了三點：一，重要的美國利益；二，應在商業、安全和外交互動層面進行完全互惠的來往；三，應在當前疫情防止和防止未來疫情再次爆發方面保持信息共享和完全透明度。

中國官媒新華社強調兩人就國際和地區問題深入交換意見，對話具有「建設性」，同意落實兩國元首共識、同意繼續保持溝通。另外，中國外交部還在其官網公布了楊潔篪在台灣、香港、新疆等問題上的立場。

2018年10月8日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在北京會見美國國務卿蓬佩奧。這也是蓬佩奧擔任國務卿後唯一一次正式對中國的訪問，且在北京停留時間僅僅3個多小時。（Reuters）

而從美國國務院官員向美國媒體透露的內容來看，蓬佩奧和楊潔篪談及的話題包括新冠肺炎疫情、香港抗議及「港版國安法」、中美互相驅逐記者、新疆、台灣、中美第一階段貿易協議，以及中印邊境衝突。美國國務院官員還說，蓬佩奧有意勸說楊潔篪讓中國加入同美俄的核武談判，特朗普希望達成一個三邊協定。

如果從外交官視角看，蓬佩奧和楊潔篪此次會晤沒有任何實際成果。

楊潔篪更側重表達涉及主權和國家安全等敏感問題上的既定立場，表明中國對美國干涉中國內部事務的不滿。與此同時，楊潔篪也注重「管控」當前的中美關係，避免其進一步惡化，甚至脱軌。這一點從楊潔篪答應訪問夏威夷以及他強調的元首會晤共識就能看出。

對於楊潔篪而言，他選擇離開中國，答應前往美國夏威夷同蓬佩奧會晤，不尋求什麼切實成果，也談不上增信，更大可能就是為了溝通問題，闡述立場，外加一些釋疑的工作，畢竟今年上半年和蓬佩奧的三次通話均未奏效，有些問題必須當面闡明。

2019年6月29日，習近平和特朗普在G20大阪峰會期間會晤。根據前白宮國安顧問博爾頓新書爆料，特朗普曾在此次會晤中請求習近平助他連任。（Reuters）

而且，從會晤不對記者開放，行程高度保密，且在美軍基地舉行，會晤後不舉行記者會，不公佈任何照片，都能看出雙方的裂痕和分歧之大。就連誰先提出會面，雙方都不願說清楚。這更能說明此次會晤不會有什麼切實成果或協議。

反觀蓬佩奧，他傳達地更多是特朗普政府的訴求。對於當前中美關係的惡化，蓬佩奧似乎並沒有滅火的意味。就在蓬佩奧會晤楊潔篪之際，特朗普簽署了《維吾爾人權政策法》。蓬佩奧還和G7（七國集團）其他外長發布聯合聲明，建議中國重新考慮香港版國安法。

蓬佩奧也不可能主動為中美關係滅火。一方面，蓬佩奧對中國的攻擊是意識形態化的，這一點短期內不可能改變。美國國務院公布的行程中，楊潔篪的頭銜是中共主管外交事務的政治局委員。

另一方面，中美關係「亂」對特朗普連任選舉有利，對蓬佩奧也有利。

如果沒有疫情，蓬佩奧在對華事務上話語權有限，不會壓過白宮經貿團隊。蓬佩奧對華強硬符合當前華府政治氣候，也是他的政治生存技能之一。而楊潔篪此時答應赴會，當面表達中國立場，進行政策釋疑，能否為美國國務院或白宮對華基調帶來一些改變，尚待觀察。

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