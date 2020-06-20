【專家有話說】新德里漫天要價　中國應該酌情予以「回應」

中印在加勒萬河谷爆發了兩國自1975年以來首次流血衝突。復旦大學國際問題研究院研究員林民旺在接受《香港01》專訪時指出，印度在處理與中國的關係時沒有擺正心態，而中國與所有鄰國的邊境問題只剩印度懸而未決，亦足可說明一些問題。

01：加勒萬河谷的衝突是迄今為止中印軍方爆發的最嚴重肢體衝突，也是1975年以來第一次有軍人在邊境摩擦中死亡，印度方面稱至少20名士兵在衝突中喪生，中方則沒有公布具體傷亡數字。對此您如何評論？

林民旺：過去多年，中印邊界對峙經常發生，而且也有幾次規模很大，比如2013年的賬篷對峙事件，2014年持續近三個星期的對峙以及普遍關注的洞朗對峙等等。這次在加勒萬河谷發生的衝突，確實與以往不太一樣，已經出現了人員傷亡，這表明事件正在升級。

回顧整個過程，對峙在4月5日就已經開始，6月6日的時候雙方軍隊最高級別的長官已經達成了共識，軍隊開始脱離接觸，包括加勒萬河谷地區也開始脱離接觸。但6月15日晚間，印度士兵突然衝進中方實控線，具體情況雙方到目前為止都還沒有披露。我在印度媒體上獲得的信息是，印方上校第一次帶人越線挑釁，發生第一次肢體衝突，印度上校受傷後撤回。隨後，其屬下的上尉帶了更多的士兵，第二次越線把中方的帳篷等設施都焚毀，於是引發更激烈的肢體衝突。衝突從晚上持續到第二天，規模還很大。

印度是有計劃地在晚間來的。因為1996年中印建立信任措施條約簽署後，雙方達成了邊界實控區不能使用槍支的協議，所以就用石頭、棍棒等武器互相攻擊，可以想見這會導致多嚴重的受傷。

印方給出的死亡數據有一個變動，後續增加了17個人。當地地理環境惡劣，又是高原、又在晚間，印度的及時救助沒有跟上，導致傷亡擴大。現在還沒有準確的數字，但肯定有不少傷亡。

另外，畢竟是「打群架」，中方很難沒有傷亡，中國官方也表示雙方都有傷亡。我認為中國政府現在的做法很正確，畢竟是一個意外事件，還是希望能夠降級不要擴大化。中國不希望局勢升温，所以沒有公布具體傷亡數據。傷亡情況一報道後，先不談到底哪一方佔了上風或者哪一方吃了虧，如果公布詳細數據，肯定會導致雙方民眾的對立情緒立馬加劇。但是，隨着印度國內完全非理性地歸責到中方，我覺得中國要考慮公布傷亡數據的情況，並且要詳細澄清事件的來龍去脈。

特別值得注意的是，1962年的中印戰爭後，中國也沒有公布傷亡數據，已經實質性地教訓印度了，就不要再讓尼赫魯太失面子。所以，現在中國不公布傷亡數據的做法，估計和當年遵循的是相同邏輯，為接下來好好溝通，給局勢降温提供條件。

01：中國為什麼僅以西部戰區的名義回應？如何看待中方的表態？雙方能達成「不擴大事態」的默契嗎？

林民旺：我想中方發言人把話說得很明白了。第一，事情起源於印度挑釁，違背承諾，出現了傷亡就應該自己負責。第二，中國盡到了基本的人道主義責任，也釋放了不想擴大事態的信息。中國的立場和姿態已經很清楚，從道德層面，站位也很高。

至於達成共識，我覺得沒那麼快，現在印度還沒有完全摸清基本情況，失蹤多少人，被中方俘虜了多少人，死傷多少人。我感覺他們的媒體信息也不準確，常常變來變去，所以搞起狀況都還需要時間。

01：有觀察人士認為「中國需要一個穩固的周邊環境，再加上疫情衝擊，所以目光更聚焦於國內民生和經濟，這也就造成了印度的誤讀，將中國的克制理解為軟弱」。您如何看待這種解讀？

林民旺：所以我認為中國的做法比較對，不刻意渲染傷亡，不讓大眾媒體參與太多。局勢接下來會怎樣演變還不好說，畢竟出現了傷亡，印度方面一時半會肯定冷靜不下來，美國也給了印度虛幻的自信，導致他們可能會有不理性的行動。

中印在西段實控線附件的對峙從5月就已經開始。（Getty）

另外，作為研究印度的學者，我想從我的領域談談感受。我一直認為，印度研究中國問題的專家有很大責任，他們根本沒有研究透中國，沒有從1962年的戰爭中理解中國人的思維方式。其實很簡單，中印關係的大趨勢越是糟糕，中國越不會在任何問題上向印度妥協的。反而是在一種「你好，我好大家好」的友好氛圍中，兩國的分歧才容易化解，具體爭議的問題才好解決。

所以我真的看不懂印度的做法了，他們總是想借助美國施壓中國，迫使中國讓步。這表明他們根本不瞭解歷史，不瞭解中國。印度學術界研究中國幾十年，最基本的問題都沒搞清楚，怎麼做印度決策者做決策的參考？

01：邊境問題多年以來懸而未決，即便是走上談判桌，也很難真正有效交流，問題到底出在哪裏？

林民旺：雙方的談判和溝通經常不在一個頻道上。1988年中印關係正常化後，中印邊界問題在各種級別上就已經談了數十年，特別代表會晤了20多次，印度到現在還幻想着能繼續控制東段，中國要讓出一點西段才能達成邊界解決的最終協議，這不是痴心妄想嗎？中國已經和周邊14個鄰國劃了12個邊界線，偏偏只有印度沒有達成協議。印度還是顧着獅子大開口，似乎把中國當成不丹、錫金或者尼泊爾，和中國打交道的心態一直都沒有擺正。

如果印度以平等一點的心態看待中國，而不是以大英帝國的心態和中國打交道，就不會有過高預期。用一個比喻來說明這個問題。中國人談判，如果想要達到10分的效果，一般是先開價到12，然後再在談判中做一點讓步，談判雙方很容易就能達成協議。而印度不一樣，印度人會一下子開價到20，這樣就讓談判變得異常困難。

拉達克邊界附近，印度軍方搭建的臨時帳篷。（Getty）

我真為印度憂心，他們1947年建國到現在和所有周邊國家的領土邊界問題都沒有解決。我有一次去孟加拉國參加一個國際會議，有一位印度高級官員發言說，中國和周邊所有國家都解決了邊境問題，就是沒有和印度解決，是因為中國在專門針對印度。我當時聽了就很生氣，就站起來提問他，中國有多少個鄰國，印度有多少個鄰國。現實情況是，中國解決了除印度外的所有邊境爭端，而印度一個都沒有解決，那麼問題出在哪裏？是中國身上還是印度身上？

中國提供了很多解決邊界問題的機會和契機，但每次都以印度方面的漫天要價吿終。

01：從整個印太地區來看，印度正在選擇與美國貼近，對中國施壓嗎？

林民旺：這已經沒有太大意義，因為印度已經基本上與美國站在了一個陣營，甚至可以說，實際上印度已經是美國的準盟友。所以特朗普（Donald Trump）提出要搞G10，將印度納入進來。

01：也會有分析認為，莫迪上任以來，國內的很多問題沒有解決，再加上新冠肺炎疫情的衝擊，內部矛盾越來愈大。如此一來，印度通過外部衝突轉移矛盾的動機就增強了？

林民旺：我並不認為印度的主要目的是轉移國內矛盾，因為莫迪在這方面沒有太強的動機。一方面莫迪的支持率還行，雖然經濟遭到新冠肺炎疫情的衝擊 ，也招致了反對黨的批判，但這些都不構成他轉移矛盾的足夠動機。

我個人傾向於認為邊境問題是印度長期以來「小偷小摸」的習慣造成的，中國過去多年為了大局忍讓着，有些慣着他們了。還有很重要的一點是，中印邊界的管控機制，導致印度人可以肆無忌憚地挑釁中國。尤其是雙方不允許在邊界開槍，只可以吵架。印度人很擅長吵架，中國人吵不過他們。於是他們每次跑到中方實控線來，中國又不能拿他們怎麼樣，導致他們的行為愈來愈過分，這是一個很重要的背景。

在衝突中喪失的印度士兵被送往醫院驗屍中心。（Reuters）

01：在邊境管控協議存在的前提下，中方似乎能做的不多。未來如果類似事件再發生有更好的處理方式嗎？

林民旺：我覺得做不了什麼，中國現在還是遵循「有理、有利、有節」的原則。只要對方做出過分舉動，就必定要堅決地給他回應，給他幾次堅定的小教訓，當然最重要的是頂得住各方面的壓力。但是對外宣傳上，要保持低調，給他留點面子，只要敢挑釁就好好「回應」，狠狠「回應」。

01：這些「回應」應該包含哪些方面？除了外交回應還能有哪些方式？

林民旺：不要僅僅是外交語氣的強硬，罵戰沒有意思，我們只有一家《環球時報》會挖苦印度人，但是印度所有媒體都天天在挖苦中國。對方一旦越過實控線，該打架就打。像這次一樣，講道理不聽，那就只能如此。不惹事，不怕事，也是很重要的原則。

01：你曾經提出，由於中印實力差距進一步擴大，再加上國際環境以及印度自身的變化，中印原有的戰略合作基礎進一步被削弱。如今邊境衝突再起，未來的中印關係會有那些變化？

林民旺：未來不好說，先看看這次危機會有一個什麼樣的處理結果。事件降温需要一點時間，中印關係一直以來好也好不到哪裏，差也沒差到哪裏，十多年以來一直維持這樣的狀況，未來這種不冷不熱的局面大概率會持續下去。