特朗普vs.美國司法一周三連敗　「最高法院不喜歡我？」

美國聯邦法院6月20日拒絕頒令，禁止前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）新書出版。總統特朗普（Donald Trump）表示強烈不滿，稱博爾頓將付出代價。我們不知道博爾頓會付出什麼代價，但知道這是特朗普在一星期以來，第三次在法院判決的失敗，特朗普明顯過了不愉快的一周。

圖為去年10月，LGBT支持者示威的情況。美國最高法院門前每有相關議題的裁決，都會有示威者出現。但由於疫情關係，最高法院採用遙距聆訊，法院只是無人大樓，示威者也不見影蹤。（AP）

6月15日周一，美國最高法院歷史性判決，指民權法保障性小眾人士（LGBT）不被歧視，被視為自最高法院2015年裁定全國同性婚姻合法化以來，LGBT爭取權益的重要一刻。

最高法院9位大法官以6票對3票通過裁決。事件對特朗普看似沒有直接關係，但6位向自由派投贊成票的，包括保守派大法官戈薩奇（Neil Gorsuch），與首席大法官羅伯茨（John Roberts）。其中戈薩奇更是2017年由特朗普親自任命，旨在讓保守派掌握最高法院的多數。

戈薩奇並未有如保守派預料的投反對票，不僅投贊成票更親自撰寫判決書。

特朗普同日對此判決的評論是：「這是一個很強、很強力的判決。」並稱美國是活在最高法院決定之下。特朗普似乎承認了這次判決，並無特別顯露不滿。

美國總統特朗普當選後，委任屬保守派的戈薩奇（Neil Gorsuch）出任最高法院大法官，取代同屬保守派的斯卡利亞（Antonin Scalia）。圖攝於2018年11月。（Reuters）

特朗普：如散彈槍一樣炸向保守派的支持者

接下來的是周四，18日最高法院裁定，阻止特朗普政府中止前朝奧巴馬（Barack Obama）時代的「追夢者計劃」。特朗普政府自上任以來把美國的犯罪及問題怪罪於非法移民，並誓言廢除相關法案，這次判決被視為對特朗普政府的一個重擊。

所謂「追夢者計劃」正確名稱是「童年抵美者暫緩遣返計劃」（Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA），旨在保護幼時隨家人非法進入美國的人，使他們免遭遣返，可留美生活。

最高法院這次以5票對4票通過裁決，由特朗普親自任命的保守派大法官戈薩奇繼續投向自由派一邊，讓特朗普碰壁。

特朗普同日對此判決的評論是：很失望。他指這判決非常糟糕而且有政治動機，稱最高法院有如「開散彈槍一樣炸向共和黨與保守派的支持者」。並在個人Twitter上寫上一句：「最高法院是否不喜歡我？」

圖為6月18日，最高法院判決特朗普政府敗訴後，有示民在法院外慶祝。特朗普廢除「追夢者計劃」或導致多個已進入美國的兒童青少年被遣返，備受爭議。（Reuters）

把球證換成自己能解決嗎？

第三宗的，是周六20日的判決。這次不是最高法院，哥倫比亞特區聯邦法院駁回特朗普入稟的禁制令，博爾頓的新書可如期出版。

博爾頓的新書23日發售，內容是曝露白宮內幕。根據已流出的部分內容，大部分為特朗普如何「無常識」、「無政治智慧」或缺乏政治道德的行為。白宮稱新書含有敏感國安資訊，要求停售。

這是特朗普一星期以來第三次的法院裁決失敗，特別在最高法院自己過去「安插」的自己人，卻在最後的投票中「背刺」自己。特朗普在這一周，看來不會過得太愉快。

在博爾頓的新書中，提到了特朗普與土耳其總統埃爾多安（Recep Erdogan）的一幕：埃爾多安曾表示在紐約涉嫌違反伊朗制裁的土耳其企業是無辜，希望特朗普不要調查。特朗普回覆指正在調查有關企業的人是「奧巴馬的人馬」，稱「只要把他們都換成自己的人馬，問題就能迎刃而解。」

圖為2019年3月，紐約曼哈頓區最高聯邦檢察官伯曼在記者會上說明的情況。（Reuters）

這種「把裁判換成自己人」的例子正好出現：特朗普在6月20日解僱紐約曼哈頓區最高聯邦檢察官伯曼（Geoffrey Berman）。伯曼正在調查特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudolph Giuliani），朱利亞尼被指是通烏門事件中的關鍵人物。

這人事變動實質頗為「難看」：19日司法部長巴爾宣布伯曼已辭職，但伯曼隨即發聲明指自己沒有請辭；20日巴爾向伯曼致函，稱「特朗普已將他革職」，特朗普後突然發表聲明，指「自己沒有介入事件」。

伯曼最終還是決定離職，但巴爾和特朗普的說法衝突，若果有如巴爾所說是特朗普革職伯曼，那有如特朗普與土耳其總統埃爾多安的說明一樣：「特朗普正把裁判換成自己人」，阻止司法機構調查朱利亞尼。

美國總統有權力執行司法部的人事任命，而特朗普顯然有意利用這方法，讓自己更有利。我們不知道如此的企圖會否出現反作用，有如保守派大法官戈薩奇一星期的兩次倒戈，「自己拿散彈槍自轟。」