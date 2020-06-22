美國視角：蓬佩奧對華強硬不因夏威夷會晤而改變

中美高級外交官楊潔篪和蓬佩奧（Mike Pompeo）的夏威夷會晤與其說是雙方通過靜默外交為雙邊關係降温，還不如說是更多闡述彼此各自立場，意在相互交待底線。這一點從會晤後兩國針對會談結果的差別化公關就可以看出。

楊潔篪很少公開和蓬佩奧針鋒相對、近來也很少批評美國，此次赴會說明中國有意對動盪的雙邊關係進行一次「管控」，吿訴美方雙方「麥克風外交」無助於彼此，規勸美國在大選年把控好火候，避免對華關係進一步惡化。中國政府總體上強調會晤的「建設性」和持續性。

白宮方面則極力淡化處理此次會晤，美國國務院聲明也非常簡短，就會談內容着墨不多。蓬佩奧的副手、助理國務卿史達偉（David Stilwell）甚至指控楊潔篪態度不夠積極（not really forthcoming）。

6月18日，美國國務卿蓬佩奧通過Twitter公布了同中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪的會晤照片。（Twitter@SecPompeo）

整個特朗普（Donald Trump）政府將心思放在了反擊前國安顧問博爾頓（John Bolton）新書爆料，擔心任何有關夏威夷會晤的「正面看法」都會對號入座，印證博爾頓有關特朗普「向中國求助和屈服」的說法。

可能也是出於對此次閉門會晤成果的不滿，6月19日，蓬佩奧出席哥本哈根民主峰會（Copenhagen Democracy Summit）視頻會議，再次圍繞香港、台灣、新冠肺炎疫情以及中印邊界爭端批評中國。他指控中共「敵視民主價值觀」，在周邊地區是「流氓行為者」（rogue actor）。他呼籲歐洲盟友在「自由與暴政」之間做出選擇，站在美國一邊，明確發聲並果斷行動。

就疫情防控，蓬佩奧說，美國並沒有從楊潔篪那裏得到想要的答案。而在前1天，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上強調，楊潔篪在對話中指出，事實充分證明，中國的疫情防控公開、透明、迅速、高效。

可以看出，作為一名強烈宗教保守色彩的幕僚，蓬佩奧並不會改弦易轍、主動滅火，畢竟他對中國的攻擊是意識形態化的，短期內不可能改變。正如01此前在文章「楊潔篪不求成果 蓬佩奧不忙滅火」中所述，中美關係「亂」對特朗普連任選舉有利，對蓬佩奧也有利。蓬佩奧對華強硬乃至污衊中國，符合當前華府政治氣候，也是他的政治生存技能之一。

今後一段時間，特朗普處於連任競選狀態，蓬佩奧可發揮的政治空間依然很大。而蓬佩奧圍繞新冠肺炎疫情、港版國安法、台灣和新疆議題頻繁批評中國，其實也符合特朗普當前的對華策略。

而且，面對國內疫情、抗議和經濟衰退等困境，特朗普很容易將問題「轉嫁」給中國，甚至不惜冒着犧牲美中關係大局的風險，屈從於國內民粹及極端勢力，頻繁展現對華強硬。譬如，面對前國安顧問博爾頓（John Bolton）有關特朗普請求中國助他連任的一系列不利爆料，特朗普6月18日在Twitter表示，美國當然會保持各種形勢下的對華政策選項，包括完全和中國脫鉤（decoupling）。

所以，未來很長一段時間，中美還會有各種矛盾和對抗的發生，很難回到過去良性競爭下開展合作的狀態。從美國視角看，蓬佩奧和楊潔篪此次會晤就是要提醒彼此，隨着美國大選競選升級和應對疫情的持續蔓延，美國已做好更多與中國對抗的準備。