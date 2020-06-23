【中印衝突】兩國失控與否的關鍵在印度

「解放軍死亡人數逾40人，比印方多一倍」，「在衝突中，同樣有中國士兵被俘」，「印度准許向解放軍開槍」，連日來印度官員不斷對外釋放關於中印流血衝突的猛料。

解放軍死傷人數以及有中國士兵被俘的信息均是印度交通部長辛格（V. K. Singh）6月20日接受印度News24電視台採訪時所述。

「印度准許開槍」的信息來自《印度斯坦時報》6月20日的報道，報道援引兩位匿名印度軍官的話報道稱，印度總理莫迪（Narendra Modi）在此前一天舉行的一次全黨會議上發表重要講話。

莫迪講話的主要精神是，印度軍隊邊境部隊的交戰規則已發生了重大變化，即該國實控線附近前線官兵將不再受到槍支使用的限制，而是在「處理局勢」之際，將擁有使用武器的「完全行動自由」，甚至有在「應對特殊情況」時，擁有使用一切可用資源的充分權力。

印軍突襲解放軍後，雙方紛紛增兵，重武器雲集、炮火演練不斷，拉達克一線局勢緊張，點大圖瀏覽：

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邊界衝突以來，印度除了不斷渲染取得勝利，還接連展現對華強硬姿態。

印度《論壇報》20日稱，「印度陸軍已動員更多部隊向前線集結，在拉達克駐紮的部隊規模是以前的兩倍。」《印度時報》20日說，印度海軍已經要求在安達曼群島的艦艇提高戒備，尤其是「防備中國潛艇滲透」。印度NDTV網站21日報道，親赴列城前線空軍基地視察的印度空軍司令巴達烏利亞（RKS Bhadauria）證實，印度空軍戰機正在空中巡邏，「監視來自中國的活動」。

渲染解放軍死亡人數，公布軍隊調動信息，是常態化的示強，和解放軍公開在青藏高原進行演習的用意一致。如果是為了平息國內的怒火，迎合民族主義聲浪，這些可以理解，對兩國關係不具備破壞性。

不過印度現如今的選項大有鋌而走險的意味。「准許開槍」這一信息如果屬實，會增加中印邊界擦槍走火的風險，後果將不是近身互搏死傷幾十人這麼簡單。

從中印兩國官方的信息中基本上可以看出衝突對峙的全貌。莫迪在6月19日的全體政黨視頻會議上說：「（中方）沒有人進入過我們的領土，沒有人佔領我們的任何哨所。」「我們有20位士兵在拉達克犧牲，但是他們教訓了那些覬覦印度母親領土的人。」莫迪的話相當於承認中印發生衝突是因為印度越界，是印度在挑釁。

6月17日，莫迪在與印度首席部長們舉行視頻會議時，向在對抗中喪生的印度士兵致敬。( AP）

而從挑起爭端到打破不開槍共識，這將是一條逐步升級的險途。

有聲音認為印度挑起對華爭端是在向美國納投名狀。實際上並非如此，印度非常清楚中印同屬於新興國家，有着共同利益。近年來中印在邊境問題上陷入了「試探—對峙—談判—再試探—再對峙—再談判」的循環，有莫迪迎合民意需要的成分在，也有印度展現存在感讓北京投鼠忌器的考量。

中國在南亞影響力的急速增長令新德里不安。印度不希望日漸崛起的中國擠壓印度的空間。這些令中國無何奈何、不能大舉興兵報復的挑釁，是印度在同中國博弈時的籌碼。

北京可以接受將中印摩擦維持在一定的範圍內，也願意尊重印度的地區大國地位，多次釋放攜手印度共同和平發展的意願。如果印度不能為衝突降温，無節制升級衝突的層級，打破不開槍共識，北京必然重新研判印度的意圖，屆時邊界的常態將不會再是對峙談判的良性循環。

一個希望專心應對中美關係的中國，不可能無視另一條隨時引爆的戰線存在，也不會坐視中國會捲入意外戰事。