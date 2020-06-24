【新冠肺炎】單日死亡人數佔全球一半　為何拉美國家卻紛紛解封？

周一（6月22日），拉丁美洲國家的單日新冠死亡人數超過2,200，是全球總數一半以上。奇怪的是，無論是新冠確診總數已排名世界第二的巴西，還是從後趕上、單日死亡人數佔全球四分之一的墨西哥，皆早在6月上旬開始陸續解封。

墨西哥城主要食品批發市場「供應中心」（Central de Abasto）如今已成為新冠疫情爆發點。供應中心提供墨西哥首都近80%的食物，每日有30萬人到此處送貨、買賣，全中心有超過7,000間店鋪，聘用近9萬人。這是一個實際上不能停止營業的場所。根據官方數字，中心人員的檢測確診比率高達20%。不過，一位日收入只得10美元的蕃茄業從業員就向《華盛頓郵報》表示：「如果我們不工作，我們就沒有錢。」

同樣的情況也見於墨西哥城市郊的伊斯塔帕拉帕區（Iztapalapa）。當地由於新冠死亡人數高而被稱為「新冠巷子」的第57巷（Callejon 57）經濟活動如常。一些人都相信新冠肺炎是政府殺死窮人和退休金領取人的陰謀；另一些人則認為新冠病毒是假消息；部份親身經歷過親友因新冠肺炎離世的人則開始遵從防疫衛生措施。不過當地一位有為客人提供現金交收後洗手用水的商戶，就向《經濟學人》表示：「如我有錢的話，我會整天待在家。」

墨西哥城的供應中心佔地甚廣，供應該市及周邊地區2,000萬人口近80%的食品。（美聯社）

目前，墨西哥城醫院病床佔用率為65%，可是疫情未見下行：根據《經濟學人》的估算，該市4月1日至6月7日的超額死亡人口高達1.7萬，四倍於其同期官方新冠死亡人數；加上其檢測比率極低，每10萬人只有不足400人受過病毒測試，其疫情的嚴重情況恐怕已被低估。

墨西哥城市政府為安全起見，已押後原訂於20日讓酒店、餐廳與購物商場重新開業的計劃。然而，中央政府力主解封，此前已主動降低全國解封標準，並聲言疫情高峰6月已過；而且政府又不願為疫情對民眾作出大規模救濟——墨西哥的疫後額外財政支持只得其經濟總量1%左右，與智利、秘魯、巴西的8%至12%的救濟方案差距極大——人們為糊口而主動或被動的解封，似乎無可避免。

根據墨西哥央行的估算，墨西哥本年經濟可收縮高達8.8%。墨西哥國家統計及地理局（INEGI）的數字，人口大約1.2億的墨西哥單在4月就有1,200萬人失去工作，當中包括近55萬正式就業人口，其餘的則是幾乎完全沒有社會保障的非正式就業人口。後者的總數接近3,000萬，可想而知在疫情衝擊經濟的局面下，極多的墨西哥人只能被迫冒於感染新冠肺炎的風險，為果腹而繼續工作。

而且，即使墨西哥左翼總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）願意放下他「不救市」的堅持，向民眾大開水喉，在墨西哥全民只有不足40%人口有銀行戶口的背景下，要「派錢」也不是一件易事，更有可能導致早前秘魯民眾領取政府抗疫救濟而造成人群聚集，反而增加了傳染風險。

因此，有評論就指墨西哥的相對「睜一隻眼、閉一隻眼」的封鎖抗疫政策，以至今天政府推動盡早解封的做法，也是迫不得已之為，全為了讓當地民眾有自救之機。

這種情況其實不只見於墨西哥，更是拉丁美洲的普遍情況。根據世界經濟論壇（WEF）2018年的統計，全拉美有近1.4億人只以非正式工作謀生，佔總工作人口55%。這些人也是活在「手停口停」的困境當中，只不過他們可獲發的福利也許比墨西哥人多一些而已。

過去兩個多月來，今天拉美每日新增確診人數也升至4位數字以上的巴西、墨西哥、秘魯、智利、哥倫比亞和阿根廷都落實了不同程度的解封政策。當中，也有重新收緊的例子，諸如智利首都聖地牙哥等。不過，曾經落實封鎖措施的國家或地區解封後要重新回到較嚴格的全面封鎖，也幾乎是不可能的任務，因此拉美解封的勢頭在短期預計也不會有所消退，而廣大的底層民眾也只能嘗試在餓與病之間尋找一個能與病毒共存的新平衡。