中印開戰的結果只有「中國輸」

邊界衝突事件之後中印兩軍6月17日至18日舉行了少將級別的會談，6月22日舉行了軍長級別的會談，6月24日兩國防長在俄羅斯莫斯科見面。兩國致力於為解決問題找出路。但與此同時，印度方面也傳出一些危險的聲音。

據印度媒體稱，6月21日在印度國防部長辛格（Rajnath Singh）、國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）和三名陸軍參謀長的會議上，印度軍方決定改變在實控線與中國的接觸規則，戰場指揮官有權在「特殊」情況下批准使用槍支。莫迪6月19日表示，「沒有什麼對實控線邊境印度官兵行動能力的限制，交戰規則已被修改。」

不使用槍支的規定來源於中印1996年簽署的協議，如果印度單方面撕毀協議，戰事將無法避免。筆者認為，中印若開戰，結果只有中國輸。

這並非指中國軍事實力或綜合國力不敵印度，而是中國難以承受印度成為敵人的代價。中印如果開戰，不論由誰發起，都意味着中國管控兩國分歧失敗。

印軍20死百餘傷，印度國內民眾群情激奮，復仇情緒高漲，點大圖瀏覽：

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同印度的戰事將會影響中國和平崛起的大局。「和平崛起」並非一句空話，中國希望以不同於以往霸權國家的方式崛起，不訴諸武力。如果同印度開戰，無疑讓中國崛起的道路上多了一場戰爭。中印在1962年之前本來沒有糾葛，而一旦再次爆發大規模中印衝突，印度更將進一步變成中國的敵人，而且中國亦將更難以「和平崛起」取信國際社會。

更何況，最直接的後果是中國不得不面對同美國的全面衝突。打贏印度的話，會讓美國認為北京有挑戰擴張的意圖，必然加緊對華戰備。北京倘若與印度陷入直接衝突，美國沒有不參與的可能，其他對中國信任度較低，且軍事實力不如中國的國家，勢必進一步圍堵中國。中國在過去十數年來逐漸改善的周邊關係，將功虧一簣。

印度位於南亞次大陸，地理位置上對海上、陸上絲綢之路都會重大影響。2019年印度經濟總量（GDP）已經超過英國成為世界第五大經濟體，僅在美中日德之後。倘若印度在國際社會同中國作對，這將讓中國的各項倡議大打折扣。中巴經濟走廊能否抵擋得住印度時不時的軍事侵擾？中印孟緬經濟走廊如果不能啟動將形同虛設。印度軍隊在印度洋作梗會切斷海上絲路。

印度同時是上海合作組織、金磚國家成員國，這些國際組織是新興國家合作的重要平台。中印如果成為敵人，將直接影響這些組織的運轉。換句話說中國組建的新興國家發展戰線若被中印開戰破壞，國際政治經濟局勢轉圜的大局會受到影響。

兩軍高層談判的同時，雙方紛紛增兵，重武器雲集、炮火演練不斷，點大圖瀏覽：

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在中美博弈的過程中，中國要做的是團結一切可以團結的力量，分化美國組建的對華戰線。中國需要竭盡全力將中印、中日、中歐等分歧管控到一定的範圍之內。

印度有復仇的情結，印度當局面臨民族主義壓力，但對華負面情緒也只會於民間宣洩，新德里沒有主動破壞中印關係的理由。以往的戰爭可以通過掠奪資源解決自身困境。現在中印都無法通過戰爭解決發展問題，喜馬拉雅地區並不是中印攫取資源，獲得核心發展利益之所在。

印度對中國在南亞的存在有危機感，未來可能升級搞摩擦的層級，甚至出現低烈度交火事件。中國要管控好同印度的矛盾，這是一個平息憤怒和不滿的過程，只要不發酵為大規模的軍事衝突，就有迴旋的餘地。

過去十年，中日多次經歷釣魚島幾近擦槍走火的危險局面，但最終兩國關係改善，釣魚島爭端已經不是核心議題。中國一定要在管控中日危機的基礎上再接再厲，管控住中印分歧。

中印關係並非到了窮途末路，而是印度的對華情緒處於一個特別的敏感時期。印度「主戰派」不忿中國的崛起，但印度決策圈並沒有主戰派。中印關係正在進入以往中日關係走過的轉圜進程，中國需要引導印度的憤懣情緒，對邊界進行精細化管理。