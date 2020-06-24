「新冠肺炎使美國跪倒」：搖擺州疫情或使特朗普連任路斷？

「（新冠肺炎）使這個國家跪倒了。」美國疾病控制和預防中心（CDC）總監雷德菲爾德（Robert Redfield）周二（6月23日）在眾議院作證時如此說。同一天，特朗普卻到疫情大漲的亞利桑那州（Arizona）出席「學生支持特朗普」（Students for Trump）的活動，大讚美國在病毒檢測等項目上的成就，更宣稱「這場瘟疫正在離去」。

根據《紐約時報》的統計，美國總共有26個州過去14天的新增新冠肺炎確診人數呈現升勢，主要集中在西岸的加州、佈滿傳統共和黨票倉的南部州份，以及部份傳統的搖擺州。

雖然《紐約時報》屬於已被白宮停止訂閱的「假新聞媒體」之一，而特朗普周二也繼續指責媒體誇大疫情，不過美國疫情重回上升軌跡的形勢甚為明顯——目前已成為美國抗疫代表人物的國家過敏及傳染病研究所主任福奇（Anthony Fauci）周二就向國會表明：「未來數周對我們應對（疫情）浪湧的能力至為關鍵。」

選舉重回意識形態之爭

相較之下，無論是在上周六（20日）特朗普「休息」三個月後在奧克拉荷馬州（Oklahoma）舉行的首次「重新上路」大型選舉集會，還是在周二亞利桑那州的學生支持者聚會，特朗普已完全回到4年前的選戰狀態，將疫情放在一旁，像當年一般繼續打意識形態牌。

「我們今天在此宣示，我們不會對左翼退縮。」特朗普周二正是以此種姿態去推展其談話。他讚揚在場支持他的學生是「為美國站起來，拒絕向激進左翼下跪」的文化保衛者。對於近來「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）的示威風潮，他就指責民主黨人「討厭我們的歷史，討厭我們的價值，討厭所有我們作為美國人所珍視的東西」，又聲言如果他們當政，就會建立起一套「新的鎮壓政權」。

這些意識形態戰爭話語，經過特朗普近4年的執政之後，大家其實早已耳熟能詳。問題是，在疫情再起的形勢下，這種「老調重彈」似乎已經有點不合時宜。

選舉人票大為落後拜登

根據《金融時報》從綜合民調網站RealClearPolitics整合得來的數字，我們可以用民調為基礎將美國各州分成民主黨穩勝州、共和黨穩勝州、民主黨傾向州、共和黨傾向州和搖擺州五類。如果特朗普與拜登都穩奪其黨的穩勝州和傾向州的話，拜登將會獲得287個選舉人票，超過270票的門檻之餘，更遠超特朗普的142票。

配合拜登近來民調大漲的形勢，特朗普始終如一的意識形態戰爭競選策略此刻明顯受到重大挑戰。

根據《金融時報》的定義，兩黨傾向州的總統民調只比對手領先5至10個百分點，加上選舉民調普遍存在的大約3個百分點統計誤差範圍，因此這些傾向州現時的假設性投票結果也未必可信。

然而，即使我們除去兩黨傾向州不算的話，拜登也將有198張選舉人票，而特朗普只得115張。後者要追趕的距離似乎非常遙遠。

搖擺州多見疫情升勢

更值得特朗普擔心的是，美國最近的疫情走向，似乎對他愈加不利。在搖擺州與兩黨傾向州（一共15個州）之中，有8個的新增新冠肺炎確診人數呈現升勢，分別是德州（Texas）、佛羅里達州（Florida）、俄亥俄州（Ohio）、北卡羅萊納州（North Carolina）、喬治亞州（Georgia）、亞利桑那州（Arizona）、密蘇里州（Missouri），以及內華達州（Nevada）。8個州共有143張選舉人票。

當疫情在這些州份愈演愈烈的時候，人們在總統大選中所關注的議題就會愈加傾向於與對抗疫情有關的項目之上。問題在於，拜登在此等議題上的民眾觀感遠較特朗普為佳。根據昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）6月11日至15日進行的民調，在「處理危機」一項，拜登以54%領先特朗普的43%；在「回應新冠疫情」一項，拜登以54%領先特朗普的41%；在「醫療」一項，拜登則以55%領先特朗普的41%。

拜登曾因出席公開活動時戴上口罩，而被特朗普點名批評。（美聯社）

在上述8個州份之中，特朗普在其中3個州——德州、俄亥俄州和北卡羅萊納州——只領先拜登少於兩個百分點。如果疫情持續上漲，只要選民有些許動搖，這些搖擺州就會變成拜登的民主黨傾向州。當我們將這些州份也算進民主黨傾向州，拜登更有可能以358張選舉人票的姿態大勝特朗普。

另一方面，對美國總統選舉有決定性影響的傳統搖擺州佛羅里達州，如果疫情持續，這個趨勢也會使這個此時此刻的民主黨傾向州愈加難有機會回到特朗普的懷抱。其實，在疫情爆發之後，佛羅里達州的民意已有明顯改變：在疫情未爆的2月中，特朗普在民調上尚輕微領先拜登1個百分點，然而到了今天，他在綜合民調上已被拜登拋離6.2個百分點。

面對此等形勢，其實特朗普唯一出路就是盡力將這些州份的疫情壓止。可是，早前在《華爾街日報》專訪中指戴口罩是「對他不滿的訊號」的特朗普，此刻似乎難以改弦易轍以聯邦政府的名義去呼籲抗疫。於此，德州的共和黨籍州長阿博特（Greg Abbott）周一就呼籲民眾要戴上口罩，到了周二更呼籲民眾如非必要就應留在家中，恍惚是要重啟早在4月30日結束的居家禁足令。

德州州長阿博特要求民眾在回復正常生活的同時，也要尋找與病毒同存的辦法。罩口戴就是其中一種。（美聯社）

這些共和黨州長們的努力，可能已是特朗普疫下選戰的最後希望。在另一戰場州俄亥俄州，其州長德瓦恩（Mike DeWine）3月初走在全國之先落實不同程度的停課、禁足政策，初時有效控制疫情，直到本月中才重見升勢。與緊跟特朗普控疫宣傳的佛州不同，特朗普本人在俄亥俄州的民望竟是不跌反升，可見初期「抗命」的德瓦恩也許到最後是幫了特朗普一把。

如果美國疫情到了秋天之前也未能受控，正如福奇所言，抗疫將變得跟「追逐森林大火」一般困難，而特朗普也許就要把這個爛攤子無可奈何的留給繼任人拜登。