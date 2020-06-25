疫情中「郵寄選票」大流行　美國大選後或遲遲未見結果

周二（6月23日）在紐約州與肯塔基州（Kentucky）進行的兩場「疫下」初選，選後數日仍未能公布正式的選舉結果。箇中原因在於兩州選民深怕親身投票讓疫情擴散，不少人因而選擇以「郵寄選票」方式投票，使點票過程遠較過去費時。由於目前美國新冠疫情已重「重拾升勢」，本年11月3日的大選也許同樣要在疫情之中進行，同樣的點票延誤可能會導致選舉結果不能如常於大選翌日凌晨塵埃落定。

無論在紐約州，還是在肯塔基州，這場選舉兩黨出戰本年國會議員候選人的初選，其實也甚有看點。先有左翼進步派名星、紐約眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）能否勝過背後盡得華爾街金援的對手的問題；其次，盤踞國會山超過30年的民主黨眾議院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel）也要面對草根進步派政治素人兼非裔教育工作者保文（Jamaal Bowman）的挑戰。兩者皆是民主黨進步派反攻溫和派的關鍵。

在肯塔基州，由參議院少數派領袖舒默（Chuck Schumer）經年培養的前海軍陸戰隊機師麥格拉思（Amy McGrath），在參議院民主黨初選中，也遭遇藉「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威迅速冒起的非裔州眾議員布克（Charles Booker）猛攻。雖然任何民主黨候選人對上本年爭取連任的參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）幾乎毫無勝算，可是能夠對上麥康奈爾此等共和黨重量級人物，甚至試圖與他爭一日之長短本身，就已經是難能可貴的政治機遇。

既然選戰有看點、有競爭，民眾的投票意欲當然較高，加上疫情影響，紐約州發出了170萬張郵寄選票，比2016年該州的總統初選高出10倍；而在肯塔基州，有近89萬選民申請郵寄選票，總數比2016年初選的總投票數還要高。然而，由於接收和點算郵寄選票過程複雜，以十倍計增加的郵寄選票，就大大增加了計算選舉結果的時間。

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過程繁瑣造成行政壓力

對於郵寄投票，雖然美國各州的規定都有輕微差別，不過其過程通常起自選民向當局遞交郵寄選票申請。在疫情影響之下，諸如加州等不少州政府都主動向全體登記選民寄發郵寄選票申請表。目前美國50州也容許郵寄投票，不過其中16個州仍要求選民解釋為何他們不能親身投票，審查這些理由本身就先增加了當局的行政壓力。

當郵寄選票申請獲批後，當局會向選民在申請表上填寫的住址寄發郵寄選票，當中包括選票本身、一個包裝選票以作保密的信封，以及另一個用來簽名密封已作保密包裝選票的信封。

選民要將填好的郵寄選票送回，除了可寄回選區的選舉當局外，不少州份也容許選民親身將選票交回指定投票地點或投入選票收集箱中，同時選民也可以書面委託他人代為交回郵寄選票。

肯塔基州一縣的一處免下車郵寄選票收集箱。（美聯社）

選票選舉日過後送達 仍然有效

郵寄選票的最後交送期限通常為選舉當日現場投票結束之時。不過，由於普通法傾向以投票人寄出郵票的一刻為投票人最終的投票行為，因此有17個州也會接受在選舉當日或選舉前一日寄出、但在選舉日結束之後才送達的選票為有效選票。

目前，特朗普與拜登在民調上差距少於5個百分點的搖擺州德州（Texas）、俄亥俄州（Ohio）和艾奧瓦州（Iowa），以及目前傾向拜登的歷史性搖擺大州佛羅里達州（Florida）也屬於此列。

由此可見，如果特朗普和拜登的票數叮噹馬頭，這些州份的選舉人票誰屬，可能要到選後數天，甚至一周才可揭曉。

郵寄選票需要大量人手處理。（美聯社）

收到選票後 也不能預先點票

在郵寄選票送回選舉當局後，選舉人員要先行驗證簽名密封的信封上的簽名，與選民登記記錄上的簽名是否相符。如果有不相符的情況，全美至少有19個州份要求當局通知簽名不符的選民，給予他們證明身份、作出修正的機會。

如果簽名相符的話，選舉人員會先行拆開簽名密封的信封，並保留選票的保密信封，以免他人知道選票上的投票選擇。在不少州份，包括外界普遍認為很可能左右選舉結果的戰場州密歇根州（Michigan）、威斯康星州（Wisconsin）和賓夕法尼亞州（Pennsylvania）等，選舉人員都不能在選舉日前先行點算已收到的郵寄選票。由於點算郵寄選票要求更多人員去逐件拆封、計算，耗時耗力遠比極其普遍的機器投票為多，這也將造成這些決定性大選州份的決定遲遲未能公布的情況。

如果選舉結果未能在大選結束後的清晨揭曉，而特朗普與拜登在某些搖罷州或戰場州鬥個難分難解、勝負未明的話，特朗普就有可能藉此發難。

如今在美國各州選舉所見民眾「全副防疫武裝」的情況似乎會在11月的大選中重演。（美聯社）

自拜登近月在民調上明顯有逐步拋離特朗普的趨向後，特朗普就開始向郵寄選票開火（雖然他個人亦慣用郵寄投票），指郵寄選票會引起大規模的選民欺詐、對共和黨不利等等。

其實，美國疫情下多次選舉都已出現票站大排長龍、選舉機器不靈等情況，如果同樣亂象在大選出現，而選舉結果又要押後數天才能公布的話，周二在亞利桑那州（Arizona）集會上才預言這次選舉會是「我國有史以來最腐敗選舉」的特朗普屆時或將以此等延誤大造文章，或在其敗選的情況下拒絕承認選舉結果，為美國帶來一場民主憲政危機。

郵寄選票的點票，看起來是非常技術性、非常無聊的官僚瑣事，不過它實際上卻是一場選舉能否讓人感覺公平公正公開的關鍵。