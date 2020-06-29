紅色州疫情反撲　特朗普該如何比拼拜登

6月27日，美國佛羅里達州、內華達州和南卡羅來納州再次刷新單日新冠肺炎（COVID-19）確診數量紀錄，其中佛羅里達州單日新增確診病例超過9,500例。6月26日，美國新增新冠肺炎確診病例超過4.5萬例，成為美國疫情爆發以來單日新增最高紀錄。

全美新冠肺炎確診病例目前已經超過259萬，死亡病例超過12.8萬人，至少已有31個州通報疫情反彈，11個州已暫停或推遲重啟經濟的計劃。

原本定於6月26日離開白宮前往新澤西州的高爾夫球俱樂部渡過周末的美國總統特朗普（Donald Trump）也取消該行程，自稱要留在華盛頓「確保法律和秩序」。另外，美國副總統彭斯（Mike Pence）也決定取消德克薩斯州、亞利桑那州和佛羅里達州的競選活動。這三州在新一輪爆發的疫情中，受到的衝擊尤甚。

這讓特朗普剛剛重啟的競選活動陷入尷尬境地——競選集會參與者不如以往、美國經濟重啟正受到新一輪疫情的威脅，在這種衝擊之下，特朗普甚至已經無法說出連任之後的具體優先政策。下一步，特朗普團隊會怎麼辦？

疫情反彈衝擊美國選情

6月21日，一張美聯社記者拍到的照片在社交媒體上傳播開來，照片中的特朗普結束了近兩小時的競選集會演講後，返回白宮南草坪，面露疲憊，手中拎住「讓美國再次偉大」（MAGA）的紅色帽子。

這讓一向厭惡特朗普的主流媒體和左翼網民大肆炒作特朗普的「失敗者」形象，挖苦之詞遍布網絡。這一方面再度顯示輿論分化程度，另一方面的確從側面說明了特朗普當前的困境。

特朗普在民調中持續落後於他的對手拜登（Joe Biden）。6月24日，美國錫耶納學院（Siena College）和《紐約時報》聯合進行的民意調查顯示，拜登以50%對36%領先。一週前，霍士新聞（Fox News）的民調顯示，拜登以50%對38%的優勢領先。《紐約時報》和錫耶納學院聯合進行的另一項民調顯示，特朗普失去了2016年大選中一些他取得過勝利的搖擺州的支持。

當然，民調只是一方面。當多州宣布暫停重啟經濟的計劃，其中德州、佛州更是重啟了關閉特定商戶、加強社交距離的措施，美國的復工復產顯然不如特朗普政府所期望的那樣順利，而特朗普本人似乎深信不疑的「v」字型反彈則更加無望。佛州這樣重要的搖擺州的選情在疫情惡化下更不容樂觀。

2020年5月12日，在佛羅里達州荷里活市的紀念地區醫院，醫護人員回到他們的救護車上。（AP）

更令人擔憂的是特朗普目前應對疫情的態度。單日新增疫情再創新高，特朗普6月26日派出彭斯在白宮的疫情簡報會上發言，彭斯仍然將新增病例近半是年輕人的情況稱作「好消息」，堅稱疫情增長是因為美國大幅增加的檢測範圍，稱美國已「壓平曲線」（flattened the curve），並希望繼續重啟經濟。而同時美國過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）則警吿稱，美國西部和南部疫情大面積反彈，有可能波及全國。

白宮的應對讓諸多共和黨人如坐針氈。疫情正在影響一些共和黨的重要票倉，而白宮的統帥為了展現強硬形象、同時說服大眾疫情並非媒體報道的那麼嚴重，自始至終對社交距離和個人防護持懷疑甚至反對態度。「特朗普是否該帶口罩」這一話題再度升温，但這一次，包括盧比奧（Marc Rubio）、摩爾（Shelley Moore），以及格雷厄姆（Lindsey Graham）在內的共和黨參議員們都開始督促特朗普帶上口罩，並且並不同意特朗普聲稱要減少檢測中心的做法。

共和黨人的態度展示了他們對大選真實的焦慮。繼續上升的疫情對於特朗普和共和黨陣營來講都是巨大的挑戰。

除了中國，還有其他話題嗎？

在近期的疫情壓力之下，中國話題似乎在美國政壇有所降温。儘管在「楊蓬會」之後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）並沒放鬆對香港、台灣以及中印衝突上的表態，但美國輿論當下顯然更關注本國疫情的變化，以及聯邦和地方政府的舉措。

中國話題一直是美國選舉期間的重要議題。圖為6月16日至6月17日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪同美國國務卿蓬佩奧在夏威夷舉行對話。（Twitter@SecPompeo）

特朗普下一步的競選策略會是什麼？面對疫情，聯邦政府的「百日抗疫政策」顯然沒有奏效，此前特朗普政府針對疫情起源、物資捐贈、疫情數據透明度和真實性的問題持續批評中國，外界也普遍認為這是白宮在推卸責任，當前輿論對「中國責任論」和調查病毒起源的話題有所降温。

對此，目前特朗普政府在疫情防控方面明顯降低了對中國的推諉。但是，這並不代表白宮競選團隊放棄了「中國」這一策略選項。畢竟能夠充當美國疫情失控「代罪羔羊」的話題非常有限，作為執政黨的特朗普很難把防控的責任推給民主黨，即便美國各州在防控方面具有很大的自治空間，中央政府的缺位在整個疫情蔓延的過程中仍然非常凸顯。

在連任壓力下，特朗普無法再像此前一樣標榜自己給美國經濟帶來的紅利，利用醫療、移民等國內問題也不再合適，「戰時總統」的策略顯然不奏效。

然而關於病毒起源地、中國防疫數據和疫苗研發的競爭，則還將持續受到關注，且白宮仍然有發揮的餘地。特別是在美國國內示威逐漸平息之後，乃至美國疫情進一步惡化之時，這一話題還可能持續。向中國展示強硬，仍然是特朗普大選策略中成本較小的方案。