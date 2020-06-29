【中印衝突】七萬印軍逼近1962實控線　解析印軍防禦策略

6月7月之交，印軍在加勒萬河谷衝突之後似乎如臨大敵。據印度軍方多名消息人士披露，作為「預防性部署」，印軍不僅向拉達克地區又增派三個師，還專門向斗拉特別里奧地（DBO）方向的平原地區調動了一個師的兵力。至此，印軍在拉達克前沿已經有5個師轄15個旅，總兵力約在75,000人上下。

印軍的調動也伴隨着裝備的調動，儘管印度陸軍發言人阿南德（Aman Anand）上校對部隊部署問題表示「無可奉吿」，但印度空軍從6月19日起向拉達克方向佈置AH-64E攻擊直升機等先進裝備也是事實。在6月下旬，印度空軍已順勢在前沿佈置了Su-30、Mig-29、幻影-2000和美洲豹等印軍全部主要戰鬥機。到29日，印度陸軍和空軍還在拉達克地區舉行「聯合軍演」。

面對印軍空、地協同下的軍容，印方展示軍力的電視畫面讓新德里各界人士通過《今日印度》、新德里電視台等媒體的報道而歡欣。《不滅之光報》（Amar Ujala）更稱印軍「可以在幾秒鐘內摧毀任何中國戰鬥機」，「印度擁有強大的軍事實力，在前線地區處於有利的地位」。

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但對稍稍了解印軍近期佈防的觀察家們來說，印軍的前沿大規模調動、高原大演習和他們運上前線的裝備正呈現出強烈的反差。

當印方津津樂道於幻影2000、Su-30等戰鬥機的應用，並認為這些裝備在質量上優於中國的J-10，J-11和Su-27戰機時，印方在6月27日運到對峙前沿，對準1962年控制線上空，用以「威懾」解放軍的卻只是印度陸軍一度棄用的「阿卡什」（Akash）防空導彈系統。

這一射程半徑25公里，有效射高18,000米的武器仍具備戰術價值，它的出現也是印軍在中印邊境地帶有限行動、短程防禦的一個關鍵註腳。

另一方面，相對於自1962年後罕有嚴重敵對行為的中印邊界，印軍在印巴對峙前沿有着充分的短促突擊與反突擊經驗。

巴基斯坦和印度軍隊都在邊境地區展開過滲透和相對殘忍的針對性行動，雙方情報機構還挑動「極端組織」，展開代理人衝突。圖為2014年巴軍瓦解了白沙瓦一場針對學校設施的綁架事件。此次事件中有141名人質遇害，巴方指責印度參與挑動巴基斯坦塔利班組織，並多次稱其為「印度塔利班」。（路透社）

從1984年印軍依靠「雲使行動」（Operation Meghdoot）奪取錫亞琴冰川之後，印、巴兩軍特種部隊在此後的幾十年間展開了無數次小規模拔點戰鬥，其中僅被媒體曝光的就有至少二十多次。印巴雙方的戰鬥方式基本由火力覆蓋開始，攻擊方隨即展開班組滲透，在射殺敵方人員並羞辱其屍體（如斬首帶回等）後撤離。

不過，印度也深知自己在巴基斯坦身上取得的經驗斷不能應用在中國身上。更不用說印軍的儲備難以在中印邊境發動攻擊。

在2016年的烏里衝突後，印軍就發現自己的力不從心，其日常彈藥儲備不足10天，而非印軍指揮教範要求的40天以及印軍自身降低要求後確定的20天，甚至不如1999年卡吉爾衝突時，印度陸軍指揮部要求的「10天激烈戰鬥」的標準。

到2017年，中印間的洞朗對峙讓印軍發現了更大的缺口，印度審計長公署（CAG）在當年七月對峙期間發現，在印軍當時庫存的152種彈藥中，只有61種能滿足「10天激烈戰鬥」的需求。如戰鬥時間延長至20天，則印軍只有26種彈藥庫存滿足需要。

儘管印軍隨後得到了來自當局的財政補助，但印軍如要對其常用的46種彈藥、10種武器平台展開有效補給，其開支仍將達4千億印度盧比（約合411億港元）。這一金額顯然遠遠超出了「補助」的範圍。

圖為印度陸軍裝備的「布拉莫斯」導彈，曾有情報顯示，印軍原計劃用該導彈的空對空型號應對拉達克局勢，但印方最終還是調整了部署。 （新華社）

直到2020年1月，印度陸軍才完成了總額3千億印度盧比（約合308億港元）的彈藥採購計劃，可這些大都是意向合同，距離交貨仍有時日。在新冠疫情肆虐，導致全球軍工產業產能低下之際，印軍是難以立即填補缺口的。

更糟的是，根據印度《鑄幣報》、 印度亞洲國際新聞通訊社（ANI）等媒體披露，印軍在6月15日的加勒萬河谷對峙後仍然處於後勤緊張的狀態，印度防長辛格（Rajnath Singh）甚至在訪俄期間向俄方緊急要求提供軍需物資。這種現狀也導致印軍在中印邊界一側雖然有「以力量還擊中國入侵」的態度，但並不具備「開槍」的能力。

事實上，當外界以為印度在拉達克前沿部署「阿卡什」導彈是一種和增兵性質相似的「進攻性防禦」策略時，此舉可能也只是複製了印軍於2018年後在中印東部邊境，以及洞朗一線的防禦經驗。這其中很多都只是權宜之計。

根據印度審計長公署（CAG）在2018年7月的調查報吿顯示，印方本應在2013年到2015年間於洞朗以南的西里古里走廊及印控藏南一帶佈置6個「阿卡什」防空導彈中隊，但直到2018年，印度空軍仍沒有佈置一件設備。這種局面與該導彈命中率不足30%、使用壽命短、故障多有很大關係。

由於印度國防部已經在2017年為節約53億美元開支，取消了對短程地對空導彈（SRSAM）項目的全球招標，這使得印方不得不繼續等待「阿卡什」導彈的升級更新，並在2019年將其運到西里古里走廊及藏南的各個基地，以確保印方能在對峙中具備基本的防空能力。

因此，當印軍將「阿卡什」拖上拉達克一線時，這僅僅證明了印軍填補了短程防禦的一塊空白，至於其長遠作用，或許只能另當別論。考慮到解放軍在一些新德里軍事觀察家的口中已經「擁有印度軍隊所缺乏的一切，甚至更多」，可以想象，未來更多的主動權或許將會從印方手中滑落到中方一側。