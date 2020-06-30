美國疫情第二波引發美股震盪　不改大選前的「特朗普行情」

6月29日，美股三大股指集體收漲，截至收盤，道指上漲2.32%，納指上漲1.20%，標普500指數上漲1.47%。美股從6月26日開始連續震盪調整，上周曾全線下挫，現在的反彈似乎意味着，美國第二波疫情對股市尚未造成威脅。

6月下旬，美國的新冠肺炎（COVID-19）疫情發生大規模反彈。截至6月28日，美國的累計確診病例已經超過254.7萬，累計死亡病例超過12.5萬例，且單日新增病例數屢破紀錄。美國31個州的病例重新出現增長，11個州暫緩了重啟經濟的計劃，德克薩斯州和佛羅里達州則已經重新關閉了一部分商戶。

疫情的捲土重來讓美股受挫，3月以來美國股市的上漲勢頭也有停滯的趨勢，因此也有不少分析指出，美股在下半年可能會持續震盪，甚至「二次探底」。

上圖為美國自3月中旬以來的每日新增確診死亡人數。整體趨勢自4月下旬高峰以來逐漸下滑。其中因部分州於6月26日統計入一段時間以來的未確診病死患者，致使當日病死人數激增至2,437人。 下圖為美國自3月中旬以來的每日新增確診病例人數。整體趨勢自4月上旬高峰以來略有下滑，直至6月中旬開始重新攀升。

聯儲局再出招

美股上漲的行情是否會因為第二波疫情而受到重創？從美國聯儲局的救市的態度以及此前疫情下的股市走向來看，並非這麼悲觀。

和今年2月因疫情預期造成的美股狂瀉相比，當前震盪幅度很小，要知道這是美股新增病例輸創單日新高的情況之下。且投資者普遍預期，聯儲局會進一步採取刺激措施，下半年可能出現的疫苗利好消息也可能提振信心。

聯儲局救市的決心相當堅定。美股在6月11日大跌近2000點，6月16日聯儲局開始購買個體發行人的債券，創設了一個廣泛指數，涵蓋了有資格參與緊急貸款計劃的公司。聯儲局目前共購買16家公司債券ETF，總計52.93億美元。根據6月28日披露的文件，這些公司包括電信運營商AT&T Inc.、聯合健康、沃爾瑪等。

6月25日，聯儲局以4-1投票通過對沃爾克規則（Volcker Rule）的修改，將於10月1日生效。此次沃爾克規則的修改將允許銀行增加對創業投資基金等的投資。同時，美國監管部門還取消了銀行在交易互換等衍生品時必須持有保證金的要求。美國彭博社預測，此舉將為華爾街銀行釋放出400億美元資金。受此影響，美國銀行股票大幅上漲。截至6月25日收盤，摩根大通、美國銀行、高盛、摩根史丹利等股價分別上漲3.49%、3.82%、4.59%、3.92%。

要知道，此前的3月到5月，聯儲局通過無限量量化寬鬆（QE）措施釋放逾3萬億美元流動性。為了拯救3月的美股狂瀉，聯儲局的救市堪稱是「無底線」的，史無前例地將利率降為零，力度比2008年尤甚。而現在，即便經濟指標已經有所改善，聯儲局繼續出招，顯示出救市的急切。

根據美國商務部公布的數據，5月份美國的消費者支出增長了8.2%，錄得有史以來最大漲幅。如房屋銷售、製造業活動以及就業數據意外反彈，這也將幫助股市延續漲勢。

儘管市場仍擔憂疫情會影響美國經濟復甦，但刺激措施給市場增加了信心。（新華社）

大選年特朗普政府的施壓

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）顯然對總統特朗普（Donald Trump）長期的施壓甚至是攻擊難以招架，不得不助攻白宮的救市策略。

2020年是美國大選年，隨着大選的臨近，特朗普對聯儲局的施壓只會變本加厲。美國總統在面臨連任考驗時，最不希望看到的就是經濟衰退影響選情。

美國上世紀80年代初滯漲嚴重，時任美國總統卡特（Jimmy Carter）以及當時的議會都希望刺激經濟，降低失業率，民眾也普遍希望走出衰退。但當時的聯儲局主席沃爾克（Paul Volcker）認為則認為必須先止住通貨膨脹，最終不顧卡特的警吿繼續加息，外界認為卡特最終未能連任，就是因為聯儲局的選擇。

後來的奧巴馬（Barack Obama）重新啟用沃爾克為總統經濟復甦顧問委員會主席，才有了對金融監管意義相當深遠的沃爾克規則。然而，今天的聯儲局已經不再保持如此的獨立性。與此同時，特朗普面臨的多重壓力，意味着他必然會竭盡全力施壓聯儲局，維持美國股市的上漲。

特朗普為在競選過程中有成績可說，必然會繼續施壓聯儲局。圖為6月20日特朗普在美國塔爾薩的競選集會上講話。（Reuters）

疫情之下的美國經濟面臨大蕭條以來的最大危機，儘管特朗普樂觀堅持美國經濟會「V字反彈」，但是無論是經濟學家還是投行對此都持懷疑態度。現在距離大選只有6個月，疫情仍然嚴峻，美國經濟需要相當長的時間才能同步回升到2019年的水平。換言之，大選之前能作為特朗普的「政績」的經濟指標，只有美國資本市場。

股市是特朗普唯一能夠利用的美國經濟復甦的「證據」，而聯儲局已經向白宮「繳械」，還會繼續利用貨幣政策的工具幫助流動性的提升。特朗普為大選連任，會不斷給股市打入強心針，結果是美股透支上漲的空間。股市估值虛高，遠超經濟的基本面，在未來一段時間將是常態。金融危機10年之後QE重啟，泡沫的累積比2008年更加危險。

然而在大選之前，沒有選擇的特朗普只能對股市孤注一擲，另一番「特朗普行情」料將繼續上演。