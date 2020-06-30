【新冠肺炎】美國防疫失敗對中國的影響

6月29日美國新增新冠肺炎（COVID-19）確診病例44,449萬例，美國已經連續4天單日新增確診病例數高於4萬例。有29個州的單日新增確診病例處於持續上升狀態，16個州已暫停或推遲重啟計劃。

美國疾病控制和預防中心（CDC）首席副主任舒查特（Anne Schuchat）6月29日表示，新冠肺炎疫情擴散速度太快、範圍太廣，美國無法像其他一些國家一樣控制住疫情。美國疾病控制和預防中心前主任弗裏登（Tom Frieden）6月28日警吿，儘管現在的病例增加主要是年輕人，但「不會只停留在這個群體」。

歷史性失敗

微軟創始人蓋茨（Bill Gates）25日在接受採訪時就說，美國政府採取的防控措施遠遠不夠，如果不採取比現在更多的措施來「約束我們自己的行為」，那麼在10月和11月，新冠病毒將捲土重來，感染人數將大量增加。美國疾病控制與預防中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）25日表示，美國可能僅確診了感染新冠病毒人口的10%。

嚴峻的形勢之下，6月26日由副總統彭斯（Mike Pence）牽頭的白宮應對新冠疫情工作組時隔近兩個月重新召開記者會介紹疫情。雖然彭斯表示，美國政府的努力減緩了新冠病毒的傳播速度，拉平了增長曲線，挽救了更多美國人的生命。但不得不承認美國的疫情數據一直處於高位運行狀態。美國仍是確診病例最多的國家。美國的單日新增仍然在全球領先。

和美國疫情爆發時間幾乎同步的歐洲，目前已經控制住局面，開始全面重啟。歐洲國家的疫情曲線在拉平之後都進入了逐步降低的階段。為什麼同樣是資本主義制度國家，美國的防疫成效卻並不盡人意？

美國是世界上最大的發達國家，國家的經濟實力、公共衛生水平是其他國家不能比的。早在今年4月，儘管形勢嚴峻，但各界對美國的疫情防控充滿信心，而現在美國拉平的疫情曲線遲遲不見明顯拐點，反而逆市上揚，這足以說明美國的疫情防控是失敗的。美國《華盛頓郵報》28日發文稱，在美國總統特朗普的領導下，美國的疫情應對是「歷史性的失敗」。

沒有比中國更好的替罪羊

防疫失敗對美國人具有重要意義。大選年遭遇如此嚴重的公共衛生危機，美國的政治註定要重新洗牌。

特朗普不希望疫情、經濟衰退成為影響其連任的絆腳石。但現實是這些正在產生影響。對華強硬是拯救支持率的一根稻草，必須抓住。防疫失敗，特朗普發揮中美關係的頻率會加大，中美關係註定不會平靜。

6月28日彭斯在會見了德克薩斯州州長及其新冠肺炎醫療團隊成員後，準備離開新聞發佈會。彭斯近日呼籲人們戴口罩。（AP）

美國的壞消息 或同是中國的壞消息

美國疫情對世界的影響也是巨大的。根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，2018年，美國對全球經濟增長的貢獻率為13.8%，2019年貢獻率為11%。從國內生產總值（GDP）講，美國仍然是全球唯一超過20萬億美元的國家。作為全球最大的經濟體，美國的經濟運轉如果遲遲不能從疫情中走來，影響的將是全世界的經濟狀況。

疫情最直接的影響是打擊消費者信心，麥肯錫研究院的數據顯示，疫情可能會帶來美國40%不50%的可支配消費支出減少。而長期以來美國是全球最大的消費市場。需求疲軟將直接導致主要貿易伙伴中國以及加拿大、墨西哥、日本、德國等國家的出口受到拖累，特別是中國以對美出口為導向的企業。

2019年美國各種經濟衰退的信號已開始閃爍。2020年初時，經濟學家討論的問題是美國經濟「會不會進入衰退」；隨着疫情逐步蔓延，討論變成美國經濟「會迎來什麼樣衰退」。支撐美國經濟地位的重要載體是美元，美國國債市場是全球最大、流動性最強的安全資產池。長期以來大部分國家都會投資美國國債，如果美國經濟和美元在全球的地位發生震盪，衝擊將會波及全球各個角落，中國不會是例外。

中美是競爭對手，但並不是美國深陷疫情就對中國有利。過去10年來，中國是美國除北美地區市場外增長最快的出口市場，中美貿易額從1979年的25億美元增長到2016年的5,196億美元，38年間增長了211倍。相互依存是一種互動的關係。正如美國耶魯大學傑克遜全球事務研究所高級研究員、摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen S.Roach）所說：「美中兩國經濟相互依存度極高，一方採取任何行動都會對另一方產生很大影響。」

特朗普6月20日出席競選集會時用「功夫流感」（Kung Flu）稱呼新冠肺炎。圖為他當天在集會現場發表演說。（Reuters）

不對美開放如何對華開放

美國現階段防疫失敗對全球的疫情防控大局也影響深遠。各國疫情防控成效不一，決定了開放程度的差異。如何開放的背後是對其他國家疫情防控情況的評估，是來自第三方的反饋。

前一段鬧得沸沸揚揚的中美斷航事件，本質是美國希望中美在開放民用航班方面的措施是對等的。歐盟27個成員國的大使近日召開會議確定7月1日後免檢疫入境的標準，美國並不在開放國家之列。未來美國會不會以對等的原則要求更多國家互相開放遊客進入？

特朗普政府不會承認疫情防控失敗，在大選年極力宣揚美國優先，極大激發愛國熱誠的特朗普政府，非常願意扮演捍衛美國民眾利益的對外強硬形象。美國如何面對事實上被其他國家定性為防疫失敗國家這個尷尬的局面？美國會否強行讓其他國家在經濟交往方面優待美國？如果美國將中國拉入同其他國家在開放問題上的爭端，希望在中美之間保持中立的第三方很難將中美區別對待。中國疫情防控獲得事實認可的程度會因為美國而降低。

當今世界最主要的發達國家出現了問題，其他國家很難不受到波及。美國這一公共衛生領域的應對失敗，將在美國國內引發怎麼樣的政治清算，美國的對外政策會否因此調整，美國未來會否採取措施扭轉頹勢，美國的疫情防控將如何影響到大國競爭的進程，各方都拭目以待。