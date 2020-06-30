【美國疫情】彭斯終向政治與科學低頭　特朗普呢？

在過去一周，圍繞「第二波疫情爆發」的討論已經引發美國專家、媒體、政治人士及社會的普遍關注，乃至在全球範圍內引發擔憂——在經歷了5月相對平緩的趨勢後，美國疫情自6月中旬起，再度有了攀升的勢頭。

值此時，白宮冠狀病毒工作組也終於在時隔兩個月後，於6月26日召開新聞發佈會。副總統彭斯（Mike Pence）於會上再次重複白宮的論述，也即美國疫情高企不下是源於檢測規模之大，而當下反彈的確診數字也並不值得擔心，因為染病的主要都是身強體健、不太可能需要入院的年輕人。在被問及會否建議民眾佩戴口罩時，彭斯依舊拒絕作此建議。

無論是彭斯對疫情反彈的解釋，還是對佩戴口罩與否的表態，都令他很快遭到國內輿情的討伐。

6月28日，在達拉斯第一浸信會參加「慶祝自由」（Celebrate Freedom）集會時，彭斯終於呼籲國民佩戴口罩。（AP）

代價巨大而無謂的政治辯論

作為在野黨，且考慮到11月3日美國總統及國會大選的臨近，民主黨人士對特朗普自是少不了批評與諷刺。6月28日，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在美國廣播公司（ABC）節目《本周》（This Week）上表示：「總統應該要成為榜樣，真正的男人是會戴上口罩，成為這個國家的榜樣，以及戴口罩」。

至於民主黨準總統競選人拜登（Joe Biden）就更是早在數月前便開始採取新的競選策略：「什麼都不做，等白宮犯錯」。一如特朗普不戴口罩的現況，便可成為拜登施以批評的把柄。

國會維度，便是近年來愈發貼近特朗普政府的共和黨議員，也難以坐視事態惡化。

田納西州聯邦參議員亞歷山大（Lamar Alexander）6月28日也在接受美國有線新聞網絡（CNN）時稱，「我希望總統佩戴口罩，因為億萬仰慕他的美國人都會追隨他的引領」，「這會幫助我們擺脫這場『如果支持特朗普就不戴口罩，反對特朗普就戴口罩』的政治辯論，其代價實在太高」。

各州州長維度，諸如華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）、紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）等多人皆於周末就彭斯的言論展開強烈批評。英斯利表示，「美國眾多地方嚴重的情況，不會因言辭美飾和樂觀心態就有所改善」。

上圖為美國自3月中旬以來的每日新增確診死亡人數。整體趨勢自4月下旬高峰以來逐漸下滑。其中因部分州於6月26日統計入一段時間以來的未確診病死患者，致使當日病死人數激增至2,437人。 下圖為美國自3月中旬以來的每日新增確診病例人數。整體趨勢自4月上旬高峰以來略有下滑，直至6月中旬開始重新攀升。

反對意見得到科學的加持

與此同時，美國傳播疾病學者和醫務專家早就一再呼籲白宮發揮領導性角色，向國民傳遞正確訊息，倡導國民打破既有習慣，佩戴口罩。即便是一直力挺白宮的美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）也最終在6月28日出席美國全國廣播公司（NBC）的節目時，呼籲民眾自發予以配合，包括在無法實施社交疏離的情況下佩戴口罩，尤其是在疫情嚴重的地區。

雖然阿扎爾並沒有建議各界政府發佈「必須佩戴口罩」的政令，且於同日參加CNN《國情咨文》節目時就此問題為白宮辯護，稱特朗普和彭斯（Mike Pence）處於「獨特位置」，並「與我們其他人的情況非常不同」，但是他已經很明顯無法再繼續僅表達白宮所鐘意的論述。

事實上，當輿論、民主黨、共和黨、各州、專家、官員皆對特朗普的疫情應對方式表述不滿，當拜登與特朗普的民調差距持續維持在10%以上，當各政府官員都面臨愈發沉重的政治壓力，便不僅是阿扎爾一人嘗試調整自身立場——即便是屢屢為特朗普辯護的副總統彭斯，也出人意料地戴上了口罩。

圖為6月29日紐約曼哈頓，展示一張寫着「歌劇魅影」自1986年已成功讓面罩變得流行，呼籲人們配戴口罩的海報。（Reuters）

彭斯改弦更張

或許是因為6月26日的表態遭到太多批評，彭斯在6月28日到訪德州，出席達拉斯一個教會崇拜時，坐在觀眾席的他終於戴上了口罩，並在後續記者會表示：「我們鼓勵每個受（疫情）影響地區的民眾戴口罩。在無法保持社交距離下戴口罩是個好主意，尤其是年輕人」。

副總統終於帶上口罩，這對美國而言無疑是件好事，這至少意味着副總統改弦更張，開始糾正自己過往錯誤而不負責的態度。可是這也反應了另一個令人悲傷的現實：對美國副總統而言，科學家的專業是可以聽而不聞的，只有當這些建議與自己不利的政治壓力結合在一起的時候，才值得聆聽。

回顧過往數月，美國疫情迅速成為世界第一，無論是感染規模還是病死人數之嚴重都已然打破了各界的想象，而今更是異於全球各國，在平緩之後再度反彈，令世人嘩然。而在這過程中，左右極端之間相互撻伐、任意污衊的形勢，相當一部分國民迷信迂腐、蔑視科學之景象，皆令美國社會於教育、階級等多維度根深蒂固的問題凸顯。更有甚者，為政者推諉責任、信口胡謅之情況，更是令美國在最需要領導力的檔口，任由病毒宰割，不僅使得國民飽受苦難和恐慌，更極大損壞了美國本就日益磨損的國際形象。

今年2月底，特朗普委任副總統彭斯領導應對新冠肺炎的專責組。數月以來，白宮的抗疫工作屢屢遭到批評。（Getty）

【相關閱讀】個體主義、白人至上、迷信、民粹……美國疫情究竟為何這般嚴重？

反封城遊行甚囂塵上 「美式愚蠢」何以這般不可思議？

「美式愚蠢」和美國的平民政治：特朗普並非民粹總統？

保命才是第一要務 美國與新冠病毒的「全面戰爭」

【新冠肺炎】歐、美、中對疫情的三種反思

疫情之下 好一場曠世中美攻防戰（上）

如今，各界聚集的批評，乃至愈發真切的敗選壓力，令副總統終於改弦更張，向政治壓力和科學現實低頭，但美國卻已經令十數萬國民和家庭付出生命的代價，更令國民和企業背負原本可被大量避免的經濟包袱。這時，拜登、佩洛西等人的批評，縱然夾雜着明顯的政治動因，但又何嘗不是在敘述沉痛的事實？

最令人擔心的是，過去數月的無為（乃至負面作為），可能已經讓美國步入「為時已晚」的地步。而且，即便彭斯已然嘗試糾正錯誤，挽救自身形象，特朗普作為最高領導者，又何時方能悔悟？

回望近四年前，特朗普的勝選普遍被視作美國諸多社會問題的「病發」。或許，在經歷了近四年後，美國真正的「病情」，依舊未有痊癒。