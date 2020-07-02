重磅演說不提中國　莫迪的施政重心是什麼？

當地時間6月30日下午4時，新德里各界在「封禁Tik Tok」的風潮中迎來了印度總理莫迪（Narendra Modi）的全國演說。這也是莫迪自3月19日宣布「人民宵禁」（Janata Curfew），並將其逐步升級為「封鎖5.0」與「解鎖1.0」後，他發表的第六次全國演說。

這場總長度只有16分鐘的演講也因其特別之處被印度各界高度關注，其具體細節受到新德里各界熱議。

新德里的期待落空了

自莫迪2016年宣布「廢鈔令」後，他所有的演說都選擇在當晚20時舉行，此番提前四個小時的演說讓印度觀察家頗為興奮，以為必有特別。

6月中下旬以來，從中印兩軍加勒萬河谷（Galwan Valley）流血衝突到印度封禁Tik Tok（抖音國際版）等59種中國手機軟件的一系列風波已經讓該國各界大受刺激，因此，《今日印度》等主流媒體大多認為莫迪提前演講定有「應對中國」的內容。

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由於莫迪在6月19日曾稱解放軍既沒有闖入印度邊境，也沒有佔領任何哨所，印方還有「20個士兵（jawans）殉職」，因此，印度的社交網絡也期待莫迪能否在6月30日對北京說些什麼。

結果，印度各方的期待在當天都落空了。莫迪的講話只包含防控新冠與救濟農民兩個部分。前者是是對印度內政部6月29日頒佈的「解鎖2.0」政策的補充，進而勸誡印度各界要繼續加強防疫；後者則強調印度當局將繼續給印度8億農民免費配給糧食，每人發放5公斤小麥或大米。

對此，以國大黨為首的印度反對黨人士從30日開始輪番上陣，大舉批評莫迪，稱「總理太害怕在其全國講話中談論中國」。但對外界而言，當時下北印度蝗災、雨季洪災、新冠疫情以及中印衝突等干擾因素下，莫迪該講話已然成為觀察當局施政重心的重要窗口。

自6月中旬以來，印度多個港口因嚴查中國貨品，導致商品通關時間延長，這讓提前向中國供貨商支付全款的印度商家頗為受傷。（路透社）

印度真正的重心在哪裏

在6月15日的衝突之後，「抵制中國」、「為烈士報仇」等口號迅速席捲印度。6月21日，印度北方邦的阿格里爾（Aligarh）有10名學童以此名義結伴逃學。6月28日，加爾各答的Zomato等公司也遭遇了愛國者的抵制，一些市民以「中國人正在用我們的錢殺死我們的士兵」等口號抵制其業務。

環顧印度全境，外界可以發現有些印度人或將中國製電視機拋下樓，或在自家商店前焚燒成堆的中國商品。一些印度高官也帶頭呼籲關閉在印度的所有中餐館、出售中國食品的商店和酒店。

包括微信、美圖秀秀等59款中國開發軟件在印度被禁，其中被列為榜首的Tik Tok原本是印度最受歡迎的app之一。（路透社）

當外界簡單地從這種細節中得出「印度民間慫恿莫迪當局展開經濟打擊」的信號時，觀察人士更需注意一個關鍵細節，即這些「愛國」行動大都出自印度市民的所作所為，這一切與該國總數7.7億，約佔總人口70%，且很難上網參加討論的城鄉貧困人口是無緣的，他們很多都屬於莫迪本次免費配給計劃的受益者。

對這些佔印度人口大多數的文盲、赤貧、低種姓人口而言，中印兩軍在拉達克前沿的交鋒就意義有限，相比之下，如何在水、蝗、疫幾大災禍夾攻下生存下去更為重要。

對於依靠這一人口基本盤，在2019年大選中取得壓倒性勝利的莫迪及人民黨當局來說，孰輕孰重是毋庸多言的。當前，中印前沿局勢仍具備充分的管控餘地，這就讓莫迪當局即便會應「民意」要求採取一些「制裁中國企業」的措施，但新德里最需要的已不是「復仇」，人民黨當局全面貼近貧民、農民的政治、經濟政策在當下更有用武之地。

一名印度交通警察正在路障前攔截車輛，印度多個邦重新實施部分或全面封鎖，以遏制冠狀病毒的傳播，近期印度報吿每日新增數萬例感染病例。（美聯社）

莫迪如何維護基本盤

印度有1.39億農民在城市打工，該國「封閉1.0」關停工廠和商店的舉措使之當場失業。進入4月的「封閉2.0」後，根據權威智庫「印度經濟監測中心」（CMIE）統計數據，印度失業率上升至23.5%，較之3月的8.7%大幅上升。防疫封鎖使印度絕大多數經濟活動繼續陷入停頓。絕望的農民工，特別是日薪工人的四處逃亡已成為印度各界近幾個月來從揪心到熟視無睹的內容。

到5月，印度全境已有1.22億人確定失業，這使得莫迪在5月12日時第五次講話中專門拿出了「Atmanirbhar Bharat」（印度自力更生）的口號，在推出總額為20萬億盧比（約合2670億美元）的一攬子經濟刺激計劃之餘，專門把「勞工、農民、誠實的納税人、中小型企業和家庭手工業」作為扶助重心，以此為標誌，印度的城、鄉就業率逐步攀升，從5月中旬時的23.8%與31%逐漸上升到6月中旬時的34.4%和40.5%。

這一系列計劃的推行效果雖有待商榷，但印度各界已經可以發現莫迪當局的確有針對城鄉貧困人口的佈局。這較之只會批評當局、生硬鼓吹對華強硬的反對黨就顯出了高下，印度貧民也由此繼續成為人民黨可以依賴的基本盤。

中國製造的日常消費品，佔據了印度的大部分消費市場。其均價低於1,000盧比（約合13.23美元）的價位讓印度貧民也能過起體面的生活。（美聯社）

更值得一提的是，莫迪當局面對農民問題，仍能頂住國防問題等壓力，繼續實施大規模救濟方案。他不僅繼續維持從3月26日開始，旨在為兩億印度農村家庭提供3,100億盧比（約合41億美元）救濟款的政策，還從6月20日開始，推行了另一項斥資5,000億盧比（約合66.2億美元），旨在幫扶北印度6個邦迴流農民工的方案。儘管印度政界人士再次批評此舉是「為選票灑麪包屑」：因為幫扶地區之一的比哈爾邦本年度11月舉行地方選舉，但莫迪因此進一步贏得了農民的支持也是一目瞭然的。

於是，儘管新德里在邊境問題上難以與中國握手言和，加勒萬河谷一戰印軍損失較大的結果，會讓印度各界短時間內繼續煽動「愛國」情緒。但對以莫迪為核心的印度執政黨系統來說，當前印度的主要矛盾絕非「中印戰爭」，邊境對峙帶來的影響也遠小於印度國內的民生、經濟問題。

隨着北京與新德里之間的政治、經濟的緊密聯繫將讓局勢轉向可控與平穩。莫迪當局無疑需要一個相對穩定的內、外環境用以解決經濟問題，屆時，新德里一側可能更需要來自中國的資本來應對更多實際問題。