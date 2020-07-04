拜登料壓倒性大勝　美國大選民調可信嗎？

民主黨總統候選人拜登在全國民調上一直領先特朗普，近三個月的新冠疫情與反種族歧視示威衝擊之下，兩人差距擴大超過一倍。極少外出露面的拜登，此時已領先特朗普近9.5個百分點。根據路透社7月1日引述共和黨消息人士報道，慣常在Twitter上批評「假民調」的特朗普曾私下承認自己落後拜登，該共和黨人士更稱：「他知道自己有麻煩，他沒有（政治）主張。」

上述路透社報道更稱，向來眼中只有自己選民基本盤的特朗普，正準備向基本盤外的選民招手。無獨有偶，特朗普1日接受霍士商業頻道（Fox Business Network）訪問時，稱自己會在未來兩周就最低工資發表聲明，又指自己對最低工資的立場與一些共和黨人不同，似乎是有意打一張稍微「向左走」的經濟牌。

誠然，「大智」如特朗普又怎會看不到自己的形勢落後於人？

根據美國選情網站270toWin的計算（*），如果我們將拜登支持度領先特朗普5個百分點以上州份的選舉人票加起來，並忽略兩人差距少於5個百分點、共有108票的州份，拜登已能獲得316張選舉人票（按同一標準，特朗普只得114票），遠超勝選所需的270票過半數，甚至高於2016年特朗普對上希拉里的「大勝」票數和差距。換句話說，即使所有戰場州的票數最後都投到特朗普身上，他仍只有慘敗於拜登的份兒。

（另外，《金融時報》根據美國綜合民調網站RealClearPolitics的數據，以與上述同的標準去計算，拜登將得318票，而特朗普則有148票，與270toWin的結果類似。）

新冠疫情與「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威的處理，是特朗普近月的兩大失分點。（美聯社）

同時，《經濟學人》也根據美國經濟走向（已因疫情的非人為性質作參數調整）、總統施政滿意度、首任總統連任選舉等基本因素，加上按誤差調整的民調走勢，製作出各元素權重隨時間改變的選舉結果預測模型。根據這個模型，拜登有90%機率會勝得選舉人票，有98%機率會贏得普選票，其可能得到的選舉人票在243到415票之間——相較之下，特朗普的得票則在123至295票之間——7月1日的模型預估，拜登將獲347張選舉人票，而特朗普則得191張。

另外，270toWin也引用4個專業分析機構、《經濟學人》模型、預測市場的數字，以及4個美國媒體的資料，進行一種半定性研究。結果顯示，除卻有86張選舉人票的戰場州，拜登在11月3日的大選能穩奪248票，離勝選只差22票，而特朗普則能穩奪204票，離勝選尚餘66票。

拜登6月30日舉行了三個月來首次的記者會，隱身家中數月的他重見天日之後民望竟然遠遠拋離特朗普。（美聯社）

然而，有過2016年民調與模型都指向希拉里大勝，而特朗普卻「黑馬跑出」的慘痛教訓，美國選民對民調似乎是「一笑置之」，心中仍有對「特朗普奇蹟」再次出現的預期。根據美國有線新聞網（CNN）5月時的報道，當時拜登在民調上已領先特朗普6個百分點，然而有高達55%的美國民眾依然相信特朗普會勝出大選。

到底在「特朗普奇蹟」的陰影下，民調（以及以民調為基礎的預測）還可以相信嗎？

首先，由於沒有任何民調可訪問一個地方的每一個人，因此民調的直接結果則不能不加以權重分配，以使得民調採得的樣本能反映當地人口的特徵。例如以固網電話進行的民調，很可能會使民調樣本集中在中年女性之上，因此民調得來的結果就要給予其他年齡層和性別更多的權重，以反映這些群組在民調當地的人口比例。

然而，要選擇什麼特徵去作權重，則是一個爭議不止的難題。

學歷高低成民調權重關鍵

第一，由於沒有人能夠為所有人口分類去作權重，我們必須選擇一些與投票結果相關的特徵去作衡量。例如，如果一個人的工作地區與他的投票傾向幾乎沒有關係的話，民調就不會以工作地區作為特徵去作權重分配。可是，要篩選出有意義的權重特徵卻非易事——這更造成了2016年選舉民調的一大失誤。

參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示人們不應對戴口罩反感。根據路透社報道，如果特朗普民望至8月未見起息，麥康奈爾有可能會建議共和黨參議院候選人與特朗普保持距離。（美聯社）

當年的全國性民調顯示希拉里會勝出普選票大約3%，最終希拉里的普選票的確比特朗普多2%，其準確度其實不低。同時，美國大選民調對普選票的預估與實際結果誤差，其實已從1936年的12個百分點，跌至2016年的兩個百分點左右，是史上一大低點。其實，當年估計失誤的主要問題不是出於全國民調，而是出於各州民調。

在2016年大選以前，民調機構普遍認為學歷高低並不是影響投票傾向的主要因素，因此即使學歷高低與民調訪問回應率有正向關係，不少州份的民調機構也沒有將學歷作為權重分配的一部份。這在2012年的選舉中影響不大，因為當年佔人口比例較高的本科畢業人士小規模傾向投票給共和黨，而佔人口比例較低的碩士或以上畢業人士則明顯傾向支持民主黨，兩者相減之後，即使高學歷人士更願意接受民調訪問，這現象也不會構成太大影響。

然而，到了2016年的選舉，學歷高低與會否投票支持民主黨卻成為了明顯的正向關係，無論是在全美國的層面，還是在當年特朗普勝選的關鍵州份賓夕法尼亞州（Pennsylvania）、密歇根州（Michigan）、威斯康星州（Wisconsin）亦是如此。然而，當年選舉之前，民調機構當然也沒有「先見之明」，在上述三州有將學歷高低作權重分配的民調只佔總數18%至33%不等，而在全國層面，有近半民調也沒有計算這個因素。最後，當然是大大失算收場。

特朗普對於不利自己的民調經常作出毫無根據的批評，除了《紐約時報》以外，連一直力挺特朗普的霍士新聞也不放過。（Twitter@realDonaldTrump）

汲取了這個教訓，本年不少民調機構也將學歷採用為權重特徵之一，相信2016年之誤該可解決。

特朗普支持者拒絕回應民調 或造成誤差

不過，在如今特朗普終日大罵（對他不利的）民調「造假」之際，特朗普的支持者也許會更傾向拒絕民調訪問，民調機構在權重分配問題上似將遇上另一難題：到底「黨派認同」應否作為權重分配的人口特徵之一？

此權重的根本問題在於，與年齡、性別、學歷等相對固定的人口特徵不同，黨派認同並不能從官方人口普查的數據中得到確切數字，因此民調機構若要以黨派認同作權重分配的話，也只能自行估算，或者依賴前次選舉的票站調查數據作準。對此，美國全國民調評議會（NCPP）就批評以黨派認同作權重「是個猜測遊戲多於好的理論」。

雖然根據美國民意研究學會（AAPOR）對2016年大選民調的詳細研究，他們驚訝地發現其實民調即使沒有權重分配，也沒有壓抑特朗普支持者的民意；然而，這會否因為特朗普大罵民調而改變，則尚屬未知之數——如果共和黨人因特朗普的言論而拒絕回應民調的話，黨派認同的權重爭議也可能會構成民調結果與現實之間的落差。

特朗普在2016年的競選成功，得益於人們對類似他的對手希拉里（Hillary Clinton）式政客的厭惡。圖為2016年兩人在總統競選階段的電視辯論。（路透社）

選民拿不定主意的難題

除了難解的權重問題之外，2016年的民調錯估，還有「選民到最後一刻才作出投票決定」的問題。

回顧當年，到了兩黨選情熾熱的8月底，根據當時一項《經濟學人》與YouGov的大選民調，支持第三黨候選人或其他人、不確定投票選擇，以及可能不投票的受訪者佔所有受訪者高達21%。而根據上述美國民意研究學會的報告，美國全國有13%選民到選前最後一個星期才作出投票決定，此類選民投票給特朗普的比例比投給希拉里的高出3個百分點，而在左右大選的賓夕法尼亞州、密歇根州和威斯康星州，這個差距更分別高達17、11和29個百分點。

兩黨之間投票意向不明的選民比例如此高，當然促成了當年民調預測失準。然而，如今美國兩黨分裂成風，選民投票意向的確定性就遠較2016年為高。根據《經濟學人》與YouGov在6月28至30日進行的民調，表示將投票給其他人、不確定或不投票的受訪者比例只得10%，比上述數字低一倍。因此，可以預見，本年的民調預測的準確度，至少在此層面而言，會比2016年為高。

在大選民調較普遍加入學歷水平權重、選民投票意向較早確定的情況下，本年的美國大選民調原則上應該會比2016年更有參考價值。不過，這次大選民調的一大變數卻是網上民調的冒起。

+ 4 + 3 + 2

網上民調大行其道

過去，民調通常透過固網或手提電話號碼隨機抽樣進行，然而由於人們的回應率比過去大幅下滑——根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的數字，其在1997年的回應率為36%，到了2019年底則只餘6%——使用電話進行民調的成本愈來愈高。於是，隨着互聯網的普及，網上民調就大行其道，目前常被引用的美國選舉民調機構，諸如YouGov、哈里斯民調（Harris Poll）、莫寧諮詢（Morning Consult）也有將民調移至網上。

根據《紐約時報》5月的一篇文章統計所得，本年4月期間美國有半數進行特定州份大選民調的機構皆使用網上民調；相較之下，在2018年中期選舉最後三周，只有10%期間有進行選舉民調的機構使用網上民調。

當然，網上民調也是種類繁多、可靠度不一。例如皮尤研究中心就會以傳統手法隨機揀選目標受訪者，再通知他們回應網上民調問題，並為不能作回應網上民調的目標受訪者提供「網下」的選項。

美國新冠疫情遲遲未除，人們宣誓入籍美國也要做足安全措施。（美聯社）

可是，不少機構為減省成本，則採用「主動選擇加入」（opt-in）的網上民調手法，再透過背後的各種人口數據，以複雜的權重分配方式，去用低成本的手段試圖做到傳統民調反映關乎全體民眾現象的目標——YouGov就是此中的表表者。

然而，由於要求受訪者「主動選擇加入」使民調失去了抽樣的隨機性，此等民調的準確度也未必能有保障。皮尤研究中心一項2016年公布的研究就顯示，網上民調的誤差，與全國性聯邦調查作比較的話，可高達6至10個百分點。網上民調湧現會否導致本年大選民調再次失準，確實值得觀察。

上文分析完大選民調的各種準確性考量後，我們也許可以回到原來的問題：到底此刻的大選民調還可以相信嗎？

答案當然是：可以信，但不能盡信。說到底，民調其實只是以簡單的數字去呈現複雜現象的嘗試。正如我們用一紙大學文憑去代表一個人的知識水平一般，沒有簡單的呈現，我們難以有效了解世事，然而簡單的呈現本身卻不能被等同於複雜的現象。

更重要的是，各種民調結果本身其實也是競選過程中的一大元素。今天拜登繼續採取「宅男」策略，什麼都不做任由特朗普犯錯，而特朗普卻似乎想積極作出政策轉向打破困局，其實一部份也是民調結果所致。因此，選舉民調本身其實就是選戰之中的其中一個能夠左右選情的力量，試問一個牌局內的人又怎能確切地反映整個牌局？大選民調的參與價值確有高低之別，可是它們只能是選舉的一個側面，永遠不能觀照全局。

（*）若無特別聲明，本文的現屆美國總統大選民調或預測數據以7月1日的各資料來源數字為準。