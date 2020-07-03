不能以流血衝突否定中印關係大局

雖然中印兩軍6月30日舉行了第三輪軍長級會談就一線部隊脱離接觸取得積極進展。但從印度不斷增兵，印度禁用59款中國App，印度頻發抵制中國貨看，印度國內的反華情緒很難馬上平復，對峙並不會很快結束。

印度聯美抗華？

在中印邊界衝突的過程中，美國扮演何種角色？不少聲音指出，從莫迪（Narendra Modi）此前拒絕特朗普（Donald Trump）調停看，美國並沒有角色。事實確是如此，類似邊界衝突這樣的具體事件，印度還沒有到要和美國協調的程度。但邊界衝突並不是一件小事，印度外交的背後考量難說沒有美國因素存在。

微博是中國知名社交媒體平台。印度總理莫迪近日突然清空了其微博全部內容，並最終退出微博平台。（微博@莫迪總理截圖）

中國南亞研究領域知名學者林民旺日前接受有中國政府背景的媒體採訪時稱：「現在印美兩方的外交政策是高度配合的。據我所知，自3月底以來，每個周五，印度和美國在『印太戰略』的名義下都會舉行一個副外長級別的視頻會議，參加會議的還有支持該戰略的另外幾個國家。他們會對各自的政策做一些協調，其中當然包括對華政策。」

衛星圖片顯示，解放軍正在加勒萬河谷地帶大規模部署，有軍事據點有燒焦痕迹，點擊大圖瀏覽：

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他還說，「2008年國際金融危機之後，中印實力對比以及國際大格局都發生了較大變化，兩國的分歧也越來越多，中印合作的戰略基礎被削弱。印度戰略家們強調，印度對華戰略在地區和國際層面都要進行調整。可以說，印度現在的戰略擔憂更多針對中國，而不是美國。於是我們看到，在莫迪政府開始執政後，印美關係有了一個突飛猛進的變化，這也與『印人黨』本身就持親美立場有關係。目前在軍事合作方面，美國和北約盟友要簽的4個類似同盟條約，美印已經簽了3個。從一定意義上說，印美形成了一種準盟友的關係。」

林民旺的基本判斷是「印度現在的戰略擔憂更多針對中國」，「印美形成了一種準盟友的關係」。

印美每周開會協調對華政策是事實，印美簽署了3個類似同盟條約也是事實，這些無法迴避。將印美關係相比以往有了長足發展同中印衝突放在一起，似乎可以得出印度的對華態度背後有美國支撐的結論。

印美日領導人親密互動的多個轟動瞬間，點大圖瀏覽：

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印美日 vs 印俄中

筆者很難認同這樣的說法。問題並不在於林民旺的判斷，而在於將印美關係發展同中印衝突聯繫起來。本質上這兩者沒有可比性，也不是同一性質的事情。

印美關係升温的同時，也要看到中印關係的發展。中印之間並不只有邊界衝突。邊界衝突是具體事件。而決定兩國關係的是合作制度、戰略前景。

2017年上海合作組織首次擴員，印度正式加入，具有里程碑式意義。在中國牽頭成立的多邊體系亞投行（AIIB）中，印度是主要股東。2019年6月亞投行已批准向印度提供30.6億美元主權貸款，其中包括近期5億美元的新冠肺炎應急貸款。

印美日等國多邊合作快速推進的同時，印俄中三方合作框架也日臻完善。三國外長定期會晤機制已經非常成熟，2020年6月中印邊界衝突之際，印俄中首次舉行防長會晤。2020年6月中國外長王毅透露「習近平主席、普京（Vladimir Putin）總統、莫迪總理高度重視中俄印三國機制，已成功舉行兩次領導人非正式會晤。」

印度重視同美日的合作，同時也重視同俄中的合作。印度一直奉行不結盟的外交政策，站隊美國來針對中國的可能性很低。作為一個新興國家，印度有同中國合作爭取國際格局轉圜的需要。作為一個南亞大國，印度有同美國合作制衡中國影響力的需要。中美爭鋒之下，印度以中國牽制美國，以美國來制衡中國，並非沒有可能，但這並不是小國的左右逢源，而是大國的勢力均衡。印度需要同時推進同中美的合作來實現利益最大化。

習近平莫迪過去兩年打破慣例以非正式會晤的形式彰顯親密關係，點大圖瀏覽：

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邊界衝突是局部事件

也有聲音提出，要重視印度挑起邊界衝突背後的對華敵意。在筆者看來邊界衝突頻發有着難以忽視的時代背景。

以往中印兩軍在荒無人煙地區相遇很困難、頻率很低，近年來，兩國對邊境的實際控制都在增強，基建的推進、衛星定位等高科技在國防領域的運用，讓兩國越來越多相遇，這是摩擦越來越多的現實原因。

層層升級的建設比拼正在中印1,700公里的邊界線上展開。這種實力的鋪陳是兩個成長起來的大國未來一段時間都會做的事情。摩擦增加難以避免。中印邊界衝突很可能演變為每年夏季必然上演、每年冬季不得不結束的節目。這和兩國的戰略定位、外交意圖關係不是很大。

如今的中印邊界衝突並非孤例，2017年中印邊界也曾發生著名的洞朗對峙。對峙結束後第二年2018年中印領導人第一次舉行非正式會晤，2019年中印領導人舉行第二次非正式會晤，雙方都迫切希望改變動輒邊界對立的狀況，以真正的大國視野重新面對彼此。不能無視兩國高層管控分歧的決心。

邊界衝突是兩國關係的小插曲，並非主流，以衝突否定中印關係的大局、看衰中印關係前景，無疑是短視的。