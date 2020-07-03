【新冠肺炎·美國】紅色州危機終迫特朗普戴上口罩？

美國的新冠肺炎（COVID-19）確診總人數正在逼近300萬，7月2日，新增確診人數56,890，又一次打破了單日新增最高記錄。在如此嚴峻的疫情之下，共和黨人正在對戴口罩一事轉變態度。

美國總統特朗普（Doanld Trump）7月1日接受霍士商業頻道採訪時稱：「我完全贊成戴口罩。我認為戴口罩非常好。」副總統彭斯（Mike Pence）6月28日前往德克薩斯州視察時已帶上了口罩。

更多的共和黨政界人物也站出來要求佩戴口罩。參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）呼籲美國民眾在無法保持社交距離的時候戴上口罩。眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）稱為了完全重啟經濟戴口罩是必要的。共和黨前副總統切尼（Richard B. Cheney）和他的女兒、懷俄明州國會議員利茲（Liz Cheney）稱戴口罩是非常有男子氣概的。

當越來越多的人戴口罩時，特朗普可能真的成了「獨行俠」（點擊大圖瀏覽）

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南卡羅萊納州參議員斯科特（Tim Scott）6月29日在Twitter上稱：「戴口罩是最簡單的方式來控制新冠肺炎的傳染。」艾奧瓦州參議員格拉斯利（Charles E. Grassley ）則在Instagram上曬出了自己戴上了有北艾奧瓦大學標誌的口罩。佛羅里達州參議員魯比奧（Marco Rubio）也稱：「每個人都應該戴上該死的口罩。」

特朗普的大兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）在接受採訪時公開表示，在8月的佛羅里達州共和黨全國代表大會上，參會人都應該戴口罩，這種預防措施「並不複雜」。

就連霍士新聞網最支持特朗普的漢尼迪（Sean Hannity）和杜西（Steve Doocy）也在呼籲戴口罩。杜西6月30日表示：「如果總統戴口罩，就會樹立一個好的榜樣。『讓美國再次偉大』（Make America Great Again）現在應該代表『戴口罩再變成好事』（masks are great again）。

此前，特朗普認為戴口罩影響他的個人形象，不願意在公眾場合被媒體拍到，共和黨人也很配合特朗普，對戴口罩一事不積極。加之民主黨人支持戴口罩，共和黨出於「為了反對而反對」，更是不願意在戴口罩問題上發聲。

如今，越來越多的共和黨人呼籲戴口罩，是什麼促成了他們的轉變？

很大原因還是要從美國這新一輪的疫情上揚開始，佛州、德州、亞利桑那州等成為新的疫情爆點。僅以7月2日為例，佛州新增10,109確診，德州新增7,193確診。而這些州呼應了特朗普儘快重啟經濟。當防控不到位而倉促開放經濟，確診人數激增就成了難以避免的可能。

面對這樣的情況，美國政府，包括共和黨人，必須正視來勢洶洶的疫情，如果還在口罩、社交距離問題上不採取措施，確診人數的數字只會有增無減。

更何況，今年是大選年，兩黨之間的攻詰更為猛烈。如何穩住選民是兩黨必然要考慮的問題。特朗普因為黑人抗議問題失去了不少民心，疫情未能控制住導致的經濟衰退更成為他連任的軟肋。美國此前的疫情主要集中在藍州，共和黨有理由來指責民主黨防控不力。可如今，病毒在紅州氾濫時，共和黨又該如何應對指責？共和黨乃至特朗普還有能力控制疫情嗎？

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疫情的走向已經向共和黨發出了危險的信號，共和黨也真正意識到了危機，病毒來襲時，它不會分黨派，只會無差別打擊任何一個輕視的人。人們掉以輕心，它的擴散只是時間早晚的問題。

共和黨在戴口罩問題上作出這樣的轉變是形勢所迫。在疫情已經在美國政治化的今天，共和黨早晚也要揹負代價。病毒專治不服。是病毒讓共和黨行動起來，讓特朗普政府不能再不為所動。

不論共和黨是出於何種考慮才做出了這樣的轉變，但必須要承認：這對美國來說是一件好事。美國的疫情正在朝着失控的方向發展，現在每日新增人數已經超過5萬，按照美國傳染病學專家福奇（Anthony Fauci）的預測，美國新冠確診病例有可能會日增超過10萬。這場疫情已經變成了災難，任由這場災難繼續顯然是不負責的，更是殘忍的。

美國需要聯合抗疫，這個國家現在太需要團結與合作了，從3月底持續至今美國上下還為戴口罩一事爭執不休就已經說明政治上的共識有多難以達成。美國在抗疫問題上浪費了太多時間，將時間用在無謂的口水之爭上面。當疫情這個看不見的敵人在美國攻城拔寨時，美國人終於意識到了問題之嚴重。行動就更加有必要，美國終於在團結抗疫問題上邁出了一小步。