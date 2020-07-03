拜登在三個領域正趕超特朗普

距離美國大選投票日還剩下整整4個月的時間，一些不可測的因素仍在影響者着兩黨競選。新冠肺炎（COVID-19）疫情、抗議示威、經濟衰退、種族衝突等多重危機衝擊到了美國總統特朗普的（Donald Trump）的連任前景。他的挑戰者、民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）的選情在多個領域呈現積極迹象。

募款款大有突破

根據雙方團隊7月1日公布的數據，4至6月，拜登和民主黨全國委員會（DNC）先後籌得6,050萬美元、8,080萬美元和1.41億美元，特朗普和共和黨全國委員會先後籌得6,170萬美元、7,400萬美元和1.31億美元。第二季度拜登募款總額超過2.82億美元，而特朗普本季度籌集了2.66億美元。

截至6月底，特朗普團隊持有近3億美元可用資金，比拜登團隊稍有優勢。據美聯社（AP）報道，到5月底，拜登和民主黨人共有大約1.22億美元現金。

可以看出，拜登的募款力度正逐月增加，緊追特朗普。而且，拜登5月募款額已經超過了前總統奧巴馬（Barack Obama）2012年5月競選時的6,000萬美元和前國務卿希拉里（Hillary Clinton）2016年5月競選時籌得的3,800萬美元。而隨着奧巴馬和希拉里等陸續加入網絡募款隊伍，拜登和特朗普之間的募款總額差距有可能繼續縮小。

民調遙遙領先

皮尤研究中心（Pew Research Center）7月1日公佈的民調顯示，超過8成的美國人對國家現狀不滿。經歷疫情、抗議、警察暴力、種族衝突和經濟衰退等衝擊後，美國民眾對國家現狀的滿意度已經由3月份的31%下跌至現在的12%。在總統候選人比拼中，特朗普的支持率比拜登低10個百分點。大約54%的註冊選民支持拜登，44%支持或傾向於支持特朗普。

霍士新聞（Fox news）在6月18日公布的民調中，拜登領先優勢上升至50%，而特朗普下降至38%。RealClearPolitics網站7月民調數據也體現這一趨勢，拜登全國民調領先特朗普9個百分點。尤其在佛羅里達州（49%比42.6%）、威斯康星州（48.5%比42%）、賓夕法尼亞州（48.7%比41.7%）和亞利桑那州（47.5%比44%）等戰場州，特朗普落後於拜登。

2020年6月20日，美國總統特朗普在俄克拉荷馬州舉行疫情以來的首次公開競選集會。（Reuters）

面對民調低迷的趨勢，特朗普寄望大型競選集會重振士氣。6月20日，特朗普無視爭議和疫情威脅，在俄克拉荷馬州銀行中心（BOK Center）舉行了疫情以來首場競選集會。結果，和競選團隊起初預期不同，近2萬人的運動場坐席很多都是空的。所以，特朗普通過大型集會提升民調的難度加大。

2016年，特朗普全國民調落後於希拉里（Hillary Clinton），但最終還是在黨內脱穎而出，並贏得大選。當前特朗普民調數據下滑很多，和當前疫情及抗議有關。但畢竟2020年影響大選年的因素是多方面的，拜登相比希拉里也有一些優勢，加上特朗普是被挑戰者，所以民調數據的參考價值會有所不同。

誰對中國更強硬

自今年大選初選以來，拜登就開始對中國展現強硬，頻繁在人權事務上批評中國，甚至接見過一些中國人權倡議者。新冠肺炎疫情爆發後，特朗普及其幕僚將矛頭對準中國，並將病毒政治化，對中國進行意識形態化的攻擊。在此期間，拜登雖沒有高調批評中國，但他還是抱怨特朗普政府未能強力應對中國挑戰，同時指控特朗普防疫失敗是無能的表現。

按照拜登的外交政策顧問蘇利文（Jake Sullivan）的話說，特朗普對中國就是「嘴硬行動軟」，如果民主黨上台，將擬定全新的對華政策路線圖，團結一切可以團結的盟友力量，對抗中國。

2020年上半年抗議活動席捲全美，白宮也遭包圍（請點擊圖集放大觀看）：

+ 8 + 7 + 6

中國通過港版國安法後，拜登於7月1日發表聲明，批評中國在新疆和香港違反人權，指控中國「侵蝕」香港自由與自治。拜登承諾，如果自己當選，他將促使國會通過涉及香港和新疆的人權法案，並禁止美國企業支援中國的國家監控體系，包括對中國實施經濟制裁。

拜登這一聲明被稱為他從政以來對華最嚴厲的批評。拜登展現更為強硬的對華姿態，目的就是為了應對特朗普團隊對他「親華」的指控，努力撕掉這一標籤。

如果仔細分析拜登對華強硬的表述，聲明字裏行間依然是將特朗普視為主要矛頭，認為特朗普對中國人權濫用狀況不聞不問，甚至為了貿易協議向中國領導人「表忠」。

接下來的大選決選季，「比拼誰對中國更強硬」將依然是兩黨總統候選人的「政治正確」。當然，雙方團隊也要把握好平衡。

對於拜登，特朗普連任競選之初就將他包裝為「親華」候選人，並為此設置了圈套。拜登要麼對中國展現更強硬的立場，要麼為自己的親華立場進行辯解。但拜登再怎麼強硬，都只是嘴上功夫，難比特朗普作為執政者在行動上的強硬。拜登若直接回應針對自己「親華」的指控，反而會讓特朗普團隊有機會將其包裝為替中國「辯護」。

對於特朗普而言，他即便不考慮中美雙邊關係舒適度和第一階段貿易協議執行情況，也要考慮打中國牌的真實效力。畢竟，截止目前，他該打的中國牌都打了，但對國內民意的影響似乎有限。因為，對於執政者而言，一味地打中國牌並無助於解決美國選民關心的國內經濟、疫情和社會問題。