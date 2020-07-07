【中印衝突】美國見縫插針　王毅深夜與印方敲定和解協議

根據中國官方消息，7月5日晚，中印邊界問題中方特別代表、國務委員兼外交部長王毅同印方特別代表、印度國家安全顧問多瓦爾（A K Doval）通話，就緩和當前兩國邊境事態坦誠深入交換了意見，並達成積極共識。印度《經濟時報》（Economic Times）7月6日援引政府消息人士報道，中國軍隊從加勒萬河谷對峙地區後撤了1至2公里，印軍也相應後撤，雙方部隊建立了一段緩衝區。

至此，雙方再次通過外交手段緩解了新一輪的邊境衝突。

2018年11月24日，中印邊界問題中方特別代表、國務委員兼外交部長王毅同印方特別代表、印度國家安全顧問多瓦爾舉行第二十一次邊界問題會晤。（中國外交部網站）

如果回顧近1個月的中印邊境緊張局勢，美國官方態度在表示希望中印和解的同時，官員及媒體報道很多情況下都將中國列為「麻煩製造者」或者「入侵者」。對於中印邊界衝突中孰是孰非，美國官方即便存在「事實核查」，也不會在公開表態中表現出來。印度輿論也緊盯美國官方表態，竭力將美國官方表述同自己的立場結合起來，集中對中國開展攻擊。

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）7月6日對霍士新聞（Fox news）表示，對於印中之間或其他任何地區的衝突，美軍將繼續保持堅定的立場。美方不會坐視不管，任由中國或任何國家成為地區最強大的主導力量。印度《經濟日報》對此解讀認為，白宮此番表態暗示美國軍方將在印中衝突中站在印度一邊。

無論印度媒體如何解讀，美國近來的官方表態很顯然偏向印度。比如，白宮發言人麥肯阿尼 （Kayleigh McEnany）7月2日說，美國正密切監控事態發展，支持和平解決當前爭端。但是，她繼而強調，中國在印中邊界的「侵略立場」更大層面講符合中國在其他地區的侵犯模式。這種行為再次凸顯了中國共產黨的真實本性。白宮這一說法被很多印度轉述和報道。

2020年2月美國總統特朗普訪問印度期間，印度總理莫迪曾給予特朗普「競選集會式」的待遇。（Reuters）

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在有關中印爭端的表述中，也都將其包裝為「中共的問題」。比如，在6月下旬哥本哈根民主峰會（Copenhagen Democracy Summit）視頻會議中，蓬佩奧就曾指控中國軍方加劇了中印邊境緊張，認為中共「敵視民主價值觀」，在周邊地區是「流氓行為者」（rogue actor）。

這種指控充滿意識形態歧視色彩。除了特朗普政府，美國國會也將更多矛頭對準中國。

7月1日，在美國國會眾議院情報委員會有關中美關係和新冠肺炎（COVID-19）的聽證會上， 民主黨眾議員希夫（Adam Schiff）也表達了類似的態度。他說，過去一個月，中國在實際控制線（LAC)開展了致命的衝突，導致了數十名印度士兵死亡的悲劇，中方也有傷亡，但具體情況不明。

在該聽證會上，受邀出席的一位布魯金斯學會印度問題專家馬丹（Tanvi Madan）指控中國軍方「單方面改變LAC沿線現狀」，加上新冠肺炎疫情的影響，這些因素都將影響印中關係。她說，現在，印度國內幾近達成一個共識，希望重新評估和調整對華關係。

中印流血衝突致20名印軍死亡，莫迪7月3日突然訪問前線（點擊大圖瀏覽）：

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此類美國聽證會很少邀請真正了解中國立場或者「親中派」的專家出席。議員們辯論的視角大多是將中國視為問題源頭。

所以，美國政界整體上有意誇大中印邊界衝突中的中國角色，這也符合華盛頓當前對華政治戾氣。現在，為了圍繞新冠肺炎疫情、港版國安法及台灣和新疆議題繼續打中國牌，特朗普團隊不惜把和中美議題毫不相關的中印邊界衝突納入考量，將中國包裝為「不透明、不守規則、佔別人便宜和欺負周邊」的國家。

而印度藉助在英文報道方面的傳播優勢，也博得美國輿論的認可。譬如，《紐約時報》的一篇文章就稱，此次邊界衝突似乎很有可能將印度推向美國一邊。

不得不承認，在美國主導的西方輿論話語體系中，中國在周邊領土爭端中一直被認為是「侵犯者」（aggressor）。「以大欺小」或「對外擴張」是美國看待中國南海、東海等領土爭端時慣用的外交辭令。這種輿論偏見、或者特朗普政府那種意識形態化的解讀，短期內都不會得到改變。

應對這種偏見的最有效手段就是中國通過外交渠道，一對一解決周邊領土爭端。此次在中印雙方看來「正常」的邊境對峙，最終都會通過外交手段得以化解。這是對美國惡意解讀的最好回擊。