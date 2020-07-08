美國聲明退出世衛不只是特朗普在推卸責任

美國國會參議院外交關係委員會成員梅嫩德斯（Bob Menendez）7月7日稱國會已經正式收到特朗普（Donald Trump）政府關於退出世界衛生組織（WHO）的通知。

聯合國秘書長發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）也證實，美國已於7月6日通知聯合國秘書長，美國將退出世界衛生組織。

特朗普政府的決定立即引發了民主黨的批評。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，特朗普此舉是「真正的無意識行為」。美國前副總統、民主黨候選人拜登（Joe Biden）則在Twitter上稱：「在我就任總統的第一天，（美國）就會重新加入世界衛生組織，再現我們在世界舞台上的領導力。」

Americans are safer when America is engaged in strengthening global health. On my first day as President, I will rejoin the @WHO and restore our leadership on the world stage. https://t.co/8uazVIgPZB — Joe Biden (@JoeBiden) July 7, 2020

特朗普多次表示了對世界衛生組織的不滿。

4月14日，特朗普以世界衛生組織應對新冠疫情不力為由，宣布美國暫停向該組織繳納會費。

5月18日，他致信世界衛生組織總幹事譚德塞（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus），稱若世衛組織不致力於在30天內作出「實質性改進」，美方將終止向世衛組織繳納會費，並重新考慮是否留在該組織內。

5月29日，特朗普稱，由於世界衛生組織「拒絕執行美方所要求的改革」，美國將終止與世衛組織的關係，並將向該組織繳納的會費調配至別處。

從撤資到退群，特朗普斷開與世界衛生組織的關係用了不到百天。他很顯然是在將防控新冠肺炎（COVID-19）疫情不力的責任推給世界衛生組織。自3月底以來，美國疫情一直處於高位，時至今日，仍未有緩解的迹象。

且時下正值美國大選年，疫情造成的經濟震盪、民眾失業等問題都威脅到了特朗普的連任。為轉移外界的批評，特朗普便多次以各種理由指責世衛組織。

不過，特朗普不斷退群固然有其個人政治算計的因素，但從深層次來看，這代表了美國國內的一種傾向——愈發卸下其對全球和對盟友的責任。

德國總理默克爾（Angela Merkel）6月26日在接受採訪時就提到了這種可能，「我們從小就知道美國想成為世界強國。如果美國現在希望自願退出這一角色，我們將不得不對此進行非常深刻的反思」。

美國主動拉開與世界的距離，是其正在調整與全球的相處模式。特朗普的問題在於「過猶不及」，且以一種極為激進的方式推進，而非逐漸過渡。不過，美國的全球影響力相對削弱，其自然也便選擇有限的責任、有限的承諾。至於仍需推進的全球事務，美國的部分退出，自然也會由國際社會來填補。這順應了世界愈發「去單極化」的趨勢。