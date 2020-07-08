美國退出世衛：時機講究　特朗普一箭三雕

美國特朗普（Donald Trump）政府7月6日正式通知聯合國秘書長古特雷斯 (António Guterres），它已決定退出世界衛生組織（WHO），終止美國在該組織72年的會員身份。依據美國1948年加入WHO時所設定的條件，美國必須在退出前1年通知WHO，並繳清積欠的2億美元會費。所以，特朗普這一決定將於2021年7月6日正式生效。

特朗普這一決定並不令人意外，畢竟他執政以來的「退群」舉措並不少見。但他宣布這項決定的時間點很有考量：現在距離大選投票日剩下整整4個月的時間；特朗普在全國和戰場州民調低迷；多個紅色州因為重啟經濟遭遇疫情反彈；白宮繼續考慮重新開放經濟。

雖然這一決定遭到歐洲盟友及黨內外的質疑和反對，但特朗普希望通過此舉達到三個主要目的。

第一，迎合民粹和反全球主義者，重回2016年競選基調。

在政治持續極化的背景下，特朗普四年前勝選的原因之一就是利用民粹和反全球化浪潮，成功挑戰了建制體系和精英政治。執政後，特朗普通過各種「退群」和貿易戰嘗試兑現競選時的承諾，的確也給他加分了，使其支持率至少保持在40%至45%之間。此次宣布退出WHO，有助於動員他的鐵桿選民和新選民，讓他們保持興奮和期待。

不過，現在特朗普也成功融入了建制體系，加上疫情防控的嚴峻形勢，這種迎合民粹的退群究竟能夠給他帶來多少選舉利益和執政利益，尚待觀察。民主黨總統參選人、前副總統拜登（Joe Biden）7月8日通過Twitter表示，如果自己當選，將在上任後第1天讓美國重新加入WHO，以此重塑美國全球領導力。

Americans are safer when America is engaged in strengthening global health. On my first day as President, I will rejoin the @WHO and restore our leadership on the world stage. https://t.co/8uazVIgPZB — Joe Biden (@JoeBiden) July 7, 2020

第二，推卸疫情防控失敗的責任。

3月末新冠肺炎（COVID-19）在美國蔓延並失控時，特朗普就逐漸將矛頭對準了WHO，指控其隱瞞的疫情數據，誤導了白宮防疫。4月初，特朗普宣布暫停向WHO撥款。特朗普決定退出該組織，說明他們基本上否定的WHO的疫情初期的應對工作。但這種「否定」純粹是一種政治操作，絕非基於一定的科學調查和評估。

如果沒有此次疫情，特朗普可能想不到WHO，更談不上要退出該組織。由於疫情失控並拖累其民調及選情，特朗普只能無視疫情的科學防控，繼續通過退群這種政治化操作努力撇清自己的責任。

目前，美國疫情感染人數高達300多萬，死亡人數超過13萬。這些數據仍在攀升。

第三，助力打好多樣化的中國牌。

在特朗普及其連任競選策略師眼中，WHO和中國是一體的。按照特朗普的話說，中國「完全控制了WHO」，中國施壓WHO在病毒問題上「誤導世界」和「隱瞞疫情」，以及WHO未能就新冠病毒問題追究中國的責任等等。可以說，批判和否定WHO已經是特朗普執政和競選團隊打中國牌的必要手段。

哪裏的中國影響力讓美國感受到不舒服或者威脅，哪裏就是特朗普團隊下手的着力點。對香港、台灣、新疆來說如此，對世貿組織（WTO）如此，對WHO來說，也是如此。而且，值得注意的是，就在特朗普宣布退出WHO之際，白宮重新在疫情防控方面加大了對中國的指控。這種手段將貫穿特朗普連任競選始終。