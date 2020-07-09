選網課則不批簽證？特朗普限制留學生的兩大目的

一則「限制令」，白宮讓全美所有的國際留學生陷入了焦慮；一紙狀書，美國學院將美國總統特朗普（Donald Trump）吿上了法庭。

哈佛大學和麻省理工學院7月8日表示，他們已就一項美國移民海關執法局（ICE）的新規向特朗普政府提起了訴訟。ICE7月6日宣布，美國秋季學期的簽證發放規則調整，如果所有授課均為在線形式，則不向留學生發放簽證。

美國總統特朗普7月6日發佈一條推特呼籲各大學校必須在秋季復課。（AP）

根據新規則，ICE對留學生有以下要求。

第一，在美國境內的留學生，如果所在的學校準備將課程全部移至網上，則相關學生必須出境或轉學到有線下授課的學校學習，以保留合法身份。 第二，準備線下教學的學校的留學生，最多不能修超過一門三個學分的網課。 第三，至於採取混合教學模式的學校的留學生，則可以修超過三個學分一個課時的課，不過學校必須辦理相關資質手續以確認。

自新冠肺炎（COVID-19）在全球爆發之後，美國各大高校出於安全考量為學生開設網課課程，以此減少學生出入校園的感染風險，不少學院早已為網課和限流提前做好了安排。國際留學生也聽從院方安排做好了上課準備。例如賓夕凡尼亞州的富蘭克林馬歇爾學院（Franklin and Marshall College）的2,250名本科生中約有20％來自海外，預計來自國外的新生約125名，其中大部分新生有線上課程的安排，而不是線下上課。

而哈佛大學早前就已經公布限流計劃，保持校園40%的人流容量；耶魯大學也宣布了一項類似的計劃，以限制校園人數。隨着洛杉磯地區冠狀病毒病例的穩定增長，南加州大學也在不久前剛宣布，放棄讓本科生重返課堂的計劃，而是將大部分在線課程提供給學生。

然而，ICE發佈的「禁令」顯然是打破了各個院校和留學生們的計劃，引起了留學生和各大院校的不滿。

賓夕凡尼亞州的富蘭克林馬歇爾學院副校長坎尼格里亞（Alan Caniglia）表示：「國際學生必須至少找到一個親自參加的課程，這給校方後勤安排帶來了很多麻煩。」

6月20日，美國總統特朗普在俄克拉荷馬州舉行疫情以來的首次公開競選集會。自4月份開始，特朗普一直呼籲美國重啟經濟。（Reuters）

哈佛大學校長巴科（Lawrence Bacow）7月6日在一份聲明中也說，「美國移民和海關執法局發佈的指導意見，對一個複雜的問題採取了一種生硬的、一刀切的方法，讓留學生（尤其是參與在線課程的學生）除了離開美國或轉學外，幾乎沒有其他選擇。我們對此非常擔心。」

美國教育委員會（ACE）副主席哈特（Terry Hartle）形容該規定「令人害怕」。他還表示：「這樣的規定會帶來巨大的混亂和不確定因素，ICE此舉是在逼迫學校開學，而不顧及實際疫情情況是否允許。」

要知道，留學生是刺激美國經濟的重要群體之一，他們在美留學的開銷，為所在學校和當地經濟做出很大的貢獻。根據美國商務部的數據，僅2018年一年，國際學生就為美國的經濟貢獻了450億美元，雖然僅佔該國國內生產總值（GDP）總量的0.2%，但卻維繫着相當多基層社區的繁榮，不少美國大學也越來越依賴外國學生支付全額學費。

既然留學生給美國經濟帶去了較為可觀的收益，被稱為「商人總統」的特朗普為何會冒着損害美國經濟的風險也要對留學生出台如此政策呢？

留學生給美國是帶來了一定的經濟收益，但這樣的收益與特朗普的連任相比無足輕重。2016年的總統大選期間，特朗普曾憑藉大打移民牌，譬如在美墨邊境修建「移民牆」等口號和政策，博得了一眾選民的支持。而這樣擁有排外情緒的選民們可以說是特朗普獲得總統之位的重要「基本盤」。

與2016年的思路一致，隨着11月總統大選的逼近，特朗普要在近期推出一些移民政策去激活、並取悦自己的「基本盤」。特朗普選在這個時機對國際留學生宣布的「禁令」有着明顯的排外、反移民的信號，與他此前6月22日宣布「禁止部分H-1B簽證持有者入境，暫停簽發多項工作簽證」的政令，以及終止「簽證彩票」制度的舉措，有着異曲同工之處。

當然，除了釋放排外信號之外，特朗普此舉也是藉機促進復工。由於COVID-19，美國大部分企業處於停工停產的狀態，這其中也包括各大院校。工人、企業停工停產無法為美國經濟創造收益，學校停學也意味着校內員工無法上班，這樣的停滯對美國經濟指數產生了重大的衝擊，並不利於特朗普的選情。而特朗普此次禁令更是給國內院校施壓的舉措，督促其儘快讓各學生重返校園。

在特朗普「禁令」中，在美國境內的留學生，如果所在的學校課程全部移至網上，則相關學生必須出境或轉學到有線下授課的學校學習，以保留合法身份。這就譬如美國史丹佛大學若僅提供網絡課程，在校的留學生若不想被遣返，則要轉學到開放線下課堂的大學裏去，這對前一個學校而言無疑是對其生源是一大重創。

從結果上看，不少院校也已經被迫改變了網課計劃。賓夕凡尼亞大學和加州大學洛杉磯分校表示，他們將提供的面對面和在線課程的混合，以最大限度地提高社會隔離和適應學生。但需要看到的是，美國政府對COVID-19的防控顯然是失敗的，目前該國每日新增確診5萬例上下。但在這樣的情況下，白宮給予留學的只有兩個選擇：冒着感染的風險去上課，或被驅逐出境。在這樣的逼迫下，特朗普是否能在未來大選中獲得如期的效果，還是因此惡名昭彰，還是需要時間來印證。