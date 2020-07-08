【新冠肺炎】美國巴西疫情名列榜首絕非意外

「如果沒有檢測，我也不會知道結果。不過結果發現是陽性。」巴西右翼總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）周二（7月7日）在有病徵後經測試確診新冠肺炎，成為繼英國首相約翰遜（Boris Johnson）和洪都拉斯總統總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernández）後的另一位能切身與民眾「同甘共苦」的國家領袖。

巴西目前疫情大漲未止，現以近167萬宗確診病例，以及近6.7萬的死亡人數，排名在美國之後，位列全球第二。單在周二，巴西新增確診人數就增加了4.85萬人，其新增死亡人數更以超過1,300之數位列當日榜首。

相較於美國總統特朗普，早在2018年底當選前被稱作「熱帶特朗普」的博爾索納羅，在輕忽疫情方面，比特朗普可謂「有過之而無不及」。雖然特朗普至今仍毫無理據的宣稱「對99%（受感染）的人而言，（新冠肺炎）毫無害處」，並未放棄淡化新冠病毒的嚴重性，不過「身受其害」的博爾索納羅至今仍說：「死亡人數的增加並不是因為病毒，而是出於對病毒的恐懼。」他更補充指「病毒就像雨水一樣，總會擊中你」，似乎暗示「病毒避無可避」，而此話也的確在他身上應驗。

比特朗普更「特朗普」的「熱帶特朗普」

此前博爾索納羅的驚人言論已經層出不窮：

3月26日，在美國疫情初次大爆之際，他就說：「（巴西的情況）不會變差。其實人們該研究一下巴西人，他們怎樣也不會染病；你見到一個人跳進排污渠之中，然後什麼事也沒有發生。」

巴西總統博爾索納羅早前堅持衛生部要建議當地醫院使用羥氯喹，其衛生部長拒絕命令因而請辭。（美聯社）

3月29日，在沒有戴上口罩遊街的情況下，他又表示：「這是現實，病毒在這裏。我們要面對它，不過是要像個硬漢一般的面對它……生命就是如此，我們所有人總有一天會死。」

4月28日，當被記者問及巴西當時每日新增死亡人數以數百之數上升的時候，他更反問：「那又怎樣？不好意思，你想要我做什麼？」他更半開玩笑的說，雖然他的中間名叫做「彌賽亞」（葡語中的「Messias」，即「救世主」），可是他卻不是「神蹟人員」。

除了不斷鼓吹巴西各州重開經濟之外，博爾索納羅也像特朗普一般的傾向反對戴口罩，並且鼓吹使用多次被證為無效，甚至有害的抗瘧疾藥物羥氯喹（Hydroxychloroquine）。正如特朗普堅稱戴口罩是「個人選擇」一般，博爾索納羅上周五（7月3日）才否決了在教堂、工廠、商業或教育地點等室內空間強制戴口罩的法案。他周二更宣稱他正在服用日前被世界衛生組織（WHO）再次停止實驗的羥氯喹。

雖然特朗普多次公開表達與聯邦專業抗疫人員不一樣的意見——例如他在周二就表示他認為美國疫情「在良好位置」，不同意此前美國國家過敏症和傳染病研究所總監福奇（Anthony Fauci）指美國疫情跟水浸「深及膝蓋」一般的說法——可是博爾索納羅更進一步，在疫情期間先後逼走兩位受過專業訓練的衛生局部，最後換上一名完全沒有醫療衛生背景的軍官當衛生部長。

沒有中央政府的抗疫困境

巴西與美國一樣屬聯邦制，因此即使聯邦政府不作為或缺乏作為，地方政府也可扮演更重要的角色。然而，正如美國曾出現聯邦政府與各州政府搶奪同一醫療物資的情況一般，巴西的抗疫只能靠地方政府聯同公私合作、非政府機構與慈善捐輸等各方配合來控制地方上的疫情，情況甚為混亂。

與美國為人垢病、分散各處的醫療系統不同是，巴西有全國性的公營醫療系統，地方上也有完善的基礎醫療配套，直接了解前線在地情況。可是，巴西聯邦政府的不作為就大大局限了這套醫療體制——例如在集體採購與分配物資的層面——使這個曾經在防治愛滋病與寨卡病毒（Zika）頗具盛名的醫療系統敗於新冠病毒之手。

首位被博爾索納羅辭退的衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）就指出，在巴西首都巴西利亞（Brasilia）所在的聯邦區內，幾乎所有深切治療部都在「崩潰」邊緣。亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）的醫療系統亦已在崩潰之中，其7月初已因新冠肺炎送進當地私營醫院深切治療部的市長內託（Arthur Virgilio Neto）周一（7月6日）更需轉送巴西大城聖保羅接受治療。

忽視疫情背後的「理性」

外界看到美國與巴西疫情大漲，兩個領袖卻依然漠視疫情，可能會感到甚為困惑：在一人一票的民主國家之中，任何人都有可能當選執政，但是那個人絕不能是不顧人民死活的人，因為他的權力來自民心，而非武力——何以特朗普與博爾索納羅可以漠視疫情至此？

要解答這個問題，我們要回溯至3月左右全球各國對於實行強硬封鎖抗疫政策的正反思考。當時，人們要作出的似乎是一個二分選擇：一是壓止疫情，一是保住經濟活動。

博爾索納羅從始至今也一直打着守護經濟旗號，抗議各地方政府的封鎖政策，幾乎每周都毫無防避的「走上前線」，與反封鎖示威者打成一片。另一方面，特朗普3月中宣布進入緊急狀態，一度自命為對抗疫情的「戰時總統」；然而，眼見疫情對就業與經濟的打擊，他到了3月底就開始鼓吹「復活節重啟」，隨後也不斷在網上發聲支持各州的反封鎖令示威，又鼓勵未達聯邦解封標準的州份解封。

博爾索納羅在國內外政治上都大體跟隨特朗普政府的路線。（GettyImages）

有評論認為，兩人的政治計算非常簡單：抗疫措施無論如何也會打擊經濟，而疫情過後經濟大挫責任誰負的問題定將難以避免，如今，如果我們將抗疫工作假手於人，自己卻「出口術」不斷反對抗疫措施，他朝疫情過去，民眾生計大受打擊而要興師問罪，我們將不只不會被民眾怪責，反而會成為民眾的代表，獲得更大的政治利益。

當然，除了這個政治計算之外，特朗普和博爾索納羅兩人的唯一專長，幾乎就是操弄「民眾鬥民眾」的意識形態之爭。於是，當遇上強硬抗疫封鎖與否的爭論，他們就正好可以再將這種爭論轉化為「政府壓迫與自由」之間的二元鬥爭，繼續自己靠對抗得利的政治宣傳。

問題是，兩人的不作為，卻變成了阻礙國家抗疫的作為，使疫情在全國層面上遲遲未能壓下，因此民眾的焦點也遲遲未能過渡到疫後復興的階段。於是，抗疫失敗的責任，就無可避免的落到兩位領袖頭上。

在政治勢力紛亂的巴西，這尚未對博爾索納羅的管治構成即時威脅；可是對於不足五個月就要面對大選的特朗普而言，這卻使他的選情凶多吉少。不過，最讓人痛心的是，一個在防治傳染病頗有盛名的南美大國，以及另一個號稱科技全球首屈一指的北美世界強權，如今卻在沒有人想排名爭先的排行榜上名列前茅，要其代價卻是平民百姓的痛苦與生命。