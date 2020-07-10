不斷收緊簽證綠卡　特朗普政府是在趕人嗎？

特朗普（Donald Trump）政府在對待外來人口時態度愈發強硬。美國移民與海關執法局（ICE）7月6日宣布，若留學生所在學校秋季學期的所有課程都在線進行，那麼留學生必須離開美國，或轉學至一所有線下課程的學校，否則留學生將面臨驅逐。美國高校哈佛大學、麻省理工學院、南加州大學等在7月8日和7月9日紛紛表示抗議，並就該政策向美國政府提起訴訟。

不只是留學生，特朗普還收緊了工作簽證和綠卡的限制。6月23日，他簽署了一項行政命令，暫停永久居留權及多種外國工人的工作簽證申請時間延長到2020年年底。

此前4月底，特朗普也發佈過行政命令，要求在接下來的60天裏暫停批准綠卡。

自上任以來，特朗普不斷在移民問題上做文章：推行過「禁穆令」，試圖推翻奧巴馬（Barack Obama）政府時期的「夢想者」計劃，要求所有非法入境的成年人要先接受司法審判，乃至如今不斷暫停發放綠卡、簽證等。

在全球多國愈發重視人才，甚至正在逐步放開原本嚴苛的移民政策時，特朗普政府的諸多政策不得不讓人懷疑：美國是不是在趕人？美國是不是連高技術人才也要拒之門外？

特朗普祭出的移民法令一部分是在針對非法移民問題。非法移民已經成為美國的痼疾，每年至少有幾百萬非法移民前往美國。他們所引發的社會、經濟等問題令美國政府頭疼，也引發了美國國內的不滿。特朗普打出「反移民」的招牌、在美墨邊境建牆等都有着解決這一問題的訴求。

特朗普的有些政策針對非法移民可以理解，他對合法移民同樣開刀的確有趕人之嫌。但需要釐清的是：特朗普要驅趕的恐怕不是高端人口，而是低端人口。

來看一下特朗普政府在移民政策上的調整。2017年8月，特朗普與阿肯色州參議員科頓（Tom Cotton）、喬治亞州參議員普度（David Perdue）共同宣布未來移民改革方向，其中一個是取消綠卡抽籤。每年有上百萬人申請美國綠卡抽籤，最終會有5萬人順利獲得綠卡。這一發放綠卡方式存在一些漏洞，比如讓低技術外國籍人士進入美國。特朗普直接將其取消就使得低技術者少了進入美國的機會。

更為重磅的是2019年5月特朗普公布的移民制度改革方案，其中，在維持每年發放大約100萬張綠卡數量不變的前提之下，「價值人才」（包括優秀學生、專業人士、職業高技能人才等）從原本佔據永久居留者份額的12%提升至57%。「價值」人才所佔份額比例提升的同時，家人團聚類「綠卡」數量（曾佔綠卡總量的60%）調低，家庭關係從原本的包括父母和成年兄弟姐妹收窄至配偶和子女。這種組成結構的變化意味着：以家庭移民為主轉換成高技能移民為主。

同年10月，特朗普政府又實施了一項「公共負擔」（public charge）的新法規。按照美國公民和移民服務局代理局長庫奇內利（Ken Cuccinelli）當時的說法，根據這項法規，想要移民美國的申請者必須能「自給自足」，並且英語水平要達到能夠工作的程度。而那些已在美國境內的綠卡或者公民申請者，如果曾經享受過美國的社會福利，比如醫療補助、社安輔助金、家庭急救金、住房補助和食品券等，綠卡申請則會被拒絕。很明顯，美國不歡迎那些依靠公共福利的移民入境，想要進入或者居留在美國的外國人士需要一定的工作能力。

越來越多的外來人口進入美國，美國本土民眾的就業受到衝擊。特朗普在移民政策上的強硬也有着選舉的考量，他需要照顧白人選民的訴求。圖為在2020年6月20日特朗普在俄克拉荷馬州塔爾薩的BOK中心舉行的競選集會上發表講話。（AP）

另外，特朗普還改革了原本的EB-5（以就業為基礎的第五優先類別簽證計劃）投資移民項目的規定，大幅提升了投資門檻：目標就業區（TEA）的最低投資額則從50萬美元增加到90萬美元；非目標就業區的最低投資額從100萬美元提高至180萬美元；同時，目標就業區劃分的權力從地方收回聯邦。這就使得投資移民的品質得以提升。

從特朗普政府的這一系列政策內容來看，美國在收緊對合法移民的管控，更注重移民的質量。美國要驅趕的是低端人口而非高技術人才，同時，美國正在為高技術人才入境創造條件。

其實，在全球迎來新一輪工業革命之時，各國都在出台各種優惠政策來招納人才，本就是移民國家並且藉助人才成為強國的美國恐怕不會落人之後。美國深知高科技之爭的背後是人才之爭，它對人才的重視只會有增無減。當越來越多的人選擇美國時，美國自然也有權力進行篩選，擇其優者。這是維持「美國優先」的一步，美國要用更好的人才來維持自己的強國之位——特朗普的「排外」說到底還是有其選擇性的。