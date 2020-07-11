全球搶人潮：中美歐日「綠卡」如何比拼？

人才對整個國家發展的重要性愈發凸顯。不論是美歐這樣的發達國家還是中國等新興國家都在用紅利政策來吸引人才。

以往各國會用「錢」來招納人才，提供高薪工作或者基金等形式，比如美國依託龐大的獵頭組織從全球網羅人才，德國2007年設立的「國際研究基金獎」，獎勵額度最高可達500萬歐元。

用「錢」能吸引人，同時，「給錢+給『綠卡（永久居留權）』」這樣的組合無疑更吸引人，比如美國給非美國籍專業（主要是科學、技術、工程、教育和會計行業）工作人士簽發H-1B工作簽證，獲得H-1B簽證的僱員可以申請在美永久居留身份。

美國的這一做法正在被越來越多的國家採用，尤其是很多「嚴要求、高水準」的國家也在放寬對「綠卡」發放的限制。

德國2000年向軟件開發、程序設計、信息諮詢等專業人才實行「綠卡」制度後，又在2012年通過了歐盟「藍卡法案」，持藍卡居留德國，滿足一定條件後可獲得德國永久居留權。2020年3月1日，德國的《移民法》生效，這被認為德國進入了移民國家的行列。除了大學畢業生以及短缺人才之外，德國將吸引移民的範圍擴大到了有專業技能的人才。所有拿到工作合同，或入職邀請的人都可以申請一種有效期為4年、或者與僱傭合同期限一樣長的居留許可。4年後，申請人可以申請德國永久居住許可。

日本此前移民制度規定，外國人想要獲得在日永久居住權，原則上需要呆滿10年，高技術人員則需呆滿5年。而2019年新實行的《出入境管理及難民認定法》的一項重要變化是將IT、醫療等領域具備高學歷高技術的外國人獲得在日永久居住權所需在留時間從5年縮短到3年。

相比於德國、日本等卡時間、學歷的做法，獲得沙特的永久居留權則相對容易一些，有錢即可解決。2019年6月，沙特開放永久居留計劃，規定除了年滿21歲、符合要求的資產證明、無犯罪記錄和良好的健康狀況等之外，則需要一次性支付80萬里亞爾（約合165萬港元）。相對便宜的選項是一年有效期居留權，每年須支付10萬里亞爾的費用。

德國、沙特、日本等國家在移民問題上屬於比較「苛刻」的國家，而另外一個高門檻的國家——中國也在逐步放開「綠卡」限制。2019年3月，中國推出了《外國人永久居留管理條例》，放寬了准入的門檻，比如「在經濟、科技、教育、文化、衛生、體育等領域取得國際公認傑出成就的外國人，可以直接申請永久居留資格」，以及「外國人因其他正當理由需要在中國境內永久居留的，可以申請永久居留資格。「正當理由」有很大的操作空間。

以往不符合綠卡申請條件的普通外籍工作者，今後也有機會申請永久居留中國。比如，「具有博士研究生學歷或者從國際知名高校畢業，在中國境內工作滿三年」，或者「在中國境內連續工作滿八年，其間實際居留累計不少於四年，工資性年收入不低於上一年度所在地區城鎮在崗職工平均工資的三倍」。

如果對比美德日等國家發放綠卡的條件，中國還是比較嚴格的。

在外籍工作者這一方面，美國要求有資格申請H-1B身份的外籍人士必須至少具有學士學位或同等學歷，德國對學歷並沒有太高的要求、甚至可以先到德國再找工作，日本也只是強調了「高學歷高技術」，中國則「要求博士或者額從國際知名高校畢業」，並且「在中國境內工作滿三年」。即便沒有高學歷的要求，中國也要求外籍工作者在華「至少工作三年」。

相比於用20多萬美元就可能獲得沙特綠卡，中國在「用投資吸引人才」上條件也比較嚴，甚至不遜於美國。美國的EB-5投資移民項目最低額度為180萬美元，中國的條件則是要「連續三年投資情況穩定，納税記錄和信用記錄良好」，且要滿足三個條件之一：在中國境內投資折合人民幣1,000萬元以上、在國家實行外商投資鼓勵措施的區域投資，投資數額、納税金額和聘僱中國公民人數達到規定標準、在中國境內設立高新技術企業、創新型企業，效益顯著並經省、自治區、直轄市人民政府主管部門推薦。

當然，各國何時放開綠卡的限制、門檻到底有多高都是隨着時代的變化、本國的實際需要進行的調整。新一輪工業革命到來之時，各國對人才的渴望愈發迫切。當人才也要「貨比三家」時，各國能否招攬天下之能士就要看它提供的條件有多誘惑力了。

而對於中國來說，在放寬綠卡限制的時候也應該更具有包容心、競爭性，設置的諸多條件不是為了限制人，而是為了吸引人。畢竟，美國、德國等這樣的國家已經以每年幾十萬的綠卡接納了來自全球各國的人才，中國這個放寬綠卡姍姍來遲的國家，恐怕需要開出更為吸引人的條件了。