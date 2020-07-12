中日英法德為何上演全球人才大戰？

各國正在上演「搶人」大戲。英國政府7月1日發佈了一份新的研發路線圖，其中包括英國將設立「人才辦公室」監管簽證，招攬全球頂尖科學家。據悉，這個「人才辦公室」不是設在內政部，而是直接設在唐寧街10號首相府，歸英國首相約翰遜（Boris Johnson）和甘明斯（Dominic Cummings）直接管理。

此前，2月，英國推出了「全球人才簽證」（Global Talent Visa），以加快科學家和技術人員的移民速度。在英國「脱歐」的大背景之下，約翰遜政府對人才的重視可見一斑。

德國同樣將目光瞄準了人才，3月1日，德國新移民法生效，這被視為是德國真正意義上的移民法，其中，該法案取消了對申請人行業和教育背景的嚴格限制，允許人才可以先到德國再找工作。

而法國、日本、加拿大、中國等的行動更早。2019年3月，法國全面改革技術簽證，此前版本的簽證僅限於入選Pass French Tech計劃的100家公司，員工須有碩士學位。此次改革則對技術移民申請無文憑要求，滿足條件的公司約有1萬家。可以說，法國此次改革是向全球科技人才招手。

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同年4月，日本出台《出入境管理及難民認定法》，其中，IT、醫療等領域具備高學歷高技術的外國人獲得在日永久居住權所需在留時間從5年縮短到3年，此前的移民制度規定，外國人想要獲得在日永久居住權，原則上需要呆滿10年，高技術人員則需呆滿5年。

加拿大「全球人才流」政府項目已經完成試點，並在2019年4月成為永久性計劃，該項目旨在為具有加拿大僱主在信息技術和科學、技術、工程和數學等領域所需技能的合格外籍工人提供快速工作簽證申請。

中國2019年8月生效的《外國人永久居留管理條例》，規定了很多獲得在華永居的條件，降低了中國綠卡門檻，目的也是吸引高精尖人才赴華。

海灣地區的不少國家也在放開准入門檻。以往高移民標準的沙特2019年6月推出了旨在吸引外國投資的永久居留權申請計劃，希望能吸引擁有高技能的外籍人士。阿聯酋則在2018年11月通過了對投資者、企業家、科研人員、優秀學生和特殊技能人才的長期簽證政策。卡塔爾也通過了一項法律，授予部分外籍人士永久居住的資格。

本着「美國優先」的特朗普（Donald Trump）在移民政策上比較強硬，但他更多的是針對低收入移民群體。近日來他暫停發放部分種類的非移民工作簽證，很大部分是出於新冠肺炎（COVID-19）疫情的考慮，並不能將其視為美國拒絕高新技術人才。

可以說，從發達國家到發展中國家都在出台有利於吸引外國優秀人才的計劃，甚至放開的力度越來越大。這背後的原因是什麼？

一方面，這有着本國的現實原因。發達國家現在面臨的一個迫切問題在於少子化、老年化，隨之而來的是整個國家面臨勞動力短缺的困境，比如，日本厚生勞動省2019年的統計顯示，日本各行業勞動力缺口在200萬人以上，到2030年勞動力缺口可能擴大到644萬人。德國之聲也曾報道，德國為了保證經濟體系能夠正常運轉，需要超過100萬的技術工人。這種情況正在迫使發達國家逐步放寬對人才的限制。

對於發展中國家來說，在整體和平的大環境之下，它對發展的訴求也非常迫切，對人才、科技的需求不亞於發達國家。這使得它們也會吸取發達國家吸收人才的一些經驗，也會出台更多利好的政策來招納優秀人才。

另一方面，全球各國都意識到人才在科技革命中的重要性。人類歷史上的三次工業革命，最為顯著的一個特點是科技的逐步提升，而科技的關鍵是人。美國之所以在二戰後成為全球強國，一個重要的因素在於它對移民，尤其是專業精英人士的接納。

如今，人類迎來第四次工業革命，人力也是一種資源，龐大的人口市場，乃至人工智能、5G等高新技術都成為各國能否在這場革命中勝出的關鍵因素，未來的國際格局同樣與人力密切相關。人才成為各國爭相搶奪的對象，誰能招攬天下之能士，誰便為自己在這場革命中贏得更多的籌碼。