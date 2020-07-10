特朗普欲封殺TikTok的四個原因

如果說2019年美國封殺中國企業字節跳動（ByteDance）旗下抖音國際版TikTok的聲音主要集中在國會、軍方和科技界，那麼2020年這種可能的封殺禁令已經成為美國總統特朗普（Donald Trump）的其中一個政策選項。

特朗普7月7日接受美國格雷電視公司（Gray Television）主持人薩斯特倫（Greta Van Susteren）採訪時提到，美國正在研究禁用TikTok的可能性，這是其中一個政策選項。7月6日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）接受霍士新聞（Fox News）採訪時也曾表示，美國正在考慮禁止TikTok這樣的來自中國的社交媒體應用。

對於特朗普政府而言，現在考慮採納國內建議、封殺TikTok，主要有四個方面的原因。

第一，純粹是特朗普轉移注意力的廉價之舉。

按照特朗普7月7日的說法，封禁TikTok是圍繞新冠肺炎（COVID-19）疫情「懲罰中國」的一種方式。特朗普提到封禁TikTok的選項時，再次抱怨中國最初隱瞞疫情，指控中國給美國和世界造成的這一傷害是一種「恥辱」。

也就是說，和蓬佩奧等保守鷹派不同，特朗普封禁TikTok並不是優先考慮國家安全的問題，而是如何幫他繼續在疫情問題上「打中國牌」，以此轉移美國選民對他防疫不力的注意力。

當然，特朗普個人的態度隨時可以轉變，在正式決定時總會搬出「國安威脅」等種種理由。而且，蓬佩奧等人也有可能繼續勸說特朗普在公開場合以國安威脅為由封禁TikTok。

第二，地緣政治視角下技術博弈的又一個插曲。

字節跳動之所以成為美國新的靶子，也和近年中美全面博弈升級的大背景和科技戰的大趨勢相關。之前美國製裁中國企業華為，就是一種體現。現在美國調查TiKTok的理由和針對華為的指控基本一致。這再次體現了美國政府對中國科技企業級產品的不信任。

特朗普考慮這種禁令之際，美國輿論普遍注意到印度之前已宣布禁止TikTok等59個中國公司的手機應用。事實上，印度禁令和美國的考量都有一定的投機性。印度推出禁令和印中邊界衝突有關，美國則和大選年的中國牌有關，很難說兩國有確鑿的證據證實TikTok威脅到國家安全。

所以，對於美國而言，有無證據並不重要，重要的是如何以封禁TikTok為手段，尋找升級對華博弈的新着力點。對於發起對華意識形態戰的特朗普政府而言，凡是一切被視為和中國共產黨有聯繫的企業和產品，都可以被封殺。

第三，幫助美國國內科技企業。

TikTok進入美國市場剛剛兩年。字節跳動在2017年收購了美國應用軟件Musical.ly，一年後關閉該公司，將其併入TikTok，之後TikTok於2018年正式亮相美國。美國的很多公司和初創公司曾多次嘗試與TikTok競爭，但沒有一家能達到它的受歡迎程度。它的全球下載量甚至一度超過Facebook。

美國陸軍和部分國安安全部門已經禁用了TikTok。（Reuters）

臉書創始人朱克伯格（Mark Zuckerberg）早就將TikTok視為競爭對手，甚至在美國對外公關時多次批評TikTok的數據安全問題，但自己的團隊至今沒有拿出有效的競爭方案。美國封禁TikTok某種程度上將也算是為了保護國內市場。

第四，從選舉角度做文章，警惕對年輕選民的影響。

據瞭解，「字節跳動」在全球擁有5萬名員工。TikTok在美國擁有約400名員工。全球用戶超過8億，其中美國用戶接近4,000萬，4成是16歲至24歲的青少年。根據美國硅谷移動應用情報平台Sensor Tower的數據，2020年前3個月，TikTok在美國的下載量為3.15億，季度下載量遠超其他應用程序。

尤其在新冠肺炎疫情期間，TikTok在美國的使用率大增。根據數位營銷企業Wallaroo Media的數據，1月至4月美國用戶數量激增，用戶每日平均花費在TikTok上的時間為52分鐘。

2019年10月，美國民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）和共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）曾致信美國情報官員，要求調查TikTok存在的反間諜風險。他們認為，TikTok有可能成為外國勢力干涉美國選舉的工具。

而且，特朗普6月在俄克拉荷馬州舉行的首場疫情期間的競選集會上，數千座位空着，上座率只有2/3。當時有美國媒體報道說，上座率並不理想除了受新冠肺炎疫情影響外，集會前有年輕網民在TikTok等網絡平台上發起了「提前預定座位但拒絕出席」的運動。根據美國《福布斯》（Forbes）網站7月7日的報道，一些「反特朗普」組織者正通過TikTok再次動員民眾提前預購座位，以此抵制特朗普7月11日在新罕布什爾州舉行戶外競選集會。

總體來看，美國要想封禁TikTok,並不缺少理由。

目前，TikTok正在接受美國聯邦貿易委員會（FTC）和司法部的調查，主要圍繞數據安全展開。美國民主黨參議員舒默）和共和黨參議員柯頓也在今年年初致信國家情報執行總監辦公室，要求調查TikTok是否構成國安威脅。美國陸軍和美國國土安全部下屬的運輸安全管理局（TSA）已經禁止員工使用TikTok，並至今未給出TikTok具體威脅的確鑿證據。