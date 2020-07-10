【中印衝突】中印前沿偃旗息鼓　印巴陳兵十萬另有所圖

到7月中旬，根據《今日印度》等媒體披露的消息，中、印兩軍在加勒萬河谷（Galwan Valley）一線已逐漸拉開將近三、四公里的距離，空出了一小段無人地帶。面對這種局面，新德里的主流媒體終於開始戰戰兢兢地得出「洞朗對峙72天，加勒萬對峙60天」之類的結論。

至此，中印兩國外交、軍事高官雖仍在緊張接洽，但此次造成印軍至少20人死、76人傷、10人被俘的風波已基本過去。不過，環顧從錫亞琴冰川到班公湖的廣大拉達克前線時，印、巴兩軍近期分別緊急佈置的八萬和兩萬大軍仍在提醒外界，當地動盪還沒有完全平息，即便中印衝突的風波暫吿一段落，南亞的火藥桶還在冒煙。

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印度和巴基斯坦兩國近期都有重要的地方選舉：印度的比哈爾邦大選將在11月舉行，巴基斯坦的吉爾吉特-巴爾蒂斯坦（即巴控克什米爾地區東部）選舉將在8月舉行，這使得雙方的軍事行動都或多或少成了助選行動的一部分，甚至解放軍此前部署的三萬大軍也無意成了南亞近期選戰的背景板。

對莫迪（Narendra Modi）帶領的「印度人民黨」（BJP）來說，擁有1億400萬人口的比哈爾邦是該黨在北印度必須爭取的重要農業省份。該地區是印度高等種姓與賤民種姓互鬥的重災區，其政治環境極端複雜。

在2020年6月17日，幾名在15日夜於加勒萬河谷被解放軍打死的印軍被送回原籍比哈爾邦，當地印度人民黨與死者家屬、「愛國民眾」舉行了盛大的葬禮。此舉也有助於印度人民黨在2020年11月當地大選期間的選情。（路透社）

在5年前的2015年比哈爾邦地方大選中，莫迪曾二十多次前往當地巡迴拜票，但BJP最終還是以58比178慘敗於當地的「當地人民黨-聯合派」（JDU）、「民族人民黨」（RJD）和「印度國大黨」三黨聯盟。

雖然BJP在2017年抓住了三黨聯盟破裂的機會，與JDU合作並組建了聯合政府，但這種仰地頭蛇鼻息的現狀顯然不會讓莫迪感到滿意。加之BJP在2020年2月的新德里地方選舉中已以8比62慘敗於地方黨派，因此，BJP和莫迪也會盡力抓住每一個可以用在大選上的機會。

在宗教氛圍濃厚的比哈爾邦，一場軍人的火葬也可以演變成為一場具備愛國主義教育性質的群體活動。（路透社）

當分析人士回顧6月15日的加勒萬河谷大戰時，外界已經可以看到BJP方面為選戰而順帶謀劃的佈局。印方當晚派去踹營的部隊並不是前方第14集團軍指揮序列下的人員，而是從英屬印度時期的「功勛部隊」比哈爾步兵團，以及從比哈爾邦等地招募兵員組成的馬哈爾步兵團選派混編而成的部隊。

考慮到在6月15日前，中印兩軍也的確有過小規模「解除接觸」的迹象，印軍的調兵遣將就顯出了明顯的表演色彩：如能以比哈爾邦子弟兵「收復失地」，這將對BJP在比哈爾邦的選情大有幫助。這種做法也和印軍此前在印巴邊境的行動存在一定類似特徵。

但遺憾的是，解放軍的留守人員與狼牙棒讓印方的方案落空了，莫迪與BJP此後只能靠表彰烈士、發表演講、舉行葬禮來挽回局面。由於對印方而言，即便不能在中國身上得分，他仍可以在印巴邊境一線發泄。這種局面就讓巴基斯坦不得不在7月1日後緊急調集兩萬大軍進入巴控克什米爾尤其是與拉達克接壤的吉爾吉特-巴爾蒂斯坦地區。巴方此舉更在於避免印度對當地在8月18日舉行的地方選舉形成破壞性干擾。

不可否認，印巴邊境的拔點戰鬥與特種作戰早就是稀鬆平常的事情。受美式訓練的印巴特種部隊深得美軍敵後破壞、威懾行動的真傳，彼此以斬首士兵、民眾等方式煽動局部恐怖情緒。但此次風波已大不一樣：由於巴基斯坦在近期向前沿派駐的部隊兵力甚至比2019年印巴邊境空戰時派駐的人員都要多，這也意味着長期與印方打交道的巴軍已經感受到了前沿的直接壓力。並開始預判印方可能不會對巴方採取一次表演性質的襲擊。

至此，儘管對北京來說，他可能已經在加勒萬河谷完成初步任務：解放軍已經通過力量投射將印軍長期以來視為巡邏與臨時駐防的河口一帶正式轉化為無人緩衝區，印軍的實際控制區已經被壓制，但中印對峙的平息與南亞地區的穩定仍不能完全畫上等號。而印巴彼此佈置的總數十萬的大軍，更顯示出這場曠日持久的大戰還在繼續。