華為之後又一中美博弈工具　被針對的為何是TikTok？

中國電訊業巨頭華為公司的5G（第五代移動通訊技術）技術和手機等產品遭到美國封禁和全球圍堵後，位於北京的信息科技公司「字節跳動」（ByteDance）又成為了華盛頓政客的針對對象。其旗下抖音境外版應用TikTok在美國很有可能被封禁。

繼美國總統特朗普（Donald Trump）和美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表態「考慮」封禁TikTok後，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）7月12日向保守媒體霍士新聞（Fox News）表示，預計特朗普總統將對TikTok和中國騰訊公司通訊程序WeChat（微信境外版）採取「強有力行動」，以回應中國利用這些工具對美國開展「信息戰」。

鷹派推動TikTok禁令

納瓦羅是特朗普政府內部專門研究全球產業鏈和產業政策的幕僚，他的這番表態應該是白宮為封禁TikTok進行輿論公關和鋪路。

他提到，即便TikTok主動自我拆分為一家美國企業，對美國也沒有幫助，情況還會變得更糟，因為那樣的話美國將不得不向中國支付數億美元，以獲得TikTok在美國開展業務的特許。納瓦羅還提到，TikTok聘用迪士尼（Disney）前高管梅耶（Kevin Mayer）擔任新首席執行官（CEO)，玩的把戲和中國電訊業巨頭華為公司一樣。

換句話說，近1年來，無論字節跳動採取何種「去中國（或中共）化」的自保舉措，比如任用美國人當CEO、將總部遷至海外、乃至出售部分股權，都無濟於事。特朗普政府TikTok禁令呼之欲出，美中高科技領域的又一波較量隨之展開。

特朗普政府封殺TikTok的原因很多，但主要原因在《特朗普封殺抖音的四個原因》中已經有所表述。而且，對於講究互惠性和對等性的特朗普政府，要想封殺TikTok，就從來不缺理由。比如，納瓦羅等鷹派認為，既然中國能夠封殺Facebook和Twitter，美國當然也可以封殺TikTok。

一方面，特朗普政府一直在尋找大選年打中國牌的工具，這種工具很多，比如貿易協議、香港、台灣和新疆議題等等。TikTok也是如此。無論美國是否有確鑿證據，封禁它可以服務於特朗普的選舉目的。

另一方面，字節跳動這樣的中國企業的確給美國帶來了不安，促使美國左右兩翼政客「封」之而後快，以此加大力度應對「中國挑戰」。這種不安或不自信在美國應對華為問題時也有所體現。

也就是說，字節跳動海外影響力之強大，已經足以讓Facebook、YouTube和Instagram等商業對手和美國國會政客所警覺，後經美國各方遊說和政治評估，隨之而來便是所謂的司法及安全調查。1年來，圍繞TikTok內容審查、IP地址、定位和個人數據存儲與處理的安全，美國政客有意將之前對華為的指控套用於字節跳動。

由於多項民調數據落後於拜登，特朗普有可能加大力度打中國牌。（AP）

比肩華為的優勢

和華為一樣，字節跳動也是一個擁有「全球戰略野心」的科技巨頭企業。它在東南亞、日本等地受歡迎度高，可以說是中國企業「走出去」最為成功的案例。除蘋果之外，字節跳動也是唯一一家在中國和西方國家均擁有超過1億用戶的科技公司。

尤其是字節跳動在科技領域的優勢，甚至是部分美國科技企業難以匹敵的。

比如，字節跳動的大數據整合、人工智能應用等能力，包括數據抓取和分析、雲計算以及方法論等，都為客戶提供了最優的產品服務。而且，和其他美國互聯網企業相比，字節跳動最早將人工智能和互聯網技術相互結合，並實現客觀的利潤回報，甚至在文化傳播方面發揮巨大影響力。

字節跳動剛剛進入美國兩年，就被美國情報、軍方和國安系統盯上，原因除了支持它強大的技術優勢外，還和他對美國年輕受眾的吸引程度有關，這一點是阿里巴巴和百度及騰訊等其他中國互聯網企業無法相比的。據瞭解，現在TikTok在美國的月均活躍用戶有6,500萬至8,000萬左右，16至24歲的年輕居多。2019年，TikTok在美國的下載量超過1.75億次，全球下載量為10億。

如此大的市場衝擊，足以讓美國鷹派議員擔心中國影響力的滲透。

美國瞄準字節跳動、考慮封禁TikTok，和近年對華全面博弈的大背景相關。這再次體現了美國政府對中國科技企業及產品的不信任。尤其對於發起對華意識形態戰爭的特朗普政府而言，封殺TikTok可能會被包裝為防止「中共意識形態滲透」，即納瓦羅所說的「信息戰」。在蓬佩奧和納瓦羅等人看來，凡是一切和中國共產黨有聯繫的且有競爭力的企業和產品，都可能被封殺。

當然，隨着中國科技崛起，以及更多中國企業「走出去」，還會有更多企業面臨同樣的窘境。比如，封殺華為和字節跳動之後，微信同時也被考量納入封禁名單。所以，兩國在科技及意識形態領域的這種博弈將是一場持久戰。