從美軍準航母爆炸看特朗普任內的軍隊弊端

停靠在美國西海岸聖迭戈海軍基地的兩棲攻擊艦「好人理查號」（USS Bon Homme Richard CV-31）起火，燃燒數日未止，且難以撲滅，當地消防單位甚至研判恐悶燒數日之久。 這場大火不僅燒燬了美國這艘兩棲艦，更暴露出了美國軍隊存在的弊端。

這場火災的發生時間是在7月12日，當時這艘兩棲艦正在接受升級維護，船體突然發生爆炸，導致了59名人員受傷。當地消防隊已經趕到了現場救火，但由於船體巨大且較為封閉，火勢難以得到有效控制。消防部門主管表示，他們無法對「好人理查號」兩棲艦快速滅火，大火將會延燒好幾天。

美國海軍太平洋艦隊水面部隊司令部發言人菲利普・索別克（Phillip G. Sawyer）7月13日就該事件發表講話稱，初步調查結果顯示，該軍艦的爆炸原因是由於火災後艦艇温度升高，但目前起火原因尚未查明。

從美媒目前披露的影像和照片看，在大火中燃燒兩日有餘的「好人理查號」，其主桅杆已經倒塌，艦內損毀嚴重程度更甚。福布斯新聞網7月12日分析稱，考慮到損壞程度，該艦至少將停止使用數年，並且很可能被鑑定為完全報廢。

值得注意的是，美國的消防系統十分成熟，從聯邦到各州都有相當完整的消防立法。根據不同地方政府的情況，聯邦還制定了5個版本的消防法推薦給地方政府討論選用。此外，「好人理查號」據悉是美軍兩棲攻擊艦改造計劃的一部分，該艦2018年返回聖迭戈，接受修理和現代化改裝，耗資約2.5億美元。由此看出，美國對該艦還是較為重視。既然如此，為何美國還會讓「好人理查號」出現燒到近乎報廢的情況？

這大抵與以下三個因素有關。

首先，美國海軍輕視消防安全防護的惡果。此次爆發火災的美國船廠狀況並不好，除了遭遇新冠肺炎（COVID-19）襲擊，船廠工人熟練程度也嚴重不足，這對兩棲艦和船廠安全維護埋下了重大隱患，更重要的是，這也並非是美國軍艦首次出現火災事故。

此前2012年6月，美國攻擊型核潛艇「邁阿密號」在維修期間，因為一名船廠工人點燃了艇內的一堆雜物，造成一場持續12小時的大火，使得攻擊型核潛艇嚴重受損，導致「邁阿密號」提前報廢。當時的美國輿論就指出，「邁阿密號」火勢難控的原因與美軍在造船廠安全管理和消防方面存在着嚴重的紕漏有關。所以霍士新聞網站7月13日便刊發評論稱，本次大火很可能是美國海軍屢教不改、輕視消防安全的結果。

其次，美國當地的消防部門效率低下。據美媒披露從當地時間7月12日火災發生以來，美國當地的消防部門一共才調遣了6艘消防船在兩棲艦周邊噴水滅火，對於4萬噸的兩棲艦而言，這樣的滅火方式無疑是放棄救災了。

要知道，俄羅斯的軍艦也遭遇過類似的經歷。2019年12月12日，俄羅斯唯一航母「庫茲涅佐夫上將號」的能源艙也着起了大火，由於「庫茲涅佐夫上將號」內部設計過於刁鑽，給當時救火人員增添了不少阻礙，但當地的消防部門竭盡全力調集了一切可以動員的力量讓這場在一日之內被完全撲滅。由此對比來看，美國當地的消防部門在應對「邁阿密號」火災的表現確實差強人意。

最後，這與特朗普政府「混亂」的管理有關。提到美國軍隊，我們總是會想到其最先進的裝備和排名世界第一的實力，美國的海軍更是冠絕全球，游弋於世界各地海域。但美軍同時存在諸多消防、安全弊端，尤其是特朗普上台之後美軍事故端頻發，時而是導彈驅逐艦與油輪相撞，時而又是美國海軍「西奧多・羅斯福號」航母所載F/A-18F艦載機在菲律賓海墜毀 。

更重要的是多名重要軍方將領更是因為他相繼離開政府，其中包括前美國陸軍中將麥克馬斯特（H. R. McMaster）、前國防部長馬蒂斯（James Mattis）和前海軍陸戰隊上將凱利（John F. Kelly）。

馬蒂斯6月更是在《大西洋月刊》上發表聲明，痛批特朗普分裂美國，沒有成熟的領導力。種種迹象不僅說明特朗普與各個將領存在分歧，頻繁更換軍方將領的做法更是體現出美國目前在軍事管理「散亂」的問題，這或許也是造成美國海軍近年來頻繁出現事故的重要因素。