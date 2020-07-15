留學生限制令被推翻　特朗普將再出奇招

在哈佛大學、麻省理工學院等高校和十餘州的訴訟之下，特朗普（Donald Trump）政府終於「敗」下陣來。

麻省波士頓聯邦地區法院7月14日就該案舉行了聽證會。會後，法院方面表示，美國國土安全部（DHS）下屬的美國移民與海關執法局（ICE）同意撤銷一項禁止國際學生在美國學習網課的簽證政策，涉及此案的雙方已就此達成了和解。

這一禁令的撤銷意味着國際學生在疫情期間所參加的所有課程都可通過上網課的方式進行，並且不用擔憂會遭到遣返。這樣的結果讓各大院校和國際學生鬆了一口氣，但這件事情背後透出的三個信息值得深思。

越來越多的外來人口進入美國，美國本土民眾的就業受到衝擊。特朗普在移民政策上的強硬也有着選舉的考量，他需要照顧白人選民的訴求。（AP）

首先，這是場關乎利益的政治對決。各大高校狀吿特朗普的行為表面上看是重啟經濟和學校防疫措施的對抗，本質是特朗普選舉需要和院校學術自由及經濟利益之間的衝突。《香港01》早在「選網課則無簽證？哈佛MIT狀告特朗普 白宮限制留學生的兩大目的」一文指出，特朗普發佈限制令的目的主要有兩個：首先是大選期間大打移民牌，助力自己的選情；其次是給國內院校施壓的舉措，督促其儘快讓各學生重返校園，以此推進經濟重啟，為自己的選情助力。

其次，毫無疑問，特朗普限令顯然對各大院校的國際生源產生重大的影響。要知道，國際生源是許多學校重要的收入來源，譬如密歇根州2018年的33,236名國際學生為該州的經濟貢獻了12億美元。但今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，國際留學生生源已整體出現下降，若特朗普政府的限制令得以實施，相信這一降幅將會加劇，這是各大院校不願接受的經濟損失。

據公開資料顯示，2018年至2019年年度，在美國的國際留學生當中，中國留學生佔美國留學生總數的33.7%，中國留學生貢獻的美國大學收入多達150億美元。特朗普這樣做受影響最大的當然是中國留學生。這一點也符合他對華強硬的整體競選策略。

再加上，特朗普對國際留學生的限制令顯然阻礙了國際學赴美求學之路，這對一直標榜着學術自由的各大美國院校而言也是無法認同的。所以，在經濟和學術自由的利益驅使之下，自然不會對特朗普政府聽之任之，這也是他們為彰顯立場、捍衛利益的表現。

最後，特朗普的妥協並不意味着停止。特朗普雖然在這場對陣中妥協，但這極有可能只是個開始。隨着大選日期不斷臨近，為取悦和鞏固自己的選票「基本盤」，特朗普必定會在移民問題上大做文章，如同他2016年的總統大選期間大肆宣傳「中國話題」和修築「美墨移民牆」一般。

此次的國際留學生限令雖然攪動了美國社會輿論，但顯然沒有達到他預期的造勢效果，特朗普很可能不會就此善罷甘休，之後還會在移民或對中國問題上再出新招。